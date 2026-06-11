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Скоро в прокате «Её личный ад»
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The Crush
5.6
The Crush
, 2026
El Krash
Египет / мелодрама
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Не пойду
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
5.6
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Ахмед Давуд
Omar
Бассем Самра
Uncle Foaad
Merna Gamel
Mai
Шерин Реда
Nazly
Mariam El Gendy
Hana
Johara
Hasan Abul-Roos
Tamer
Goharah
Suzanna
Acting
Режиссер
Махмуд Карим
Сценарист
Loay Elsayed
Композитор
Amr Ismail
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Египет
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
11 июня 2026
Дата выхода
11 июня 2026
Египет
11 июня 2026
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$389 822
Производство
New Century Production
Другие названия
El Krash, The Crush
Еще
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
11
голосов
5.6
IMDb
Отзывы о фильме
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