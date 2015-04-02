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Постер фильма Джунгли
Постер фильма Джунгли
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Джунгли

Джунгли

The Jungle 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1914
Премьера в мире 25 мая 1914
Дата выхода
25 мая 1914 США
Бюджет $17 000
Производство All Star Feature Film Corp.
Другие названия
The Jungle, Junglen
Режиссер
Джордж Ирвинг
Джон Х. Прэтт
В ролях
Джордж Нэш
Гэйл Кэйн
Джулия Хёрли
Роберт Каммингс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
джунгли 2 апреля 2015, 12:51
я не знаю чего в этом фильме плохого такого что вам не понравилось если вы дебилы то да
фильм офигенный мне 11 лет и я вообще в ауте мне очень… Читать дальше…
джунгли 2 апреля 2015, 12:51
фильм для детей возврастом 10 - 16 лет
мне фильм понравился но не очень
сюжет скучный
если вам более 16 лет то не идите на этот фильм думала… Читать дальше…
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