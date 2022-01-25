Наша рецензия

Действие разворачивается в доме многодетной семьи Нелл (Кира Найтли) и Саймона (Мэттью Гуд). Родители готовятся принимать гостей, юный Арт (звезда «Кролика Джоджо» Роман Гриффин Дэвис) помогает нарезать овощи, а его братья (реальные братья Дэвиса) намываются в ванне. Вскоре прибывают гости: давние друзья Нелл и Саймона со своими возлюбленными и детьми. Кажется, дальше действие будет развиваться в духе типичных рождественских трагикомедий и мелодрам. Персонажи радуются друг…