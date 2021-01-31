Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Земля
Land
Земля, 2021
2021 / США
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Скорбящая женщина начинает новую жизнь в Вайоминге.
Развернуть
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
28 сентября 2021
Премьера в мире
31 января 2021
Возраст
16+
Режиссер
Робин Райт
В ролях
Робин Райт
Демиан Бичир
Ким Диккенс
Уоррен Кристи
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Земля смотреть онлайн
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
14
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джейн Кэмпион, Кеннет Брана и Робин Райт получат специальные награды на кинофестивале в Стокгольме
Брана получит свой приз очно, а Кэмпион и Райт будут награждены виртуально.
Написать
12 октября 2021 16:34
Все новости фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Related video
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках