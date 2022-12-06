Наша рецензия

1950 год. Старлей Том Хаднер прибывает на базу ВМС США для прохождения службы. Он только окончил обучение и не успел поучаствовать в сражениях Второй мировой. Здесь ему предстоит подружиться с не менее талантливым афроамериканским пилотом Джесси Брауном, которому пришлось кровью и потом выгрызать себе место в кабине личного самолета. Цвет кожи стал большой проблемой и превратил его в человека второго сорта даже в глазах многих сослуживцев. Скоро их отправят в самую гущу боевых действий на…