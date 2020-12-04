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Братаны
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Half Brothers

Братаны, 2020

2020 / Мексика
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Мексиканское комедийное роуд-муви о путешествии двух сводных братьев и одного обаятельного козла. Давным-давно, когда экономика Мексики была в плачевном состоянии, Флавио оставил своего маленького сына Ренато и его мать, и отправился на заработки в Соединенные Штаты. В следующий раз Ренато увидит отца на смертном одре, окруженного новой американской семьёй. Флавио просит Ренато вместе с его новым сводным братом Ашером отправиться в одно непростое путешествие. И хотя ныне успешный бизнесмен Ренато никак не может простить отцу давнего предательства, его мексиканская невеста Тина убеждает его выполнить просьбу умирающего, чтобы примириться и отпустить своё прошлое. Отвязная и глуповатая комедия о том, что лучших друзей мы обретаем в дороге.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 3 мая 2021
Премьера в мире 4 декабря 2020
Возраст 16+
Режиссер
Люк Гринфилд
Люк Гринфилд
В ролях
Хосе Суньига
Винсент Спано
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Братаны 2 постера
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