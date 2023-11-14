Знаменитый рыжий кот уплетает лазанью в трейлере мультфильма «Гарфилд»

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер нового полнометражного фильма об упитанном, но обаятельном коте Гарфилде. Анимационная картина, получившая простое название «Гарфилд», выйдет в мировой прокат 24 мая 2024 года. В оригинале заглавного персонажа озвучил звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт, ранее подаривший голос Марио из хитового мультфильма «Братья Супер Марио в кино».

В начале ролика показано, как Гарфилд, будучи котенком, увидел в окне итальянского ресторана одинокого Джона Арбакла. Парень угощает Гарфилда кусочком пиццы, но тот мгновенно поглощает блюдо целиком, а затем начинает сметать еду с тарелок других посетителей. Затем следует кадр с повзрослевшим Гарфилдом, который хитро произносит:

«Вот как я завел Джона».

В сцене, когда Гарфилд садится за поднос, полный его любимой лазаньи, кот говорит:

«Заранее прошу прощения. Поглощение еды, которое вы сейчас увидите, будет выглядеть некрасиво. Если у вас маленькие дети, пора вывести их из комнаты».

В трейлере также появляется Вик, отец Гарфилда (Сэмюэл Л. Джексон), который ранее не фигурировал во франшизе. Ролик дает понять, что многие повадки и свой характер Гарфилд унаследовал от Вика.

Режиссером нового «Гарфилда» выступил Марк Диндал. Сценарий написали Дэвид Рейнольдс, Джим Дэвис и Джон Коэн.