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Исчезнувший Исчезнувший
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My Son

Исчезнувший, 2021

2021 / Великобритания / Франция
5.9 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Триллер с Джеймсом МакЭвоем о безутешном отце
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Исчезнувший»

«Исчезнувший» — радикальный эксперимент, целиком построенный на импровизации Джеймса МакЭвоя. Актер, известный своим участием в голливудских блокбастерах про супергероев «Люди Икс», черной комедии «Грязь» и хоррору «Оно 2», раскрывается перед зрительской аудиторией с неожиданной стороны, выдавая сильную и правдивую драму.

Релиз от номинанта на премию «Оскар» Кристиана Кариона, прославившегося на весь мир благодаря кинокартине «Счастливого Рождества» с участием Даниэля Брюля и Дайан Крюгер.

У фильма интригующий сюжет, способный удержать в напряжении с первого до последнего кадра. Вместе с Эдмондом зрители будут шаг за шагом подбираться к разгадке, которая преподнесет немало сюрпризов.

Мрачная атмосфера, достигнутая путем съемок в реальных локациях Шотландии. Детективная история разворачивается на фоне бескрайних полей, величественных гор и практически нетронутых цивилизацией лесов, мастерски запечатленных на камеру оператором Эриком Дюмоном.

В фильме сыграла звезда британского сериала «Корона» Клер Фой, удостоенная в 2017 году премии «Золотой глобус». Несколькими годами ранее она снималась в еще одном экспериментальном триллере «Не в себе», снятом на iPhone.

Оригинальное название картины — «Мой сын», тогда как российская локализация «Исчезнувший», вероятно, отсылает к триллеру Дэвида Финчера 2014 года, с которым не имеет ничего общего.

Фильм является англоязычным ремейком одноименного французского детектива 2017 года, режиссером и сценаристом которого также выступил Кристиан Карион.

Джеймс МакЭвой («Люди Икс: Дни минувшего будущего», «А в душе я танцую…»), исполнивший главную роль, не получил на руки ни сценария, ни диалогов. Создатель «Исчезнувшего» Кристиан Карион предоставил артисту лишь общие детали сюжета. Таким образом, вся игра МакЭвоя в фильме целиком построена на импровизации, а его реакция на откровения других актеров, знавших историю, являлась искренней. Тот же метод был применен Карионом и в оригинальной ленте 2016 года, с той разницей, что на ее производство ушло меньше недели.

Гари Льюис снимался в драме «Счастливого Рождества», поставленной Карионом в 2005 году.

Производство стартовало в октябре 2020 года и проходило на территории Шотландии. Не обошлось без задержек, вызванных пандемией COVID-19: в разгар съемок у нагорья в северо-западной части страны один из членов группы сдал положительный тест.

Во время очередной командировки Эдмонд узнает, что в детском лагере пропал его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам пускается на поиски. Он полон решимости сделать всё возможное, чтобы раскрыть тайну исчезновения сына.

5.9 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 14 октября 2021
Премьера онлайн 15 сентября 2021
Премьера в мире 15 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Кристиан Карион
Кристиан Карион
В ролях
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Клер Фой
Клер Фой
Джэми Мичи
Джэми Мичи
Роберт Джек
Майкл Морлэнд
Майкл Морлэнд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Исчезнувший 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Из детского лагеря бесследно пропадает маленький мальчик, и вся округа начинает масштабные поиски. Эдмонд возвращается из далекой командировки и тоже хочет разобраться в происходящем, надеясь еще хоть раз увидеть своего сына. Все усложняют его натянутые отношения с бывшей женой и чувство вины из-за своего постоянного отсутствия рядом с ребенком. Первым делом зацепки пытаются найти в работе отца, связанной с деятельностью в исламских странах. Главной версией становится похищение, вот только…
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karinakim06082002 27 октября 2021, 03:36
Понравилось, весь фильм смотрела не отрываясь, как и люди которые смотрели вместе со мной в кинотеатре.
Мурат Мурат 18 октября 2021, 11:45
Исчезнувший фильм не очен та и хорошый не понравилось
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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Написать
10 мая 2022 14:42
Вышел трейлер триллера «Исчезнувший», в котором Джеймс МакЭвой полностью сымпровизировал свою роль Картина является ремейком французской ленты «Мой сын». 
Написать
2 сентября 2021 13:43
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