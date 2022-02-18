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Льюис Тан
Льюис Тан
Lewis Tan
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Льюис Тан
Lewis Tan
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Дата рождения
4 февраля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Манчестер, Великобритания
Биография Льюис Тан
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Фильмография Льюис Тан
Кулаки возмездия
боевик, криминал, драма, фэнтези
2022, США
4.0
Мортал комбат
боевик, фэнтези, фантастика
2021, США
7.0
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Льюис Тан надеется, что «Мортал Комбат 2» будет масштабнее, кровавее и длиннее
Фанаты были бы этому только рады.
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18 февраля 2022 16:44
Netflix представил трейлер полнометражного сиквела сериала «Убийцы Ву»
Главные роли сыграли звезды «Рейда» и «Мортал Комбат».
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21 января 2022 13:28
Netflix объявил о важном пополнении в актерском составе второго сезона сериала «Тень и кость»
Среди новых актеров — звезда «Мортал Комбат».
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14 января 2022 14:37
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Рязанов в гробу перевернулся: американскую «Иронию судьбы» планируют к показу в России
Действие картины развернется в пригородах Бостона.
5 комментариев
16 января 2022 09:00
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