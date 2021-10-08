«Исчезнувший»: Рецензия Киноафиши

Из детского лагеря бесследно пропадает маленький мальчик, и вся округа начинает масштабные поиски. Эдмонд возвращается из далекой командировки и тоже хочет разобраться в происходящем, надеясь еще хоть раз увидеть своего сына. Все усложняют его натянутые отношения с бывшей женой и чувство вины из-за своего постоянного отсутствия рядом с ребенком. Первым делом зацепки пытаются найти в работе отца, связанной с деятельностью в исламских странах. Главной версией становится похищение, вот только выкуп или иные требования так никто и не выдвигает. Эдмонд решает взять все в свои руки и любой ценой найти сына, хватаясь даже за незначительные зацепки.

Поначалу кажется, что мы будем пристально наблюдать за близкими. Сначала за отцом, потом за отчимом, ведь, как говорят почти в каждом триллере о поисках пропавших или убийстве, «чаще всего виноваты сами родственники». Совсем без этого не обойдется, но очень быстро сюжет уходит немного в другую плоскость. Главным героем становится Эдмонд и его переживания. Мы наблюдаем за человеком, который должен понять, на что он готов пойти ради спасения сына. Каждый шаг оказывается опаснее предыдущего и требует невероятных усилий. Под конец эта картина напоминает триллеры о мести, правда, перед нами действительно самый обычный человек, с трудом сдерживающий свои эмоции и явно не подготовленный к таким обстоятельствам.

Исчезнувший

Все остальные детали как будто лишены фокуса. Пробудив в нас интерес, «Исчезнувший» моментально теряет желание давать ответы и не уходит дальше намеков. Особенно это касается работы Эдмонда. На ней тоже происходит какая-то катастрофа, но ее детали повисают в воздухе. Картина продолжает концентрировать все внимание именно на спасении сына и окружающей драме. Сама история довольно простая и недолго сохраняет интригу. Тут не столь важно, кто же повинен в этом страшном преступлении, и придется довольствоваться малым.

«Исчезнувший» — британский ремейк французской картины «Мой сын». Самое интересное – это фигура режиссера. Кристиан Карион является постановщиком обоих фильмов. В свою новую работу он привнес больше мрачности. Британия с ее пасмурным небом, осенью и дождем только усиливает тревожную атмосферу и одиночество. Фильм отлично передает ощущение страха сначала за жизнь ребенка, а затем за главного героя. Оно не пропадает и на финальных титрах, оставляя нас с открытым финалом. В нем отойдут от совсем банальных вопросов о семье и будут глядеть в сторону этичности и несовершенства государственной системы. Именно она бросила человека в непростых обстоятельствах и вынудила его пойти на крайние меры.

Исчезнувший

Вопросы остаются лишь к актерам. Если Джеймс МакЭвой – самая сильная сторона фильма и буквально взваливает на себя все, то мальчик и Клер Фой уже вызывают сомнения. Иногда их поведение в кадре как будто противоречит происходящему. Особенно остро это ощущается в финале, где с трудом объяснимая отстраненность явно нуждается в пояснениях. С другой стороны, их роли все-таки слишком малы, чтобы повлиять на общее впечатление от картины.

«Исчезнувший» выглядит как скандинавский триллер. Холодность и мрачность соседствуют с невероятно красивыми осенними пейзажами, которые можно с легкостью использовать в качестве скринсейвера или обоев. Основной акцент картина делает не на интригующем расследовании, а на человеческой трагедии. Здесь важны действия и поступки, а не запутанные поиски подсказок на пути к ответам. Главная цель — любой ценой спасти ребенка. Остальные, в том числе и моральные дилеммы, всплывают в голове главного героя уже слишком поздно. Но, кажется, именно так и можно показать настоящую любовь.

Картина понравится поклонникам атмосферных триллеров, в которых драма и действие преобладают над увлекательным расследованием.