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Двойная петля Двойная петля
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Devotion Двойная петля 2022 / США
6.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Двойная петля»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

1950 год. Старлей Том Хаднер прибывает на базу ВМС США для прохождения службы. Он только окончил обучение и не успел поучаствовать в сражениях Второй мировой. Здесь ему предстоит подружиться с не менее талантливым афроамериканским пилотом Джесси Брауном, которому пришлось кровью и потом выгрызать себе место в кабине личного самолета. Цвет кожи стал большой проблемой и превратил его в человека второго сорта даже в глазах многих сослуживцев. Скоро их отправят в самую гущу боевых действий на…

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2331413 6 декабря 2022, 19:36
Оценка
Первые 50 минут фильма практически ни о чем! Как таковых воздушных боев два. И они очень посредственны.В одном, непонятным образом, в бой вступает МИГ-17 и он один,без ведомого!!! Что сказать о дружбе? В начале Старлей Том Хаднер в рапорте просто топит пилота Джесси Брауном, Потом ,когда Браун подбитый,садится в горящем самолете, ,садится ломая самолет на снег к нему на помощь,зная что взлететь не смогут да и в помощи им отказали. Героизм или тупость-решать вам! Прилетевшая вертушка с одним пилотом без приспособлений и инструментов для спасения только с огнетушителем??? После Перл Харбор или Мидувэй-это Индийское кино!!
6 декабря 2022, 19:36 Ответить
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