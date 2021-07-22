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Джош Лоусон
Джош Лоусон
Josh Lawson
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Джош Лоусон
Josh Lawson
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Дата рождения
22 июля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Брисбен, Квинсленд, Австралия
Рост
188 см
Биография Джоша Лоусона
Родился 22 июля 1981 года. Брисбен, Квинсленд, Австралия.
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Фильмография Джоша Лоусона
Мортал комбат
боевик, фэнтези, фантастика
2021, США
7.0
Короче говоря
мелодрама, комедия
2021, Австралия
6.0
Холли остается ночевать
комедия
2020, США
5.0
Молодые хулиганы
анимация, мюзикл, приключения
2018, США
0.0
Маленькая смерть
драма, мелодрама, комедия
2014, Австралия
7.0
Всё, кроме любви
комедия, мелодрама
2012, Австралия
5.0
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Анна Пэкуин, Клифф Кертис и Джош Лоусон сыграют в семейном фильме от Netflix
В основу сюжета лягут реальные события, в ходе которых 16-летней мореплавательнице удалось в одиночку совершить безостановочное кругосветное путешествие.
Написать
22 июля 2021 15:06
Студия Warner Bros анонсировала трейлер «Мортал Комбат», показав новые постеры
Премьера трейлера состоится уже завтра.
Написать
17 февраля 2021 10:21
Чего ждать от экранизации Mortal Kombat: рассказывает Луди Линь, сыгравший Лю Кана
Актер обещает, что в фильме покажут предысторию каждого героя.
Написать
9 марта 2020 11:00
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