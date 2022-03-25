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Финник Финник
Киноафиша Фильмы Финник Отзывы о мультфильме «Финник»
Финник 2022 / Россия
7.6 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о мультфильме «Финник»

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znikitazaisev 25 марта 2022, 15:49
Оценка
Неплохой семейный мультфильм с обаятельным домовым Финником
25 марта 2022, 15:49 Ответить
☆Ирина Овакимян☆ 28 марта 2022, 09:28
Оценка
Мультфильм скучный.
Только в конце интересно было 4/10.
28 марта 2022, 09:28 Ответить
Сергей Антонович 31 марта 2022, 12:27
Оценка
Нормальный мульт. Можно идти.
31 марта 2022, 12:27 Ответить
Алина Егунова 4 апреля 2022, 22:13
Оценка
Очень даже прикольный мультик,ребенок в восторге да и я не ожидала ,что будет интересный
4 апреля 2022, 22:13 Ответить
sofiko.my 5 апреля 2022, 17:59
Оценка
Что то очень странно, на себе почувствовала, что ушел Дисней 😅
5 апреля 2022, 17:59 Ответить
valeshkin 9 апреля 2022, 15:22
Оценка
Смотрели в Вики Синема, ТРЦ Выходной г. Люберцы. Сеанс в 10:40. В зале было человек 20-25. Интересный сюжет с юмором, досмотрели до конца. Вышли из зала, и дочь (5,5 лет) сказала: пойдём дальше Финика смотреть.\nМне тоже понравился, поэтому рекомендую, для семейного просмотра то, что надо!
9 апреля 2022, 15:22 Ответить
annakonda106 15 апреля 2022, 20:51
Оценка
А сколько стоит билет?
15 апреля 2022, 20:51 Ответить
Михаил Худышев 21 апреля 2022, 11:08
Оценка
Ходил на фильм.Ооооочень интересный.100/10
21 апреля 2022, 11:08 Ответить
b.kondin 29 апреля 2022, 20:15
Оценка
Бред полный. Наверное, дети смотрят с интересом, но ни о каком развитии ума или души нет даже намёка...
29 апреля 2022, 20:15 Ответить
koroleva.m1505 13 мая 2022, 11:53
Оценка
Грецкий орех.
13 мая 2022, 11:53 Ответить
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