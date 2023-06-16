The Lamberts 10 years after the last installment, as Dalton begins college.
|6 July 2023
|Argentina
|6 July 2023
|Australia
|6 July 2023
|Azerbaijan
|18+
|6 July 2023
|Bahrain
|5 July 2023
|Belgium
|6 July 2023
|Brazil
|7 July 2023
|Bulgaria
|A
|6 July 2023
|Cambodia
|7 July 2023
|Canada
|6 July 2023
|Croatia
|6 July 2023
|Czechia
|6 July 2023
|Denmark
|15
|6 July 2023
|Ecuador
|7 July 2023
|Estonia
|7 July 2023
|Finland
|5 July 2023
|France
|6 July 2023
|Georgia
|PG-13
|6 July 2023
|Germany
|7 July 2023
|Great Britain
|6 July 2023
|Greece
|6 July 2023
|Hong Kong
|6 July 2023
|Hungary
|5 July 2023
|Iceland
|Unrated
|7 July 2023
|India
|12 July 2023
|Indonesia
|13+
|16 June 2023
|Ireland
|16
|6 July 2023
|Israel
|6 July 2023
|Italy
|6 July 2023
|Kazakhstan
|18+
|6 July 2023
|Kuwait
|6 July 2023
|Kyrgyzstan
|16+
|7 July 2023
|Latvia
|N16
|7 July 2023
|Lithuania
|6 July 2023
|Mexico
|6 July 2023
|Moldova
|16
|6 July 2023
|Montenegro
|6 July 2023
|Netherlands
|7 July 2023
|Norway
|6 July 2023
|Peru
|5 July 2023
|Philippines
|7 July 2023
|Poland
|6 July 2023
|Portugal
|M/16
|7 July 2023
|Romania
|o.A.
|6 July 2023
|Serbia
|6 July 2023
|Singapore
|6 July 2023
|Slovakia
|15
|20 July 2023
|South Korea
|15
|7 July 2023
|Spain
|7 July 2023
|Sweden
|14 July 2023
|Taiwan
|12+
|7 July 2023
|Turkey
|6 July 2023
|UAE
|18TC
|7 July 2023
|USA
|6 July 2023
|Ukraine
|6 July 2023
|Uzbekistan
|18+
|7 July 2023
|Viet Nam
Не пропускала ни одну часть Астрала, всегда нравилось щекотать себе нервишки, хотя я и ооочень боюсь… Read more…