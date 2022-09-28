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The Mother Мать 2023 / США
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Мать»

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Наша рецензия

Конспиративный дом ФБР, Линтон, штат Индиана. В 6:14 утра девушку в сером капюшоне допрашивают двое. Они дают ей фото мужчин — Эктора Альвареса и Эйдриана Ловелла. Их познакомила допрашиваемая, устроила сделку по закупке оружия и закрутила роман с обоими. Агентам ФБР нужно выяснить все о цепочке этой сделки: какое оружие поставлялось, как был организован процесс. Но вскоре начинается стрельба. Один агент убит, второй пытается вывести девушку и тоже получает пулю в грудь. Затем в дом…

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vlad7rus 28 сентября 2022, 00:24
Самый ожидаемый фильм😀💪
28 сентября 2022, 00:24 Ответить
Ferensy 12 мая 2023, 17:13
в ответ на сообщение vlad7rus от 28 сентября 2022, 00:24
Оценка
Дружище, как же ты прав!!!! После последнего её фильма "Моя пиратская свадьба", я переосмыслил Дженифер Лопес. И теперь ставлю её на ровне с глыбами - Стивеном Сигалом, Брюсом Уиллисом, Дольфом Лундгреном и Александром Невским.
Жду, искренне жду.
12 мая 2023, 17:13 Ответить
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