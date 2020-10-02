Проклятие Лауры. Завещание, 2020

Осенью 1987 года в небольшом городке четверо подростков остаются на ночь в доме, где им придется принять участие в игре, награда в которой сулит крупную сумму, а проигрыш будет стоить жизни.
Крис только что переехал в Уиллоу-Фоллс с помешанной на личной жизни матерью и отчаянно нуждается в друзьях. В новой школе он знакомится с Таней и ее бойфрендом Заком, за которыми почти неотступно следует младший брат Зака Бретт.
Во время карнавала Крис узнает о городской легенде, которая имеет отношение к его новой подруге. Дело в том, что когда-то младшая сестра Тани бесследно исчезла, в то время как родные полагали, что девочка находится в детском саду. Позже в городе зародились слухи о том, что ребёнка похитила и убила пожилая управляющая детского сада по имени Эдит.
Не имея прямых доказательств, Таня утверждает, что Эдит – настоящая ведьма, и подговаривает друзей устроить ей травлю. Школьники отправляются к дому старушки и бросают в окна камни, выкрикивая ужасные оскорбления.
После этого инцидента Эдит сильно мучается, осознавая отчаянное положение дел. Не внимая утешениям любящего супруга Эдварда (Тобин Белл), доведенная до предела женщина кончат жизнь самоубийством.
В скором времени в жизни подростков появляется муж покойной, чтобы сообщить им странную новость. Покойница завещала им 100 000 долларов, но получить их можно только при одном условии: каждый должен позвонить Эдит на тот свет и продержаться на линии всего одну минуту…
Исполнительница роли Эдит Лин Шэй наотрез отказалась от участия в проекте, но режиссер Тимоти Вудворд мл. продолжал настаивать. Однажды он послал ей букет цветов с запиской «Thank you for reconsidering considering» («Спасибо, что пересмотрели ваше решение касательно пересмотра решения»), получив которую Шэй захотела отказать режиссеру еще раз, но уже при личной встрече, однако в процессе действительно изменила решение и, по её словам, ни разу не пожалела.
Для сцен «красного мира» в доме пожилой пары скорость записи кадров понизили сначала с 24 в секунду до 20, а затем и до 19 кадров в секунду. По задумке автора это способствует эффекту нервозности.
Тимоти Вудворд мл. признается, что между Лин Шэй и Тобином Беллом моментально возникла «химия», что сделало отношения супругов еще трогательней, чем он мог предполагать.
С выбором артистов на роли подростков режиссер Вудворд мл. определился только за несколько дней до начала съемок.
Дом, в котором живут супруги, это не декорация, а реальное жилье, которое группа арендовала для съемок. В его интерьере, по словам режиссера, всё изначально было достаточно жутким, и поэтому художественной группе оставалось только немного доработать его.
Звезда серии фильмов «Пила» Тобин Белл говорит, что согласился на роль в картине, так как ему очень понравилась длинная сцена разговора с подростками внутри дома. Он считает, что его отношения с молодыми артистами на площадке были очень похожи на то, как его герой Эдвард ведет себя с их персонажами.
Перед смертью старуха, слывшая у достававших её подростков, ведьмой, оставляет им завещание. Тот, кто не побоится позвонить ей на тот свет, получит $2,5 млн. Когда молодые люди приходят к ней в дом в назначенный срок, они и не подозревают, что эта кажущаяся бредом сделка может стоить им жизни.