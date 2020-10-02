Проклятие Лауры. Завещание, 2020

Осенью 1987 года в небольшом городке четверо подростков остаются на ночь в доме, где им придется принять участие в игре, награда в которой сулит крупную сумму, а проигрыш будет стоить жизни.

Крис только что переехал в Уиллоу-Фоллс с помешанной на личной жизни матерью и отчаянно нуждается в друзьях. В новой школе он знакомится с Таней и ее бойфрендом Заком, за которыми почти неотступно следует младший брат Зака Бретт.

Во время карнавала Крис узнает о городской легенде, которая имеет отношение к его новой подруге. Дело в том, что когда-то младшая сестра Тани бесследно исчезла, в то время как родные полагали, что девочка находится в детском саду. Позже в городе зародились слухи о том, что ребёнка похитила и убила пожилая управляющая детского сада по имени Эдит.

Не имея прямых доказательств, Таня утверждает, что Эдит – настоящая ведьма, и подговаривает друзей устроить ей травлю. Школьники отправляются к дому старушки и бросают в окна камни, выкрикивая ужасные оскорбления.

После этого инцидента Эдит сильно мучается, осознавая отчаянное положение дел. Не внимая утешениям любящего супруга Эдварда (Тобин Белл), доведенная до предела женщина кончат жизнь самоубийством.

В скором времени в жизни подростков появляется муж покойной, чтобы сообщить им странную новость. Покойница завещала им 100 000 долларов, но получить их можно только при одном условии: каждый должен позвонить Эдит на тот свет и продержаться на линии всего одну минуту…