Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король неба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тихая ночь Тихая ночь
Киноафиша Фильмы Тихая ночь Отзывы о фильме «Тихая ночь»
Silent Night Тихая ночь 2020 / Великобритания
6.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Тихая ночь»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Действие разворачивается в доме многодетной семьи Нелл (Кира Найтли) и Саймона (Мэттью Гуд). Родители готовятся принимать гостей, юный Арт (звезда «Кролика Джоджо» Роман Гриффин Дэвис) помогает нарезать овощи, а его братья (реальные братья Дэвиса) намываются в ванне. Вскоре прибывают гости: давние друзья Нелл и Саймона со своими возлюбленными и детьми. Кажется, дальше действие будет развиваться в духе типичных рождественских трагикомедий и мелодрам. Персонажи радуются друг…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
worewolf.89 25 января 2022, 09:16
Оценка
Осторожно!!! При просмотре Вы получите однозначную психологическую травму(бред безграничный).
Если Вы задумались сходить на данный фильм-одумайтесь.
самые бессмысленно потраченные деньги и время. Тот случай,когда реально жаль свое время. Самый тупой фильм,который я видел за последние лет 5.
просто бред сумасшедшего.
25 января 2022, 09:16 Ответить
koshe4ka1027 25 января 2022, 20:31
Оценка
В конце хотелось рыдать в голос..Как этот фильм пропустили вообще. Просто на злобу дня..Только у нас сейчас вакцина, а у них сразу таблетка.
25 января 2022, 20:31 Ответить
Дмитрий Морзюков 28 января 2022, 18:34
в ответ на сообщение worewolf.89 от 25 января 2022, 09:16
Оценка
Согласен, на фильм идти не рекомендую никому.
28 января 2022, 18:34 Ответить
medved69kg 1 февраля 2022, 00:10
Оценка
Какой-то фильм напоминает, схожий сюжет вообщим, где нужно принят таблетос. Драма да и только, что сказать…
1 февраля 2022, 00:10 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Таинственный поезд
Таинственный поезд 2 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 36 комментариев
Переводчик
Переводчик 44 комментария
До рассвета
До рассвета 59 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas 205 комментариев
Снегирь
Снегирь 13 комментариев
Рождение легенд
Рождение легенд 11 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше