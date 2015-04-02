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Рейтинги
6.9
Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Джунгли
Джунгли
The Jungle
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
США
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
1914
Премьера в мире
25 мая 1914
Дата выхода
25 мая 1914
США
Бюджет
$17 000
Производство
All Star Feature Film Corp.
Другие названия
The Jungle, Junglen
Режиссер
Джордж Ирвинг
Джон Х. Прэтт
В ролях
Джордж Нэш
Гэйл Кэйн
Джулия Хёрли
Роберт Каммингс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените
15
голосов
6.8
IMDb
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Отзывы о фильме
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джунгли
2 апреля 2015, 12:51
я не знаю чего в этом фильме плохого такого что вам не понравилось если вы дебилы то да
фильм офигенный мне 11 лет и я вообще в ауте мне очень…
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джунгли
2 апреля 2015, 12:51
фильм для детей возврастом 10 - 16 лет
мне фильм понравился но не очень
сюжет скучный
если вам более 16 лет то не идите на этот фильм думала…
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Отзывы
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
фильм офигенный мне 11 лет и я вообще в ауте мне очень… Читать дальше…
мне фильм понравился но не очень
сюжет скучный
если вам более 16 лет то не идите на этот фильм думала… Читать дальше…