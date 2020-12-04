Братаны, 2020

Мексиканское комедийное роуд-муви о путешествии двух сводных братьев и одного обаятельного козла. Давным-давно, когда экономика Мексики была в плачевном состоянии, Флавио оставил своего маленького сына Ренато и его мать, и отправился на заработки в Соединенные Штаты. В следующий раз Ренато увидит отца на смертном одре, окруженного новой американской семьёй. Флавио просит Ренато вместе с его новым сводным братом Ашером отправиться в одно непростое путешествие. И хотя ныне успешный бизнесмен Ренато никак не может простить отцу давнего предательства, его мексиканская невеста Тина убеждает его выполнить просьбу умирающего, чтобы примириться и отпустить своё прошлое. Отвязная и глуповатая комедия о том, что лучших друзей мы обретаем в дороге.