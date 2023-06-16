Menu
6.5 IMDb Rating: 5.5
Insidious: The Red Door

Insidious: The Red Door

Insidious: The Red Door 18+
Synopsis

The Lamberts 10 years after the last installment, as Dalton begins college.

Insidious: The Red Door - trailer #2
Insidious: The Red Door  trailer #2
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2023
Online premiere 25 July 2023
World premiere 16 June 2023
Release date
6 July 2023 Argentina
6 July 2023 Australia
6 July 2023 Azerbaijan 18+
6 July 2023 Bahrain
5 July 2023 Belgium
6 July 2023 Brazil
7 July 2023 Bulgaria A
6 July 2023 Cambodia
7 July 2023 Canada
6 July 2023 Croatia
6 July 2023 Czechia
6 July 2023 Denmark 15
6 July 2023 Ecuador
7 July 2023 Estonia
7 July 2023 Finland
5 July 2023 France
6 July 2023 Georgia PG-13
6 July 2023 Germany
7 July 2023 Great Britain
6 July 2023 Greece
6 July 2023 Hong Kong
6 July 2023 Hungary
5 July 2023 Iceland Unrated
7 July 2023 India
12 July 2023 Indonesia 13+
16 June 2023 Ireland 16
6 July 2023 Israel
6 July 2023 Italy
6 July 2023 Kazakhstan 18+
6 July 2023 Kuwait
6 July 2023 Kyrgyzstan 16+
7 July 2023 Latvia N16
7 July 2023 Lithuania
6 July 2023 Mexico
6 July 2023 Moldova 16
6 July 2023 Montenegro
6 July 2023 Netherlands
7 July 2023 Norway
6 July 2023 Peru
5 July 2023 Philippines
7 July 2023 Poland
6 July 2023 Portugal M/16
7 July 2023 Romania o.A.
6 July 2023 Serbia
6 July 2023 Singapore
6 July 2023 Slovakia 15
20 July 2023 South Korea 15
7 July 2023 Spain
7 July 2023 Sweden
14 July 2023 Taiwan 12+
7 July 2023 Turkey
6 July 2023 UAE 18TC
7 July 2023 USA
6 July 2023 Ukraine
6 July 2023 Uzbekistan 18+
7 July 2023 Viet Nam
MPAA R
Budget $16,000,000
Worldwide Gross $189,086,877
Production Screen Gems, Stage 6 Films, Blumhouse Productions
Also known as
Insidious: The Red Door, La noche del demonio: La puerta roja, Insidious 5, Астрал 5: Красная дверь, Astraal: punane uks, Astral: Qizil eshik, Astralna Podmuklost: Crvena Vrata, Ha'Ro'ah she'Bifnim: Ha'Delet Ha'A'douma, Insidieux: La porte rouge, Insidious - La porta rossa, Insidious: A Porta Vermelha, Insidious: A vörös ajtó, Insidious: La puerta roja, Naznaczony: Czerwone drzwi, Quỷ Quyệt: Cửa Đỏ Vô Định, Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı, Sobrenatural: A Porta Vermelha, Tūnąs tamsoje: raudonos durys, Παγιδευμένη ψυχή: Η πορφυρή πόρτα, Астрал: Червоні двері, Астрална Подмуклост: Црвена Врата, Коварен капан: Червената врата, इनसिडियस द रेड डोर, インシディアス 赤い扉, インシディアス: 赤い扉, 兒凶：血色大門, 潜伏5：红门, 陰兒房：鬼門陰深處
Director
Patrick Wilson
Cast
Patrick Wilson
Rose Byrne
Ty Simpkins
Lin Shaye
Hiam Abbass
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

xivet43099 30 June 2023, 13:44
Он же будет идти в кино? Очень на это надеюсь!
Не пропускала ни одну часть Астрала, всегда нравилось щекотать себе нервишки, хотя я и ооочень боюсь… Read more…
gridneva2804 17 August 2023, 16:23
Вставили линзы ,накрасили лицо помадой и мне должно быть страшно ??? Не смогла досмотреть детское кино
Insidious: The Red Door - trailer #2
Insidious: The Red Door Trailer #2
Insidious: The Red Door - trailer
Insidious: The Red Door Trailer
