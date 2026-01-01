Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Майкл Морлэнд
Michael Moreland
Киноафиша
Персоны
Майкл Морлэнд
Майкл Морлэнд
Michael Moreland
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.0
Годы
(2019)
5.9
В июле 1916: Битва на Сомме
(1999)
5.9
Исчезнувший
(2021)
Фильмография Майкл Морлэнд
Херши
Hershey
биография, драма, семейный
2026, США
Смотреть трейлер
5.9
Исчезнувший
My Son
триллер
2021, Великобритания / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Правда обо мне
True Things
драма
2021, Великобритания
Рецензия
8
Годы
драма, семейный, мини-сериал
2019, Великобритания
5.9
Побудь в моей шкуре
Under the Skin
драма, фантастика
2013, Великобритания
Смотреть трейлер
5.9
В июле 1916: Битва на Сомме
The Trench
драма, военный
1999, Франция / Великобритания
Смотреть трейлер
Показать еще
Инспекторы ДПС охотятся на любителей ветерка: кому опущенное стекло теперь грозит лишением прав
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
«Зачем нужна Вселенная, в которой нет теста?»: на сложный вопрос о возрасте «Смешариков» ответят только истинные поклонники
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить