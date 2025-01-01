ДиКаприо назвал единственный свой фильм, который часто пересматривает — и это не «Выживший»

212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах

Прилучный играет самого себя? На НТВ выходит новый сериал, который должен понравиться фанатам актера

Теперь понятно, почему закрыли «И просто так»: миллион за эпизод — даже HBO ахнули

Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера

«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки

Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре

Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа

«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город

Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат)