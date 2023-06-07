Патрик Уилсон переживает сущий кошмар в финальном трейлере «Астрала 5: Красная дверь»

Студия Sony Pictures представила финальный трейлер фильма ужасов «Астрал 5: Красная дверь», в котором знаменитая хоррор-франшиза возвращается к своим корням. В представленном ролике дают понять, что это заключительная глава серии. Ведущие роли в проекте сыграли звезды оригинальных лент Патрик Уилсон, Роуз Бирн, Тай Симпкинс и Лин Шэй.

Действие разворачивается спустя десять лет после событий второй части, а в центре повествования вновь окажутся члены семейства Ламберт. Главным героям предстоит погрузиться в новый кошмар, потому что темное прошлое снова напоминает о себе. Повзрослевший Далтон (Симпкинс) не помнит о том, что произошло с ним десять лет назад и спокойно учится в колледже, где познает азы живописи, однако вскоре демонические силы снова начинают его атаковать. Чтобы остановить жутких призраков, его отец Джош (Уилсон) погружается с сыном в астрал, но теперь гораздо глубже, чем раньше. В надежде навсегда покончить со сверхъестественными сущностями, они ищут таинственную Красную дверь, а помогают им жена Рене (Бирн) и покойная Элис Рейнер (Шэй).

Картина стала режиссерским дебютом Патрика Уилсона. В фильме также снялись Хиам Аббасс, Эндрю Эстор и Джулиана Дэвис. Сценарий написал Скотт Тимс («Воспламеняющая взглядом», «Хэллоуин убивает»). Исполнительные продюсеры — Джеймс Ван, Джейсон Блум, Ли Уоннелл и Брайан Кэвэна-Джонс.

Премьера «Астрала 5: Красная дверь» намечена на 7 июля.