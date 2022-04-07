Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Даня Милохин
Даня Милохин
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Даня Милохин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 декабря 2001
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Стрелец
Биография Даня Милохин
Родилась 6 декабря 2001 года.
Развернуть
Фильмография Даня Милохин
Финник
анимация, приключения, комедия
2022, Россия
7.0
Блогеры и дороги
приключения
2021, Россия
1.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
KION объявил дату премьеры второго сезона шоу «Блогеры и дороги» с Настей Ивлеевой и другими звездами
Новые серии будут выходить по субботам.
Написать
7 апреля 2022 13:19
Появились трейлеры российских мультфильмов «Финник» и «Суворов: Великое путешествие»
Обе картины выйдут это весной.
Написать
16 марта 2022 13:29
Звезда TikTok Даня Милохин сыграет с Гошей Куценко и Валерией Астаповой в сериале «Классная Катя»
Молодой блогер исполнит роль подмосковного школьника и звезды местного масштаба.
Написать
1 февраля 2022 16:52
Все новости
Статьи о персоне
Милохин устроил разврат в многолюдной кофейне
Тиктокер Даня Милохин без капли стеснения рассказал о своем нестандартном интимном опыте.
Написать
26 февраля 2022 16:03
Милохин выступил с неожиданным признанием об экс-возлюбленной
Тиктокер Даня Милохин дал свежее интервью блогеру Алексею Столярову. В ходе беседы он проговорился о своем текущем отношении к бывшей девушке — звезде молодежных соцсетей Юлии Гаврилиной.
Написать
29 января 2022 16:50
"Они следовали сценарию": Авербух вскрыл правду о поцелуе Милохина и Медведевой
Поцелуй тиктокера Дани Милохина с фигуристкой Евгенией Медведевой стал самым обсуждаемым моментом в завершающемся сезоне "Ледникового периода". Паре стали приписывать роман после выпуска шоу с их романтичным выступлением.
1 комментарий
2 января 2022 18:29
Все статьи
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев