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Кристиан Карион
Кристиан Карион
Christian Carion
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Кристиан Карион
Christian Carion
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Дата рождения
4 января 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Кристиана Кариона
Родился 4 января 1963 года. Камбре, Франция.
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Фильмография Кристиана Кариона
Исчезнувший
триллер
2021, Великобритания / Франция
5.0
Мой сын
драма
2017, Франция
5.0
Счастливого Рождества
военный, драма
2005, Франция
5.0
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Вышел трейлер триллера «Исчезнувший», в котором Джеймс МакЭвой полностью сымпровизировал свою роль
Картина является ремейком французской ленты «Мой сын».
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2 сентября 2021 13:43
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