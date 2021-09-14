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Джо Таслим
Джо Таслим
Joe Taslim
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Джо Таслим
Joe Taslim
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Дата рождения
23 июня 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Палембанг, Суматра, Индонезия
Рост
180 см
Биография Джо Таслима
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Фильмография Джо Таслима
Мортал комбат
боевик, фэнтези, фантастика
2021, США
7.0
Мастер меча
боевик, драма, исторический
2020, Корея
6.0
Ночь идёт за нами
боевик, триллер
2018, Индонезия / США
7.0
Подземелье мертвых
ужасы
2012, Индонезия
4.0
Рейд
боевик, триллер, криминал
2011, Индонезия / США / Франция
7.0
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По данным СМИ, Warner Bros работает над расширением вселенной «Мортал Комбат»
В следующем фильме акцент будет сделан на Джонни Кейдже.
Написать
14 сентября 2021 13:32
Исполнитель роли Саб-Зиро в «Мортал Комбат» подписал контракт на пять фильмов франшизы
Руководство Warner Bros., по всей видимости, очень надеется запустить новую масштабную киносагу.
Написать
22 апреля 2021 15:21
Саб-Зиро против Скорпиона: HBO Max показал первые семь минут «Мортал Комбат»
Пролог опубликовали в честь скорой премьеры фильма в США.
Написать
21 апреля 2021 13:06
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