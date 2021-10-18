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Исчезнувший Исчезнувший
Киноафиша Фильмы Исчезнувший Отзывы о фильме «Исчезнувший»
My Son Исчезнувший 2021 / Великобритания / Франция
5.9 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Исчезнувший»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Из детского лагеря бесследно пропадает маленький мальчик, и вся округа начинает масштабные поиски. Эдмонд возвращается из далекой командировки и тоже хочет разобраться в происходящем, надеясь еще хоть раз увидеть своего сына. Все усложняют его натянутые отношения с бывшей женой и чувство вины из-за своего постоянного отсутствия рядом с ребенком. Первым делом зацепки пытаются найти в работе отца, связанной с деятельностью в исламских странах. Главной версией становится похищение, вот только…

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Мурат Мурат 18 октября 2021, 11:45
Оценка
Исчезнувший фильм не очен та и хорошый не понравилось
18 октября 2021, 11:45 Ответить
User 18 октября 2021, 20:56
Оценка
Идиотизм \nСказка о потерянном времени подходит
18 октября 2021, 20:56 Ответить
User 20 октября 2021, 20:35
Оценка
Фильм поверхностный. Не раскрыто ничего. Додумайся сам. Нудноват.
20 октября 2021, 20:35 Ответить
Valeewa.tan 22 октября 2021, 10:29
Оценка
Нудный фильм, развязка никакая, не советую
22 октября 2021, 10:29 Ответить
ElizavetaPersonal 24 октября 2021, 05:00
Я ожидала от него большего.
24 октября 2021, 05:00 Ответить
kris---tina 24 октября 2021, 14:32
Оценка
Разачарована, пошла на премьеру из за Макавоя, но как он мог в таком сняться.... столько не раскрытых моментов, бюджетный фильм на скорую руку, провальный к сожалению. Одна звезда только Макавою, он всегда прекрасен.
24 октября 2021, 14:32 Ответить
karinakim06082002 27 октября 2021, 03:36
Оценка
Понравилось, весь фильм смотрела не отрываясь, как и люди которые смотрели вместе со мной в кинотеатре.
27 октября 2021, 03:36 Ответить
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