«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» стал одним из самых успешных сериалов Netflix

Сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов», являющийся спин-оффом исторической мелодрамы «Бриджертоны», стал одним из самых просматриваемых шоу за всю историю Netflix. Премьера шоу состоялась 4 мая, и за две недели в эфире он набрал более 307 млн часов просмотров. Спин-офф также занял первое место в двух последних еженедельных топах популярнейших сериалов сервиса.

Этот результат можно признать действительно впечатляющим по той причине, что «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» состоит всего из шести эпизодов. В настоящее время Netflix не планирует продлевать шоу, однако компания может взяться за разработку других сторонних проектов в рамках вселенной «Бриджертонов».

Что касается фильмов сервиса, то первое место последнего рейтинга самых востребованных полнометражных картин Netflix получил шпионский боевик «Мать» с Дженнифер Лопес в главной роли. Лента вышла на сервисе 12 мая и за первые два дня набрала более 83 млн часов просмотров, превзойдя показатели «Убийства в Париже» (64 млн часов просмотров) и «Достать ножи: Стеклянная луковица» (82 млн часов просмотров) за аналогичный период. «Мать» также получила хорошие отзывы от широкой аудитории: ее средний балл одобрения от зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 71%. При этом рейтинг критиков равняется лишь 46%.