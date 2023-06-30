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Астрал 5. Красная дверь
Отзывы о фильме «Астрал 5. Красная дверь»
Insidious: The Red Door
Астрал 5. Красная дверь
2023 / США
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8.7
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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xivet43099
30 июня 2023, 13:44
Он же будет идти в кино? Очень на это надеюсь!
Не пропускала ни одну часть Астрала, всегда нравилось щекотать себе нервишки, хотя я и ооочень боюсь страшилок)) Думаю сходить с мужем, с ним всяко будет легче смотреть. Одна боюсь
30 июня 2023, 13:44
2
0
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Anastasiya Tarasova
7 июля 2023, 15:41
Когда выйдет фильм в кино ?
7 июля 2023, 15:41
1
0
Ответить
Camila Toporova
8 июля 2023, 13:53
Фильм будет идти или нет ? Уже 8 июля , билетов нет в продаже
8 июля 2023, 13:53
1
0
Ответить
максим Горнышев
11 июля 2023, 01:58
Оценка
Скорее всего фильма не будет только в конце месяца будут показывать фильм
11 июля 2023, 01:58
1
0
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pashik kujo
11 июля 2023, 09:17
в ответ на сообщение
xivet43099 от 30 июня 2023, 13:44
Несмотри если страшно))))
11 июля 2023, 09:17
0
0
Ответить
pashik kujo
11 июля 2023, 09:18
Охотно посмотреть но не пустят((((((
11 июля 2023, 09:18
0
0
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d71716016
12 июля 2023, 12:27
Оценка
КОГДА ПОКАЖУТ В КИНО ?????
12 июля 2023, 12:27
1
0
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Киноафиша.инфо
12 июля 2023, 13:43
в ответ на сообщение
d71716016 от 12 июля 2023, 12:27
Добрый день! Следите за афишей на нашем сайте😉
12 июля 2023, 13:43
0
0
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Киноафиша.инфо
12 июля 2023, 13:43
в ответ на сообщение
pashik kujo от 11 июля 2023, 09:18
Всегда можно взять с собой старших товарищей😉
12 июля 2023, 13:43
0
0
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Екатерина Некрасова
12 июля 2023, 20:50
Оценка
В России сказано его показывать не будут
12 июля 2023, 20:50
0
0
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Анастасия Вайсман
14 июля 2023, 14:18
Оценка
Жду в кино
14 июля 2023, 14:18
0
0
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klojn1989
18 июля 2023, 13:55
Оценка
Почему не в прокате, где я могу посмотреть 😣
Ждал этот фильм!
18 июля 2023, 13:55
0
0
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It Agressive
20 июля 2023, 13:47
а уже в 16 лет можно?
20 июля 2023, 13:47
0
0
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Киноафиша.инфо
20 июля 2023, 19:03
в ответ на сообщение
It Agressive от 20 июля 2023, 13:47
К сожалению только в сопровождении взрослых ☹️ Но через пару лет можно и самим!
20 июля 2023, 19:03
0
0
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Не пропускала ни одну часть Астрала, всегда нравилось щекотать себе нервишки, хотя я и ооочень боюсь страшилок)) Думаю сходить с мужем, с ним всяко будет легче смотреть. Одна боюсь
Ждал этот фильм!
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