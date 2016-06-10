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Автобан Автобан
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Collide

Автобан, 2015

2015 / Великобритания / Германия
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Третий фильм британского режиссёра Эрена Криви «Автобан» вновь снят в горячо любимом автором жанре криминала. Одним из продюсеров его прошлой картины «Добро пожаловать в капкан» выступал сам Ридли Скотт, а в этот раз Криви удалось заручиться поддержкой Джоэля Сильвера («Крепкий орешек», «Смертельное оружие»). Звёздный состав по части исполнителей главных ролей впечатляет. Во-первых, следует отметить восходящих и уже зарекомендовавших себя актёров Николаса Холта и Фелисити Джонс. Во-вторых, роли достались также и старожилам Голливуда, а именно Энтони Хопкинсу и Бену Кингсли.

Чтобы спасти жизнь своей тяжело большой девушки, парень по имени Кейси Штайн решает ввязаться в криминал. Он должен украсть для мафиози Герана партию наркотиков, однако дело с треском проваливается. В результате этого он оказывается между двух преступных группировок, каждую из которых возглавляет опасный лидер. И теперь жизнь девушки Кейси Джулиетт находится в их руках. 

- Роли Николаса Холта и Фелисити Джонс могли исполнить Зак Эфрон и Эмбер Хёрд

- «Автобан» (англ. - Autobahn) является рабочим названием фильма

- Российская премьера «Автобана» должна была состоятся ещё весной 2016 года, однако релиз был перенесён

- Николаса Холта и Фелисити Джонс оба работали с одним и тем же режиссёром Дрейком Доримусом. Холт сыграл в его ленте «Равные», а «Джонс» в картинах «Как сумасшедший» и «Полной грудью»

Американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками. Одну из них возглавляет Хаген, другую — Геран. И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.
 

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 2 марта 2017
Премьера онлайн 24 мая 2017
Премьера в мире 10 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Эрен Криви
Эрен Криви
В ролях
Николас Холт
Николас Холт
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Надиа Хилкер
Надиа Хилкер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Автобан 4 постера
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Автобан
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Если в начале февраля у вас разгорается спор по поводу необходимости просмотра «На 50 оттенков темнее» 14 февраля, то мы знаем, как спасти этот романтический день. Сходите на «Автобан» - этот фильм представляет собой идеальный баланс между мелодрамой и боевиком. Кадр к фильму «Автобан» Кейси (Николас Холт) начал свою криминальную деятельность с угона машин в Америке, затем уходит в наркобизнес в Германии. На очередном рейве он встречает ту самую по…
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2 марта 2017 07:38
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