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Постер фильма Izma
7.1
Киноафиша Фильмы Izma
7.1

Izma

, 2026
Ezma
Египет / драма, детектив
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Постер фильма Izma
7.1
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Ахмед Давуд
Eissa El Shawaf (Adult)
Salma Abu-Deif
Sera (Adult)
Passant Shawky
Asmaa
Jassica Hossam Eldin
Sera (Teenager)
Hamza Diab
Eissa El Shawaf (Teenager)
Jessica Hosameldin
Sera (Teenager)
Ghofran Mohamed
Rana (Teenager)
Мохаммед Фарраг
Mostafa
Савсан Бадр
Eissa's Grandma
Miran Abdelwareth
Lubna Wanas
Ismail Farghali
Режиссер Mohamed Sadeq
Сценарист Mohamed Sadeq
Композитор Mina Samy
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Египет
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 16 апреля 2026
Дата выхода
16 апреля 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $84 796
Производство The Producers, The Producers, Vivid Studios
Другие названия
Ezma, Izma

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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