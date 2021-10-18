Наша рецензия

Из детского лагеря бесследно пропадает маленький мальчик, и вся округа начинает масштабные поиски. Эдмонд возвращается из далекой командировки и тоже хочет разобраться в происходящем, надеясь еще хоть раз увидеть своего сына. Все усложняют его натянутые отношения с бывшей женой и чувство вины из-за своего постоянного отсутствия рядом с ребенком. Первым делом зацепки пытаются найти в работе отца, связанной с деятельностью в исламских странах. Главной версией становится похищение, вот только…