Исчезнувший, 2021

5 причин посмотреть фильм «Исчезнувший»
«Исчезнувший» — радикальный эксперимент, целиком построенный на импровизации Джеймса МакЭвоя. Актер, известный своим участием в голливудских блокбастерах про супергероев «Люди Икс», черной комедии «Грязь» и хоррору «Оно 2», раскрывается перед зрительской аудиторией с неожиданной стороны, выдавая сильную и правдивую драму.
Релиз от номинанта на премию «Оскар» Кристиана Кариона, прославившегося на весь мир благодаря кинокартине «Счастливого Рождества» с участием Даниэля Брюля и Дайан Крюгер.
У фильма интригующий сюжет, способный удержать в напряжении с первого до последнего кадра. Вместе с Эдмондом зрители будут шаг за шагом подбираться к разгадке, которая преподнесет немало сюрпризов.
Мрачная атмосфера, достигнутая путем съемок в реальных локациях Шотландии. Детективная история разворачивается на фоне бескрайних полей, величественных гор и практически нетронутых цивилизацией лесов, мастерски запечатленных на камеру оператором Эриком Дюмоном.
В фильме сыграла звезда британского сериала «Корона» Клер Фой, удостоенная в 2017 году премии «Золотой глобус». Несколькими годами ранее она снималась в еще одном экспериментальном триллере «Не в себе», снятом на iPhone.
Оригинальное название картины — «Мой сын», тогда как российская локализация «Исчезнувший», вероятно, отсылает к триллеру Дэвида Финчера 2014 года, с которым не имеет ничего общего.
Фильм является англоязычным ремейком одноименного французского детектива 2017 года, режиссером и сценаристом которого также выступил Кристиан Карион.
Джеймс МакЭвой («Люди Икс: Дни минувшего будущего», «А в душе я танцую…»), исполнивший главную роль, не получил на руки ни сценария, ни диалогов. Создатель «Исчезнувшего» Кристиан Карион предоставил артисту лишь общие детали сюжета. Таким образом, вся игра МакЭвоя в фильме целиком построена на импровизации, а его реакция на откровения других актеров, знавших историю, являлась искренней. Тот же метод был применен Карионом и в оригинальной ленте 2016 года, с той разницей, что на ее производство ушло меньше недели.
Гари Льюис снимался в драме «Счастливого Рождества», поставленной Карионом в 2005 году.
Производство стартовало в октябре 2020 года и проходило на территории Шотландии. Не обошлось без задержек, вызванных пандемией COVID-19: в разгар съемок у нагорья в северо-западной части страны один из членов группы сдал положительный тест.
Во время очередной командировки Эдмонд узнает, что в детском лагере пропал его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам пускается на поиски. Он полон решимости сделать всё возможное, чтобы раскрыть тайну исчезновения сына.