«Мать»: Рецензия Киноафиши

Конспиративный дом ФБР, Линтон, штат Индиана. В 6:14 утра девушку в сером капюшоне допрашивают двое. Они дают ей фото мужчин — Эктора Альвареса и Эйдриана Ловелла. Их познакомила допрашиваемая, устроила сделку по закупке оружия и закрутила роман с обоими. Агентам ФБР нужно выяснить все о цепочке этой сделки: какое оружие поставлялось, как был организован процесс. Но вскоре начинается стрельба. Один агент убит, второй пытается вывести девушку и тоже получает пулю в грудь. Затем в дом проникает Эйдриан, видит беременную бывшую подругу, вставляет нож ей прямо в живот, и все взрывается. А мать выживает под душем и попадает в клинику, родив дочку. Ей придется отдать ребенка в программу защиты свидетелей, отказавшись от родительских прав, поскольку с ней малышка не выживет. Дальше она поселяется в хибаре на отшибе где-то возле залива Тлинкит, Аляска. Проводит 12 лет относительно мирной жизни в заснеженных лесах Аляски, неподалеку от пещеры волчицы с ее детенышами. Однако мать, которая так и не названа в картине по имени, получает известие, что дочери Зоуи угрожает опасность, и летит спасать ее, преодолевая города, страны и десятки наемников.

В последнее время на стриминге Netflix нет недостатка в более или менее качественных боевиках о женщинах-киллерах. В этом ряду и южнокорейский «Убить Пок-сун» о матери-одиночке, и вьетнамский «Фурии», и американские «Кейт» с «Пороховым коктейлем». Некоторые из героинь с переменным успехом демонстрировали мужество и серьезность, а сценарий не всегда оказывался достаточно напряженным и захватывающим. Но «Мать» режиссера Ники Каро с Дженнифер Лопес может стать одним из самых сильных боевиков с женским лицом на потоковом сервисе. Каро, которая до этого сняла «Мулан», создает столь динамичную картину с сильной героиней, которая способна сражаться с мужчинами на равных.

Мать

Фильм «Мать» напоминает «Заложницу» с Лиамом Нисоном, который тоже убивает всех до единого, чтобы спасти свою дочь. Она одна — как сотня снайперов; блестящий стрелок, который никогда не промахивается. Даже несмотря на то, что в боевике главная героиня — женщина и мать, жестокости там немало. Она быстро и без сожаления убивает людей, пытает тех, кто не хочет рассказывать ей правду, стреляет в животных и, что хуже всего, учит этому всему (пока за исключением пыток) ребенка. Метким стрелком она стала в армии. А наемницей — пройдя Афганистан и приглянувшись одному опасному человеку. Не хватает более внятного высказывания о травмах, которые остаются в человеке после боевых действий. Но завуалированно это отражается в ее сомнительной послевоенной карьере, тайном материнстве и отказе от ребенка, а также эстетически — в ее полуразрушенной хижине серовато-коричневых тонов.

Образ одинокой волчицы, охраняющей своего ребенка, приходит на ум сразу же. Правда, это сравнение насаждается чрезмерно. Пожалуй, и после первого эпизода с волчицей метафора была ясна: в природе так заведено, что мать убьет любого ради спасения детей — это инстинкт. Однако волчица нежнее относится к своим детям и бережет их покой, в то время как единственный навык, который может дать дочери в воспитании мать, — это убийство. Но четыре намека на это — уже чересчур.

Мать

При этом Джей Ло весьма убедительна в экшен-сценах, которые напоминают то «Маму мафию», то фильмы о Джейсоне Борне, то о Джеймсе Бонде. Актриса с ярой остротой и недюжинной силой демонстрирует прекрасную физическую форму и страсть к трюкам, как будто с фильма «С меня хватит», где она тоже защищала дочь от плохого отца, прошел не 21 год, а всего 1. Прыжки с высоты, бег на длинные и короткие дистанции, гонки на байке, авто и снегоходе, безжалостные драки на кулаках — все ей нипочем. Труднее подтягиваний и пробежек улыбчивой звезде фильмов о свадьбах было сыграть строгую и бесчувственную наемницу снаружи и сердечную мать внутри. Но Лопес с блеском удается и это. Хотя о таких ее навыках мы уже чуть было не забыли после череды последних ромкомов.

Мать

Каро, снявшая драму «Оседлавший кита», отмеченную на разных фестивалях, и ее команда сценаристов (Миша Грин работала над сериалом «Герои», Питер Крейг писал сценарий для нового «Бэтмена», а Андреа Берлофф — для «Голоса улиц») не смогли удивить зрителя. В сухом остатке в «Матери» чересчур много снега и убийств, на которые смотреть не хочется, в особенности сейчас. Зато от Дженнифер Лопес глаз не оторвать. Как ни жаль, команда создала крепкий, но простоватый боевичок, который не исследует и не расширяет жанр, оставляя в нем привычную жестокость и бездушных антагонистов-киллеров — злодеев на все 100.