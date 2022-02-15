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Кирби Хауэлл-Баптист
Кирби Хауэлл-Баптист
Kirby Howell-Baptiste
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Кирби Хауэлл-Баптист
Kirby Howell-Baptiste
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Дата рождения
7 февраля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Кирби Хауэлл-Баптист
Родилась 7 февраля 1987 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Кирби Хауэлл-Баптист
Catwoman: Hunted
анимация
2022, США
5.0
Телефон мистера Харригана
ужасы
2022, США
0.0
Отчаянные аферистки
комедия
2021, США
6.0
Круэлла
комедия
2021, США
8.0
Тихая ночь
комедия, ужасы
2020, Великобритания
5.0
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Джемма Артертон пополнила актерский состав сериала о грабителях «Преступники»
Проект является оригинальным британским шоу Disney+.
Написать
15 февраля 2022 16:39
Студия Disney поделилась новыми кадрами из «Круэллы» с Эммой Стоун
На изображениях представлены основные действующие лица.
Написать
31 марта 2021 13:36
Поп-певица Биби Рекса снимется в криминальной комедии про домохозяек-мошенниц
Это будет актерский дебют исполнительницы.
Написать
29 октября 2020 14:48
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