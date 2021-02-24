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Creation Stories

Культовые тусовщики, 2021

2021 / Великобритания / США
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Музыкальная биографическая драма о знаменитом британском продюсере
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Культ личности» – биографический фильм об Алане МакГи, его роли в развитии музыкальной индустрии и создании Creation Records – британского независимого звукозаписывающего лейбла, основанного в 1983 году Аланом МакГи, Диком Грином и Джо Фостером. Название лейбла было вдохновлено известной группой 6о-х The Creation, фанатом которой являлся МакГи. 

Главным героем является основатель звукозаписывающей компании Алан МакГи, который в свое время открыл миру такие группы, как Oasis, My Bloody Valentine и Primal Scream.

МакГи родился в Ист-Килбрайде в сентябре 1960 года. Он вырос в Глазго и учился в средней школе Кингс-Парк, где познакомился с будущим основателем группы Primal Scream Бобби Гиллеспи. МакГи бросил школу в 16 лет и вместе с Гиллеспи, который тоже увлекался панк-роком, в 1978 году присоединился к местной панк-группе под названием The Drains. Подросток Алан еще не знал, что его грандиозные планы, рожденные в собственной спальне, воплотятся в жизнь, а уже в 1993 году Алан МакГи откроет всему миру ставшую позднее культовой группу Oasis.

Фильм Ника Морана предлагает зрителям окунуться в атмосферу ностальгии, когда клипы Sex Pistols целыми днями крутили по телевизору, легендарные группы спокойно сидели в переполненных пабах наравне с обычными посетителями, повсюду были рейв и экстази. «Культ личности» написан в соавторстве с реальными друзьями Алана МакГи – Ирвином Уэлшем и Дином Каваной, которые адаптировали автобиографию Алана 2013 года. 

 

 

 

Алан МакГи основал лейбл с выпуска сингла The Legend после того, как получил банковскую ссуду в размере 1000 фунтов стерлингов. 

Лейбл Creation Records прекратил свою деятельность в 1999 году, однако в 2011 году был временно возрожден для выпуска сборника под названием Upside Down.

Это третий полнометражный фильм Ника Морана в качестве режиссера.

Премьера фильма «Культ личности» состоялась 24 февраля 2021 года на виртуальном кинофестивале в Глазго.

Был проведен международный кастинг на роль фронтмена группы Oasis Лиама Галлахера.

Ежегодно в период с 1995 по 1998 год журнал Music Week признавал лейбл Creation Records «независимым лейблом года», а в феврале 1995 года Алан МакГи был удостоен награды NME – Godlike Genius.

Лейбл Creation Records был одним из ключевых лейблов в инди-движении середины 80-х, когда в него входили такие артисты, как Primal Scream, The Jasmine Minks и The Loft. 

В одном из своих интервью Алан МакГи сказал, что запретил брать на роль себя в фильмах актера Юэна Макгрегора, так как тот слишком привлекательный. В итоге роль досталась актеру Юэну Бремнеру.

Согласно документальному фильму Upside Down, МакГи и Фостер решили закрыть Creation Records в декабре 1999 года после того, как Алан начал страдать от выгорания и разочаровался в лейбле. Последним релизом стал альбом XTRMNTR группы Primal Scream, выпущенный в январе 2000 года, уже вскоре после того, как лейбл прекратил работу.

Фильм является адаптацией одноименной автобиографии Алана МакГи 2013 года, написанной его друзьями Ирвином Уэлшем и Дином Каваной.

История Алана Макги, основателя лэйбла Creation, чьей деятельности мы обязаны появлением на мировой музыкальной сцене таких групп, как Oasis, The Jesus And Mary Chain и Primal Scream.

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 10 июня 2021
Премьера онлайн 20 марта 2021
Премьера в мире 24 февраля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Ник Моран
Ник Моран
В ролях
Юэн Бремнер
Юэн Бремнер
Лео Флэнеган
Лео Флэнеган
Ричард Джобсон
Ричард Джобсон
Маири Хоторн
Маири Хоторн
Тесс Роу
Тесс Роу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Культовые тусовщики 2 постера
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Простой шотландский парень Алан МакГи взрослеет в Глазго 70-х, слушает хорошую музыку и мечтает стать то вторым Сидом Вишесом, то новым Дэвидом Боуи. Отец его увлечений не одобряет: ну ладно еще пляски с ракеткой вместо бас-гитары, но накрашенные глаза – это уже перебор! Алан, впрочем, его придирки старается игнорировать. Дождавшись совершеннолетия, он уезжает в Лондон, основывает собственную группу и вскоре понимает, что до вершины в таком качестве ему не добраться никогда: не хватает…
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