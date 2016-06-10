Автобан, 2015

Третий фильм британского режиссёра Эрена Криви «Автобан» вновь снят в горячо любимом автором жанре криминала. Одним из продюсеров его прошлой картины «Добро пожаловать в капкан» выступал сам Ридли Скотт, а в этот раз Криви удалось заручиться поддержкой Джоэля Сильвера («Крепкий орешек», «Смертельное оружие»). Звёздный состав по части исполнителей главных ролей впечатляет. Во-первых, следует отметить восходящих и уже зарекомендовавших себя актёров Николаса Холта и Фелисити Джонс. Во-вторых, роли достались также и старожилам Голливуда, а именно Энтони Хопкинсу и Бену Кингсли.

Чтобы спасти жизнь своей тяжело большой девушки, парень по имени Кейси Штайн решает ввязаться в криминал. Он должен украсть для мафиози Герана партию наркотиков, однако дело с треском проваливается. В результате этого он оказывается между двух преступных группировок, каждую из которых возглавляет опасный лидер. И теперь жизнь девушки Кейси Джулиетт находится в их руках.