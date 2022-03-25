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Финник
Отзывы о мультфильме «Финник»
Финник
2022 / Россия
Трейлер
7.6
Оцените
53
голоса
Рейтинг IMDb: 5.6
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znikitazaisev
25 марта 2022, 15:49
Оценка
Неплохой семейный мультфильм с обаятельным домовым Финником
25 марта 2022, 15:49
0
1
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☆Ирина Овакимян☆
28 марта 2022, 09:28
Оценка
Мультфильм скучный.
Только в конце интересно было 4/10.
28 марта 2022, 09:28
3
0
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Сергей Антонович
31 марта 2022, 12:27
Оценка
Нормальный мульт. Можно идти.
31 марта 2022, 12:27
0
1
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Алина Егунова
4 апреля 2022, 22:13
Оценка
Очень даже прикольный мультик,ребенок в восторге да и я не ожидала ,что будет интересный
4 апреля 2022, 22:13
0
0
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sofiko.my
5 апреля 2022, 17:59
Оценка
Что то очень странно, на себе почувствовала, что ушел Дисней 😅
5 апреля 2022, 17:59
0
1
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valeshkin
9 апреля 2022, 15:22
Оценка
Смотрели в Вики Синема, ТРЦ Выходной г. Люберцы. Сеанс в 10:40. В зале было человек 20-25. Интересный сюжет с юмором, досмотрели до конца. Вышли из зала, и дочь (5,5 лет) сказала: пойдём дальше Финика смотреть.\nМне тоже понравился, поэтому рекомендую, для семейного просмотра то, что надо!
9 апреля 2022, 15:22
1
0
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annakonda106
15 апреля 2022, 20:51
Оценка
А сколько стоит билет?
15 апреля 2022, 20:51
0
0
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Михаил Худышев
21 апреля 2022, 11:08
Оценка
Ходил на фильм.Ооооочень интересный.100/10
21 апреля 2022, 11:08
0
0
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b.kondin
29 апреля 2022, 20:15
Оценка
Бред полный. Наверное, дети смотрят с интересом, но ни о каком развитии ума или души нет даже намёка...
29 апреля 2022, 20:15
0
0
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koroleva.m1505
13 мая 2022, 11:53
Оценка
Грецкий орех.
13 мая 2022, 11:53
0
0
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