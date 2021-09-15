Исчезнувший, 2021

5 причин посмотреть фильм «Исчезнувший»

«Исчезнувший» — радикальный эксперимент, целиком построенный на импровизации Джеймса МакЭвоя. Актер, известный своим участием в голливудских блокбастерах про супергероев «Люди Икс», черной комедии «Грязь» и хоррору «Оно 2», раскрывается перед зрительской аудиторией с неожиданной стороны, выдавая сильную и правдивую драму.

Релиз от номинанта на премию «Оскар» Кристиана Кариона, прославившегося на весь мир благодаря кинокартине «Счастливого Рождества» с участием Даниэля Брюля и Дайан Крюгер.

У фильма интригующий сюжет, способный удержать в напряжении с первого до последнего кадра. Вместе с Эдмондом зрители будут шаг за шагом подбираться к разгадке, которая преподнесет немало сюрпризов.

Мрачная атмосфера, достигнутая путем съемок в реальных локациях Шотландии. Детективная история разворачивается на фоне бескрайних полей, величественных гор и практически нетронутых цивилизацией лесов, мастерски запечатленных на камеру оператором Эриком Дюмоном.

В фильме сыграла звезда британского сериала «Корона» Клер Фой, удостоенная в 2017 году премии «Золотой глобус». Несколькими годами ранее она снималась в еще одном экспериментальном триллере «Не в себе», снятом на iPhone.