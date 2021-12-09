«Чиновник»: Рецензия Киноафиши

Владелец строительной компании Андрей (Павел Майков — «Пальма», «Бригада») во что бы то ни стало хочет выиграть крупный государственный тендер. Такое стремление обусловлено не только безграничными амбициями, но и текущим финансовым положением Андрея, которое представляется, мягко говоря, довольно шатким. Все надежды горе-предприниматель возлагает на званый ужин по-русски — с закусками, кроликом и спутницей легкого поведения, способной удовлетворить даже самые неординарные запросы.

Устроить все по высшему разряду помогает брат жены Андрея, Семен (Александр Головин — «Елки», «Спайс бойз»). Пока богатый родственник выбирает самое дорогое вино из винотеки, Семен намеревается отвезти элитную представительницу древнейшей профессии (Зоя Бербер — «Проект “Анна Николаевна”», «Фарца») на ужин с уважаемым политиком, от которого зависит вердикт по тендеру. Но девушку сбивает машина, так что приходится быстро выкручиваться (читай, надеяться на того, кого Бог пошлет).

Судьба приводит в дом богатого строительного магната девушку Аю (Александра Киселева) — студентку журфака, которая подрабатывает стриптизершей (кажется, героиня сбежала из недавней «Герды» Натальи Кудряшовой) и с легкой руки Семена заменяет «высококлассный эскорт». Где-то на заднем фоне пребывает жена (Любовь Толкалина — Happy End, «Анжелика») — робкая дама бальзаковского возраста, переживающая за свои биологические часы. На кухне в экстренном режиме готовит ужин англоговорящая горничная, на самом деле знающая русский язык. «Игра» начинается — в дом заявляется высокопоставленный чиновник Максим Эдуардович (Андрей Бурковский — «Звоните ДиКаприо!», «Медиатор»).

Чиновник

«Чиновник» с первых минут не стесняется заявить, в когорте каких проектов находится. Это классическая российская комедия, без доли иронии высмеивающая реальность, окружающую нас. Аудитория, читающая и слушающая новости последних нескольких лет, находится в перманентном ожидании того, что «будет хуже». Комедия Владимира Моташнева (к слову, это режиссерский дебют актера) работает на удовлетворение зрительских ожиданий чуть менее чем полностью, оставляя небольшой задел для интриги.

Стоит пояснить, что фильм является ремейком итальянской политической сатиры «Министр». Лента Джорджио Амато, итальянского постановщика зрительского кино средней руки, даже выходила в российский прокат, собрав немногочисленную кассу, но оставшись в сердцах поклонников итальянского колоритного юмора и политических издевательств. Для Моташнева (которому Амато помогал с адаптацией вместе с Андреем Таратухиным, сценаристом блестящей драмеди «Карп отмороженный») стоял непростая задача — сделать политическую сатиру для большого экрана в стране, где политики не существует.

Удивительным образом (в том числе благодаря отменным диалогам; кажется, сценаристы не зря в данном случае едят свой хлеб) это удалось, причем не столько благодаря смелости — будем честны, бравирование храбростью любой степени в российском кино имеет неблагоприятные последствия, — сколько в авантюрном подходе к сеттингу и созданию соответствующей атмосферы. Возможно, авторы решили одну из ключевых проблем, с которой сталкиваются адаптации зарубежных картин: необходимо не просто переложить сюжет на другую страну и локацию, но и приспособить речь, специфику и юмор действия под национальный колорит.

Чиновник

Более того, перед нами не просто комедия, а сатира. Значит, шутить будут не только в режиме 18+ (в кадре немало откровенности вкупе с цинизмом — обнаженным телам, наркотикам и алкоголю конца и края нет), но и достаточно жестко. Главными действующими лицами здесь достаточно быстро станут женщины, ловко перехватывая инициативу у несчастного строительного коммерсанта, озабоченного исключительно одной целью и не осознающего, что происходит у «обочины» его собственного дома. Персонажи Любови Толкалиной и, в особенности, Александры Киселевой – настоящие звезды «Чиновника». Это женщины, которые в прямом и переносном смысле захватили власть — над деньгами и над аудиторией по обе стороны экрана. Еще немного – и мир падет к их ногам, ведь именно женщины способны читать мужчин так, как этого не сделает ни один психотерапевт.

Не самой сильной стороной фильма, как ни странно, становится герой Андрея Бурковского. Кажется, будто он стал «жертвой» парадоксального несовпадения актерского масштаба и прямолинейного, предсказуемого образа. Его Максим Эдуардович — классический молодой технократ из поколения политиков-миллениалов, оказавшийся между двух огней. Сверху нависает тень отца (фамилии, влияния — нужное подчеркнуть), которую любишь и ненавидишь одновременно, желая вырваться на волю. Снизу мешается свора русских либералов, мечтающих о свободе и заваливающих критикой его деятельность. Персонажем Бурковского легко очароваться, но также легко и позабыть; как приятный аромат озона после дождя, статный Максим Эдуардович хорош в малых количествах.

В целом «Чиновник» — это бодрая и неприкрытая сатира на все подряд, немного теряющая дерзкую энергетику и прячущая «коготки» ближе к финалу. Это, конечно, не «Последний министр», над которым коршуны цензуры летают без остановки. Тем не менее, стоит отдать должное Моташневу (еще раз, это – дебют) и съемочной группе за проявленные режиссерские амбиции в попытке перенести непростую тему, заявленную в итальянском оригинале, на ментальность святой Руси с ее неискоренимой коррупцией, теневыми махинациями и властью женщин, которые в концовке заслуженно торжествуют.