Культовые тусовщики, 2021

«Культ личности» – биографический фильм об Алане МакГи, его роли в развитии музыкальной индустрии и создании Creation Records – британского независимого звукозаписывающего лейбла, основанного в 1983 году Аланом МакГи, Диком Грином и Джо Фостером. Название лейбла было вдохновлено известной группой 6о-х The Creation, фанатом которой являлся МакГи.

Главным героем является основатель звукозаписывающей компании Алан МакГи, который в свое время открыл миру такие группы, как Oasis, My Bloody Valentine и Primal Scream.

МакГи родился в Ист-Килбрайде в сентябре 1960 года. Он вырос в Глазго и учился в средней школе Кингс-Парк, где познакомился с будущим основателем группы Primal Scream Бобби Гиллеспи. МакГи бросил школу в 16 лет и вместе с Гиллеспи, который тоже увлекался панк-роком, в 1978 году присоединился к местной панк-группе под названием The Drains. Подросток Алан еще не знал, что его грандиозные планы, рожденные в собственной спальне, воплотятся в жизнь, а уже в 1993 году Алан МакГи откроет всему миру ставшую позднее культовой группу Oasis.

Фильм Ника Морана предлагает зрителям окунуться в атмосферу ностальгии, когда клипы Sex Pistols целыми днями крутили по телевизору, легендарные группы спокойно сидели в переполненных пабах наравне с обычными посетителями, повсюду были рейв и экстази. «Культ личности» написан в соавторстве с реальными друзьями Алана МакГи – Ирвином Уэлшем и Дином Каваной, которые адаптировали автобиографию Алана 2013 года.