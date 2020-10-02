Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проклятие Лауры. Завещание Проклятие Лауры. Завещание
Киноафиша Фильмы Проклятие Лауры. Завещание
The Call

Проклятие Лауры. Завещание, 2020

2020 / США
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Написать отзыв
Фильм ужасов о загробном мире
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Осенью 1987 года в небольшом городке четверо подростков остаются на ночь в доме, где им придется принять участие в игре, награда в которой сулит крупную сумму, а проигрыш будет стоить жизни. 

Крис только что переехал в Уиллоу-Фоллс с помешанной на личной жизни матерью и отчаянно нуждается в друзьях. В новой школе он знакомится с Таней и ее бойфрендом Заком, за которыми почти неотступно следует младший брат Зака Бретт. 

Во время карнавала Крис узнает о городской легенде, которая имеет отношение к его новой подруге. Дело в том, что когда-то младшая сестра Тани бесследно исчезла, в то время как родные полагали, что девочка находится в детском саду. Позже в городе зародились слухи о том, что ребёнка похитила и убила пожилая управляющая детского сада по имени Эдит. 

Не имея прямых доказательств, Таня утверждает, что Эдит – настоящая ведьма, и подговаривает друзей устроить ей травлю. Школьники отправляются к дому старушки и бросают в окна камни, выкрикивая ужасные оскорбления. 

После этого инцидента Эдит сильно мучается, осознавая отчаянное положение дел. Не внимая утешениям любящего супруга Эдварда (Тобин Белл), доведенная до предела женщина кончат жизнь самоубийством.

В скором времени в жизни подростков появляется муж покойной, чтобы сообщить им странную новость. Покойница завещала им 100 000 долларов, но получить их можно только при одном условии: каждый должен позвонить Эдит на тот свет и продержаться на линии всего одну минуту…

Исполнительница роли Эдит Лин Шэй наотрез отказалась от участия в проекте, но режиссер Тимоти Вудворд мл. продолжал настаивать. Однажды он послал ей букет цветов с запиской «Thank you for reconsidering considering» («Спасибо, что пересмотрели ваше решение касательно пересмотра решения»), получив которую Шэй захотела отказать режиссеру еще раз, но уже при личной встрече, однако в процессе действительно изменила решение и, по её словам, ни разу не пожалела. 

Для сцен «красного мира» в доме пожилой пары скорость записи кадров понизили сначала с 24 в секунду до 20, а затем и до 19 кадров в секунду. По задумке автора это способствует эффекту нервозности. 

Тимоти Вудворд мл. признается, что между Лин Шэй и Тобином Беллом моментально возникла «химия», что сделало отношения супругов еще трогательней, чем он мог предполагать.  

С выбором артистов на роли подростков режиссер Вудворд мл. определился только за несколько дней до начала съемок. 

Дом, в котором живут супруги, это не декорация, а реальное жилье, которое группа арендовала для съемок. В его интерьере, по словам режиссера, всё изначально было достаточно жутким, и поэтому художественной группе оставалось только немного доработать его. 

Звезда серии фильмов «Пила» Тобин Белл говорит, что согласился на роль в картине, так как ему очень понравилась длинная сцена разговора с подростками внутри дома. Он считает, что его отношения с молодыми артистами на площадке были очень похожи на то, как его герой Эдвард ведет себя с их персонажами.

Перед смертью старуха, слывшая у достававших её подростков, ведьмой, оставляет им завещание. Тот, кто не побоится позвонить ей на тот свет, получит $2,5 млн. Когда молодые люди приходят к ней в дом в назначенный срок, они и не подозревают, что эта кажущаяся бредом сделка может стоить им жизни.

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 декабря 2020
Премьера онлайн 11 января 2021
Премьера в мире 2 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Тимоти Вудворд мл.
Тимоти Вудворд мл.
В ролях
Лин Шэй
Лин Шэй
Тобин Белл
Тобин Белл
Эрин Сандерс
Эрин Сандерс
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про изгоев Фильмы про изгоев
Лучшие фильмы ужасов Лучшие фильмы ужасов
Постер фильма Проклятие Лауры. Завещание 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В захолустный американский городок Уиллоу Фоллс вместе с мамой переезжает подросток Крис. Это была вынужденная мера, чтобы забыть трагедию недавнего прошлого. Новая жизнь начинается знакомством со взбалмошной Тоней, которая окунает новичка в бурную закулисную жизнь местных школьников. В ней тоже оказывается немало странностей. Одной из таких становятся издевательства над местной старушкой, живущей в большом особняке на окраине. Когда-то давно у Тони бесследно пропала сестра, гулявшая вблизи…
Читать
Лев Шистеров 24 декабря 2020, 22:50
Фильм не очем краника все темно сам фильм фиговый и качество темное лучше не ходите это самое г..... Ор ток над зрителями
Иван Тамбовцев 20 декабря 2020, 14:48
Норм фильм давно не было таких
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Проклятие Лауры. Завещание
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Приложение киноафиши