Культовые тусовщики, 2021

«Культ личности» – биографический фильм об Алане МакГи, его роли в развитии музыкальной индустрии и создании Creation Records – британского независимого звукозаписывающего лейбла, основанного в 1983 году Аланом МакГи, Диком Грином и Джо Фостером. Название лейбла было вдохновлено известной группой 6о-х The Creation, фанатом которой являлся МакГи.
Главным героем является основатель звукозаписывающей компании Алан МакГи, который в свое время открыл миру такие группы, как Oasis, My Bloody Valentine и Primal Scream.
МакГи родился в Ист-Килбрайде в сентябре 1960 года. Он вырос в Глазго и учился в средней школе Кингс-Парк, где познакомился с будущим основателем группы Primal Scream Бобби Гиллеспи. МакГи бросил школу в 16 лет и вместе с Гиллеспи, который тоже увлекался панк-роком, в 1978 году присоединился к местной панк-группе под названием The Drains. Подросток Алан еще не знал, что его грандиозные планы, рожденные в собственной спальне, воплотятся в жизнь, а уже в 1993 году Алан МакГи откроет всему миру ставшую позднее культовой группу Oasis.
Фильм Ника Морана предлагает зрителям окунуться в атмосферу ностальгии, когда клипы Sex Pistols целыми днями крутили по телевизору, легендарные группы спокойно сидели в переполненных пабах наравне с обычными посетителями, повсюду были рейв и экстази. «Культ личности» написан в соавторстве с реальными друзьями Алана МакГи – Ирвином Уэлшем и Дином Каваной, которые адаптировали автобиографию Алана 2013 года.
Алан МакГи основал лейбл с выпуска сингла The Legend после того, как получил банковскую ссуду в размере 1000 фунтов стерлингов.
Лейбл Creation Records прекратил свою деятельность в 1999 году, однако в 2011 году был временно возрожден для выпуска сборника под названием Upside Down.
Это третий полнометражный фильм Ника Морана в качестве режиссера.
Премьера фильма «Культ личности» состоялась 24 февраля 2021 года на виртуальном кинофестивале в Глазго.
Был проведен международный кастинг на роль фронтмена группы Oasis Лиама Галлахера.
Ежегодно в период с 1995 по 1998 год журнал Music Week признавал лейбл Creation Records «независимым лейблом года», а в феврале 1995 года Алан МакГи был удостоен награды NME – Godlike Genius.
Лейбл Creation Records был одним из ключевых лейблов в инди-движении середины 80-х, когда в него входили такие артисты, как Primal Scream, The Jasmine Minks и The Loft.
В одном из своих интервью Алан МакГи сказал, что запретил брать на роль себя в фильмах актера Юэна Макгрегора, так как тот слишком привлекательный. В итоге роль досталась актеру Юэну Бремнеру.
Согласно документальному фильму Upside Down, МакГи и Фостер решили закрыть Creation Records в декабре 1999 года после того, как Алан начал страдать от выгорания и разочаровался в лейбле. Последним релизом стал альбом XTRMNTR группы Primal Scream, выпущенный в январе 2000 года, уже вскоре после того, как лейбл прекратил работу.
Фильм является адаптацией одноименной автобиографии Алана МакГи 2013 года, написанной его друзьями Ирвином Уэлшем и Дином Каваной.
История Алана Макги, основателя лэйбла Creation, чьей деятельности мы обязаны появлением на мировой музыкальной сцене таких групп, как Oasis, The Jesus And Mary Chain и Primal Scream.