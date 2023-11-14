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Киноафиша Новости Знаменитый рыжий кот уплетает лазанью в трейлере мультфильма «Гарфилд»

Знаменитый рыжий кот уплетает лазанью в трейлере мультфильма «Гарфилд»

14 ноября 2023 15:33
Знаменитый рыжий кот уплетает лазанью в трейлере мультфильма «Гарфилд»

Одним из главных героев станет отец Гарфилда.

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер нового полнометражного фильма об упитанном, но обаятельном коте Гарфилде. Анимационная картина, получившая простое название «Гарфилд», выйдет в мировой прокат 24 мая 2024 года. В оригинале заглавного персонажа озвучил звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт, ранее подаривший голос Марио из хитового мультфильма «Братья Супер Марио в кино».

В начале ролика показано, как Гарфилд, будучи котенком, увидел в окне итальянского ресторана одинокого Джона Арбакла. Парень угощает Гарфилда кусочком пиццы, но тот мгновенно поглощает блюдо целиком, а затем начинает сметать еду с тарелок других посетителей. Затем следует кадр с повзрослевшим Гарфилдом, который хитро произносит:

«Вот как я завел Джона».

В сцене, когда Гарфилд садится за поднос, полный его любимой лазаньи, кот говорит:

«Заранее прошу прощения. Поглощение еды, которое вы сейчас увидите, будет выглядеть некрасиво. Если у вас маленькие дети, пора вывести их из комнаты».

В трейлере также появляется Вик, отец Гарфилда (Сэмюэл Л. Джексон), который ранее не фигурировал во франшизе. Ролик дает понять, что многие повадки и свой характер Гарфилд унаследовал от Вика.

Режиссером нового «Гарфилда» выступил Марк Диндал. Сценарий написали Дэвид Рейнольдс, Джим Дэвис и Джон Коэн.

Фото: Sony Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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