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Джорджио Амато
Джорджио Амато
Giorgio Amato
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Джорджио Амато
Giorgio Amato
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Дата рождения
24 ноября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Джорджио Амато
Родился 24 ноября 1969 года. Милан, Италия.
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Фильмография Джорджио Амато
О мой Бог!
комедия, драма
2017, Италия
6.0
Министр
драма
2016, Италия
6.0
Сталкер
триллер, драма
2013, Италия
5.0
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