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Земля, 2021

2021 / США
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Скорбящая женщина начинает новую жизнь в Вайоминге.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 28 сентября 2021
Премьера в мире 31 января 2021
Возраст 16+
Режиссер
Робин Райт
Робин Райт
В ролях
Робин Райт
Робин Райт
Демиан Бичир
Демиан Бичир
Ким Диккенс
Ким Диккенс
Уоррен Кристи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Земля 2 постера
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Земля смотреть онлайн

Земля
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джейн Кэмпион, Кеннет Брана и Робин Райт получат специальные награды на кинофестивале в Стокгольме Брана получит свой приз очно, а Кэмпион и Райт будут награждены виртуально.
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12 октября 2021 16:34
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