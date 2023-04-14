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Вызов Вызов
Киноафиша Фильмы Вызов Отзывы о фильме «Вызов»
Вызов 2023 / Россия
8.2 Оцените
682 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Вызов»

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Наша рецензия

Торакальный хирург Женя за месяц должна пройти подготовку к космическому полету и затем отправиться на МКС, чтобы помочь космонавту, получившему серьезную травму. Героиня должна преодолеть свои страхи и сомнения и провести сложнейшую операцию в условиях невесомости. Справится ли Женя с таким тяжелым испытанием? Драма «Вызов» режиссера Клима Шипенко («Текст», «Холоп») – большое событие в российском кинематографе и, без преувеличения, самый…

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Петя 14 апреля 2023, 03:09
Оценка
Глупее и бездарнее кино о космосе еще не было.
14 апреля 2023, 03:09 Ответить
Карина Фаттахова 14 апреля 2023, 16:43
Оценка
ой ой ой какие мы злые 😈😆
14 апреля 2023, 16:43 Ответить
Лика 16 апреля 2023, 04:32
Оценка
От воров для быдла.
16 апреля 2023, 04:32 Ответить
mixbelll 16 апреля 2023, 04:42
Оценка
2023 год, а спецэфекты на уровне 80-х. Убогие, куда бабки на филтм дели？
16 апреля 2023, 04:42 Ответить
User 16 апреля 2023, 13:09
в ответ на сообщение Петя от 14 апреля 2023, 03:09
А где уже посмотрели,интересно?)
16 апреля 2023, 13:09 Ответить
Рита Рита 16 апреля 2023, 17:09
Для глупых, бездарных, убогих и быдло которые не видели этот фильм огромный привет. Надеюсь будет фильм по рейтингу 10.0
16 апреля 2023, 17:09 Ответить
ttteeegggff 16 апреля 2023, 18:59
Оценка
Очередное фуфло и позор, для тех, кто слаще редьки ничего не видел, сойдёт.
16 апреля 2023, 18:59 Ответить
Виктор Куликов 16 апреля 2023, 19:13
Оценка
Пересильд, с лицом продавщицы пивточки, как обычно бездарно завалила весь фильмец. Там где первый канал с Эрнстом, там всегда шлак.
16 апреля 2023, 19:13 Ответить
suhyar 16 апреля 2023, 19:28
Оценка
Был на предпоказе в кинотеатре Октябрь. Надеялся, что не ударят в грязь лицом, но увы и ах. Разочарование сплошное, уныло всё, тоска и серятина. Не советую, не тратьте деньги, они уже ваши деньги профукали.
16 апреля 2023, 19:28 Ответить
kriskrotov 16 апреля 2023, 19:43
Оценка
Какое состояние российской космонавтике, такое и кино про неё - никакое.
16 апреля 2023, 19:43 Ответить
pampusikekaterina 17 апреля 2023, 08:35
Оценка
С чего вы взяли вы его видели?
17 апреля 2023, 08:35 Ответить
alromnof 18 апреля 2023, 01:06
Оценка
Это надо уметь так всё просрать. Сколько млрд. было потрачено на эту богодельню в космосе?
18 апреля 2023, 01:06 Ответить
sergfrolllof 18 апреля 2023, 01:17
Оценка
Это как же себя не уважать надо, чтобы своё время на такое тратить. А 600 рублей лучше в фонд ребенку на операцию послать.
18 апреля 2023, 01:17 Ответить
Даша Крутая 19 апреля 2023, 21:15
Оценка
Ставлю одну звезду только за то, что в кинотеатрах уберут голливудские фильм и оставят этот, чтобы типо больше людей посмотрело!!!!
19 апреля 2023, 21:15 Ответить
tchnatasmirnowa 19 апреля 2023, 22:12
Оценка
Даже не пойду. Как надоела уже эта навязчивая реклама. Бездарная Пересильд вообще что из себя представляет без своего мужа? Как будто кроме неё актрис больше нет. Почему Панову не пробовали?
19 апреля 2023, 22:12 Ответить
Ефим Солдатенков 20 апреля 2023, 07:55
Оценка
Круто, но до рекламы😎
20 апреля 2023, 07:55 Ответить
Ирина Майборода 20 апреля 2023, 13:57
Оценка
Смотрела фильм на Одном дыхании. Сьемки в космосе ФАНТАСТИЧЕСКИЕ!!! Всё смегалпсь и страх от бесконечности, и Восторг о Красоты.Бесконечности и Земли. Игра актёров Превосходная. Юлия искренняя, хрупкая, сильная. Владимир Машков Неотразим. Милош истинный Рыцарь. Играют, как Живут. СПАСИБО за Оправеанное ожидание....
20 апреля 2023, 13:57 Ответить
♣️Aleksey♣️ … 20 апреля 2023, 15:41
Оценка
Галимый фильм с бездарным режиссером неизвестным,и проституткой абрамовича…а що ей дали народный артист?🤦‍♂️
20 апреля 2023, 15:41 Ответить
Денис Александров 20 апреля 2023, 16:24
Оценка
Отличный фильм! Пересильд молодец! Остальные тоже!
20 апреля 2023, 16:24 Ответить
Анатолий Семенов 20 апреля 2023, 17:38
Фильм Чудесный нам с женой понравился, ну и в конце фильма аплодисменты зрителей, это и есть главная оценка. Молодцы, гордость берёт за РОДИНУ.
20 апреля 2023, 17:38 Ответить
Михаил Качаров 20 апреля 2023, 17:54
Оценка
Отличный фильм, очень захватывает!!!
20 апреля 2023, 17:54 Ответить
Киноафиша.инфо 20 апреля 2023, 18:10
в ответ на сообщение Михаил Качаров от 20 апреля 2023, 17:54
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
20 апреля 2023, 18:10 Ответить
Киноафиша.инфо 20 апреля 2023, 18:11
Добрый день! Спасибо большое за такой подробный , глубокий анализ и отзыв!
20 апреля 2023, 18:11 Ответить
Галина Молодчикова 20 апреля 2023, 18:42
Оценка
Художественный фильм "Вызов" (2023) смотрела на одном дыхании. Он произвел на меня огромное впечатление. Все реалистично, завораживающе и круто!!!Ожидания оправдались. Да, испытала напряжение от переживаний за ход событий.
Расслабиться не получится, т.к. действие развивается быстро и все очень интересно.. Фильм о реальной жизни космонавтов на МКС с подробностями, о подготовке к полёту в космос кандидатов врачей для спасения космонавта, получившего случайную травму, фильм о правильном принятии решений, в частности руководителя полёта и потом женщины-хирурга во время операции в космосе. Также фильм о любви, бережном отношении к родным и отношениях людей друг к другу в различных жизненных ситуациях. Посчастливилось попасть на премьеру. Переполняет чувство гордости за создателей, актёров фильма и свою Родину Россию! Сходите всей семьей, коллективом или с друзьями - не пожалеете!!! Салфетка с собой не помешает. Здорово! Фильм с сюрпризом!!! Рекомендую!
20 апреля 2023, 18:42 Ответить
Галина Молодчикова 20 апреля 2023, 18:45
в ответ на сообщение Петя от 14 апреля 2023, 03:09
Оценка
Не правда!!!
20 апреля 2023, 18:45 Ответить
yalo_yalo 20 апреля 2023, 21:51
Оценка
Отличный фильм! Нам с мужем очень понравился! Весь зал смотрел затаив дыхание! Динамичная съемка красивые реальные кадры космоса. И наконец то, мы увидели как внутри все выглядит на МКС. Нет тебе никаких широких коридоров и самоткрывающихся дверей, как во всяких фильмах о космосе. И слезы у актрисы текут не вниз, а вверх.
Первая актриса в космосе! И это наша актриса! Россия - священная наша держава! Россия - любимая наша страна!🇷🇺❤️
20 апреля 2023, 21:51 Ответить
User 20 апреля 2023, 21:54
Оценка
Прекрасный фильм! 3 часа смотрели на одном дыхании. Отличные актеры, захватывающий сюжет. Горжусь нашей страной и нашими успехами в космонавтике. Господа злобные комментаторы, будьте осторожны ибо захлебнетесь своей завистью и злостью. Всем рекомендую посмотреть этот чудесный фильм!
20 апреля 2023, 21:54 Ответить
Вадим Перов 21 апреля 2023, 00:34
Оценка
Хороший фильм. Динамично развиваются события . Не затягут. Приятные актеры, хороший сюжет( он наверно не совсем реалистичный, ну и ладно,это же кино) Можно идти с детьми, лет с 10-12. Думаю им будет интересно. Добрый и красивый фильм.
21 апреля 2023, 00:34 Ответить
Анна Sh 21 апреля 2023, 07:12
А почему в субботу нет сеанса? Вот странно! Выходной день! Не праздничный даже!
21 апреля 2023, 07:12 Ответить
Вероника Паринова 21 апреля 2023, 07:20
Оценка
Очень классный фильм! Такая работа проделана!
21 апреля 2023, 07:20 Ответить
Людмила Мазуркевич 21 апреля 2023, 08:54
Оценка
Отличный фильм !!!! Смотрели на одном дыхании!!!! Оооочень понравился !
21 апреля 2023, 08:54 Ответить
Александр Кочергин 21 апреля 2023, 09:42
Оценка
Полная нудятина смотреть не стоит !!!
Сами космонавты ненавидят это фильм потому что это показуха которая мешает только космонавтов, и заняло место тех кто должен полететь и готовился все жизнь а какая актрисотка заняла ее место!!!!
21 апреля 2023, 09:42 Ответить
Сергей Кузин 21 апреля 2023, 09:49
Там где Эрнст - там обман и надувательство. И весь этот космос прошел в павильонах Мосфильма.
21 апреля 2023, 09:49 Ответить
Киноафиша.инфо 21 апреля 2023, 10:22
в ответ на сообщение Вадим Перов от 21 апреля 2023, 00:34
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
21 апреля 2023, 10:22 Ответить
Анна Sh 21 апреля 2023, 10:58
я о 29 мая!
21 апреля 2023, 10:58 Ответить
Игорь Владимирович 21 апреля 2023, 11:22
Оценка
Отличный фильм, понравился!
21 апреля 2023, 11:22 Ответить
nsamahova 21 апреля 2023, 14:33
Оценка
Незабываемые впечатления, смотрится на одном дыхании, спасибо всем, кто принимал участие в создании этого фильма, отдельно - К. Эрнсту и Ю. Пересильд!!!
21 апреля 2023, 14:33 Ответить
Аделина Демерчян 21 апреля 2023, 14:54
Оценка
Не могу передать словами мои впечатления о фильме от восторга . Я вчера его посмотрела , сам сюжет и актёрский состав был очень крут . И за весь просмотр фильма не кто не брал телефон , даже дети без родителей пришли и смотрели ,и я слышала их комментарии как им очень понравился фильм
21 апреля 2023, 14:54 Ответить
Яна Литинская 21 апреля 2023, 17:12
Оценка
Шикарный фильм, совсем не ожидала такого от русского кинематографа, шла просто за компанию, но в итоге смотрела весь фильм на одном дыхании, желания уйти в телефон не было от слова совсем! Однозначно 10 из 10
21 апреля 2023, 17:12 Ответить
Иван Лапкин 21 апреля 2023, 18:22
в ответ на сообщение Анна Sh от 21 апреля 2023, 07:12
Так есть вроде
21 апреля 2023, 18:22 Ответить
umka_762 21 апреля 2023, 18:50
Оценка
Чудесный фильм!!!
21 апреля 2023, 18:50 Ответить
Максим Кузнецов 21 апреля 2023, 20:13
Оценка
Не слушайте дегенератов ставящих единицы, это либо проплаченные рейтинг снижают, либо малолетние дебилы. Фильм классный, побольше бы таких.
21 апреля 2023, 20:13 Ответить
Denis Gil 21 апреля 2023, 20:19
в ответ на сообщение Александр Кочергин от 21 апреля 2023, 09:42
Оценка
Космонавты должны выполнять задания, которые дает ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ. И быть актерами было одним из заданий.
21 апреля 2023, 20:19 Ответить
Denis Gil 21 апреля 2023, 20:28
Оценка
Классный фильм ! С интересным сюжетом и сюрпризом в конце. Не буду раскрывать сюжета, но фильм должен понравится любителям космоса, в том числе любителям документальных фильмов по теме КОСМОС. Тем более там мини экскурсия по МКС.
21 апреля 2023, 20:28 Ответить
Denis Gil 21 апреля 2023, 20:47
в ответ на сообщение mixbelll от 16 апреля 2023, 04:42
Оценка
Интересно о каких спецэффектах вы пишите ? В фильме спецэффекты минимальны, так как там натуральные съемки в невесомости на МКС. Но они есть в начале и конце фильма и иногда воспоминания аварии в которую попала будущий врач Евгения.
Вообще прежде чем писать о фильме нужно его посмотреть, а в этом я сильно сомневаюсь.
21 апреля 2023, 20:47 Ответить
asatryan_edita 21 апреля 2023, 23:25
Оценка
Очень интересный фильм ! Эмоции зашкаливают !
21 апреля 2023, 23:25 Ответить
User 21 апреля 2023, 23:38
Оценка
Прекрасный фильм очень понравился
21 апреля 2023, 23:38 Ответить
Анастасия Тимофеева 22 апреля 2023, 08:02
Оценка
Я являюсь работником АО «Российские космические системы» (главный инженер в отделе) и, несмотря на изначальный скептицизм, с большим удовольствием и восторгом вышла из кинозала. Снято очень динамично, много сцен в длинном едином кадре, юмор.. идеальный). Отсутствует «американский закон жанра», когда в последний момент все идет наперекосяк с фразой «мы его теряем» - за это отдельное спасибо! Труд и переживания работников, врачей, космонавтов, показаны наглядно. Актриса хорошо справилась, ее игре веришь сразу, она не раздражала и не была высокомерна. Лучше смотреть фильм в «Космакс»: ощущения, давление и тяжесть полета и испытаний передаются через экран. Очень горжусь данной работой и буду рекомендовать его всем!
22 апреля 2023, 08:02 Ответить
pankatiken891 22 апреля 2023, 08:43
Оценка
Фильм ужасно скучный
22 апреля 2023, 08:43 Ответить
Александр Шибанов 22 апреля 2023, 09:37
Оценка
6-7 баллов. Округлю до 7.
22 апреля 2023, 09:37 Ответить
User 22 апреля 2023, 12:41
Оценка
Хороший фильм ! Очень трогательный. Советую .
22 апреля 2023, 12:41 Ответить
Валерий Карагерги 22 апреля 2023, 13:39
Почитал комментарии. Как всегда, находятся особо "умные" и "знающие" критиканы, которым подавай нечто, сварганенное по уже привычным голливудским лекалам. И динамика видите ли не та, и экшн не тот, и актеров разве что матом не обзывают - это же не западные "крузы" и пр. Действительно убогие взрослые либо недалекие недоросли, которые сами слаще американской морковки с одинаковым сюжетом об одиночке-герое-свехрчеловеке ничего не видели. Настолько привыкли к компьютерным зарисовкам, что уже реальность за реальность не воспринимают. И кто-то из диванных "экспертов" еще смеет писать от имени космонавтов - это уже, видимо, совсем от скудости ума и отсутствия совести. Оценку фильму ставить пока не могу - еще не видел, но в очередной раз посмотрел на статистических серых убожеств с их заведомо ожидаемыми низкими оценками. Моя оценка пока не фильму - а людям )). Будьте добрее к результатам чужого творческого труда, даже если сами ничего созидать не умеете! ))
22 апреля 2023, 13:39 Ответить
a-vik 22 апреля 2023, 13:45
Оценка
Глупость умноженная на млрд. рублей госбюджета. Все боты посмотрели "на одном дыхании")
22 апреля 2023, 13:45 Ответить
komofff45 22 апреля 2023, 15:19
Оценка
Время идёт, а снимать кино в РФии так и не научились.
22 апреля 2023, 15:19 Ответить
maxim8405 22 апреля 2023, 15:20
Оценка
Фильм отличный, кинотеатр просто Класс
22 апреля 2023, 15:20 Ответить
Киноафиша.инфо 22 апреля 2023, 15:44
в ответ на сообщение komofff45 от 22 апреля 2023, 15:19
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️ Спасибо, что поделились своим мнением!
22 апреля 2023, 15:44 Ответить
belllbelllof 22 апреля 2023, 18:33
Оценка
Актриса деревянная, как буратино, ни таланта, ни рожи, ни кожи. Идею спёрли у немцев, кто научной фантастикой интересуется, тот поймёт. Смотреть можно, но не нужно.
22 апреля 2023, 18:33 Ответить
Никита Кулешов 22 апреля 2023, 18:46
Оценка
Фильм по разному эмоционален. Если кому то не понравился фильм, значит он(а) не умеет видеть или распознавать ту самую "начинку", которая приподнесена в картине правильно, а самое главное ярко. Думаю не стоит идти с мыслю да бы и как бы провести время. Некоторые люди не умеют вникать и вовсе смотреть фильмы, поэтому лучше смотреть его одному, чтоб потом было понятие и впечатление.
22 апреля 2023, 18:46 Ответить
Сергей Сергеич 22 апреля 2023, 18:49
Оценка
Смотрели всей семьёй и конечно же на одном дыхании, и всей семьей разумеется работаем в АО «Российские космические системы». Но так как мы ни разу не боты, фильм большей оценки, чем 0 не заслуживает.
22 апреля 2023, 18:49 Ответить
User 22 апреля 2023, 19:24
Оценка
Супер , понравилось !
22 апреля 2023, 19:24 Ответить
gedonis 22 апреля 2023, 22:00
Оценка
Не понравилось. Не впечатлило. Не уместно. Может, стоило направить деньги не на показушный фильм о космонавтике, а на саму космонавтику? Может, стоило провести там какие-то дополнительные эксперименты или научные опыты, а не подвергать риску уникальный объект? Представьте, что завтра рекламщикам "Первого канала" придет идея снять фильм про другую нашу гордость - про атом. И они посадят какую-нибудь журналистку управлять атомной станцией. Или, более того, делать учебные пуски ядерных ракет. На мой взгляд, каждому свое дело - кому-то делать научные и инженерные разработки, а кому-то ухаживать за прической.
22 апреля 2023, 22:00 Ответить
Сергей Крутик 22 апреля 2023, 22:16
Оценка
Отличный фильм, смотрел на одном дыхании!
22 апреля 2023, 22:16 Ответить
eestarkova 22 апреля 2023, 22:33
Оценка
Могу сказать что фильм меня тронул. Когда ты сопереживаешь героям так, что хочется аплодировать с ними. В фильме и поплакать и посмеяться можно, восторгать красотой неземной. И да!!! Первый фильм с зрительскими овациями. Давно так не наслаждалась фильмами в кинотеатре.
22 апреля 2023, 22:33 Ответить
irishasirenko 23 апреля 2023, 01:17
Оценка
Фильм просто класс. Обязательно рекомендую посмотреть. Просмотр не казался таким нужным как многие пишут, лично я смотрела на одном дыхании. Спасибо режиссёру и актёрам
23 апреля 2023, 01:17 Ответить
irishasirenko 23 апреля 2023, 01:18
в ответ на сообщение irishasirenko от 23 апреля 2023, 01:17
Оценка
Нудным*
23 апреля 2023, 01:18 Ответить
Максим Рубанов 23 апреля 2023, 01:34
Оценка
Одноразовый фильм , а рейтинг поражает ,смотрю тут люди кто по 3 кто по 5 комментариев оставлют с оценками 10 - можно мне 30 комментов оставить с тройкой?
23 апреля 2023, 01:34 Ответить
Валентина Бессонова 23 апреля 2023, 08:45
Оценка
Прочитала столько негатива, но пошла на премьеру вопреки. Не пожалела!!!! Те, кто отзывается категорически плохо, любят американскую бредятину. Однотипную, пафосную. Теперь про фильм. Завораживающее щрелище-открытый космос. Это вам не компьютерная графика! Филь отличный, душевный, все переживаешь с героями фильма. И юмор, и драма, и героизм, так , как умеет русский человек, тихо, без напыщенности и показухи!!!! До этого фильма не любила Юлю, как актрису. Здесь она просто жила, выражение лица при взлете, страх в глазах и т.д. игра отлична, Машков великолепен, как всегда. Фильм поглощает, каждую секунду переживаешь вместе с актерами. Забываешь, что фильм, как будто реальные события. Спасибо режиссёру, актерам и всем , кто в той или иной мере причастны к созданию фильма.
23 апреля 2023, 08:45 Ответить
User 23 апреля 2023, 09:04
Оценка
Самый лучший фильм
23 апреля 2023, 09:04 Ответить
Дарья Гусева 23 апреля 2023, 09:13
Оценка
Фильм шедевр ! Сюжет , зрелищночть , игра актеров 10из10 !!
3 часа На одном дыхании! Однозначно рекомендую к просмотру. Совершенно не ясно отуда столько негативных отзывов, похоже на проплаченный хейт.
23 апреля 2023, 09:13 Ответить
reshetilovm 23 апреля 2023, 09:29
Оценка
Вчера сходил и посмотрел фильм. Из-за негативных отзывов на этом сайте думал, что будет лажа. Но пошел все-равно, т.к. хотел составить свое мнение о фильме.
Фильм очень понравился, хотя и не без спорных моментов. Захватывает с первых минут и не отпускает до самых титров. Хотите верьте, хотите нет - зал аплодировал. Мне кажется фильм подойдет и для семейного просмотра, и для романтичского вечера, и просто получить эмоции.Вышел из кинозала под впечатлением. Рекомендую.
23 апреля 2023, 09:29 Ответить
User 23 апреля 2023, 12:09
Оценка
Потрясающий фильм! Смотрели с удоврльствием! Гордость за Родину и космонавтов! Профессиональная игра актеров. Сьемки - не картинки, а реальность.
23 апреля 2023, 12:09 Ответить
climatservis-mur 23 апреля 2023, 12:32
в ответ на сообщение Максим Рубанов от 23 апреля 2023, 01:34
Есть такая работа отзывы оставлять за деньги. Вот они и работают.
23 апреля 2023, 12:32 Ответить
User 23 апреля 2023, 12:35
Оценка
Замечательный фильм! Посмотрели на одном дыхании.
23 апреля 2023, 12:35 Ответить
User 23 апреля 2023, 12:38
в ответ на сообщение a-vik от 22 апреля 2023, 13:45
Оценка
Все боты высказали свою глупость такими отзывами
23 апреля 2023, 12:38 Ответить
alextarankof 23 апреля 2023, 13:19
Оценка
На одном дыхании.....сразу проплаченный комент видно. Своих даже мыслей нет, как у воробушка. Кино на один раз, посмотреть и забыть.
23 апреля 2023, 13:19 Ответить
Мария Курдюкова 23 апреля 2023, 13:50
Оценка
Фильм отличный, талантливые актеры, хорошие спецэффекты. 👍Очень понравился.
23 апреля 2023, 13:50 Ответить
Наташа Дубровская 23 апреля 2023, 14:21
Оценка
Прекрасный фильм, о смелых и красивых людях, Приятно видеть настоящих космонавтов, настоящие съемки МКС и центр подготовки космонавтов, это вам не голливудские пластиковые спецэффекты. Приятное послевкусие от фильма. А все, кто пишут пакости - просто завидуют, ну какая вам разница кто спонсирует Пересильд, Илона Маска тоже кто-то спонсирует, да вот только Пересильд в открытый космос уже вышла, а у Маска четвертая ракета взорвалась, не долетев до плотных слоев атмосферы.
23 апреля 2023, 14:21 Ответить
ildusabdulganiev7 23 апреля 2023, 15:52
Оценка
После рекламы повсюду ждала большего, но это уже мои проблемы
23 апреля 2023, 15:52 Ответить
Антон Щербаков 23 апреля 2023, 16:16
Оценка
Я ждал этот фильм с тех пор, как впервые услышал о нём! И вот сегодня, я наконец смог увидеть этот, без всякого преуменьшения - шедевр! Это было непередаваемо, незабываемо и по доброму красиво (не знаю как ещё сказать), именно такие слова приходят на ум. Это однозначно культовый фильм! Даже мне (уж насколько я боюсь высоты, замкнутых пространств и практически всех транспортных средств) захотелось родиться заново и стать космонавтом! Об этом фильме можно говорить восторженно бесконечно, но лучше всё же сходить и посмотреть лично - лучше лично пойти и увидеть НАСТОЯЩИЙ КОСМОС на большом экране. Это будет незабываемо! А какие очереди?! Сегодня с утра пораньше пошёл, а на кассу очередь такая, что всё равно на несколько минут опоздал. Надо было покупать билет онлайн((( Вобщем всем советую кто ещё не сходил!
23 апреля 2023, 16:16 Ответить
artur656789 23 апреля 2023, 16:49
Оценка
Фильм красивый, очень понравился, но сюжет не очень если честно
23 апреля 2023, 16:49 Ответить
Илья Суханов 23 апреля 2023, 18:30
Оценка
Фильм хороший, чтобы кто не говорил.
Единственный минус в продактплэйсменте, но неужели вы готовы смешать фильм с грязью за упоминание Мегафона и Тинькоффа?
Понабежали критики не по годам и давай своё конструктивное мнение высказывать.
Всем умникам, считающих себя "знающими", а всех остальных быдлом не разбирающимся в фильмах, советую пройти на эвтаназию.
23 апреля 2023, 18:30 Ответить
anapchic8 23 апреля 2023, 19:06
Оценка
❤️❤️❤️
23 апреля 2023, 19:06 Ответить
bairak62 23 апреля 2023, 19:54
Оценка
Прекрасный сценарий(я поверил). Снято отлично!
Актеры и космонавты играли профессионально.
2 ч 44 минуты пролетели не заметно.
Молодцы! Браво!
23 апреля 2023, 19:54 Ответить
Галима Литвинова (Хасенова) 23 апреля 2023, 19:55
Оценка
Фильм просто огонь,спасибо создателям и актерам фильма.Это просто шедевр,на одном дыхании.Получили огромное удовольствие от просмотра.
23 апреля 2023, 19:55 Ответить
Бажена Макеева 23 апреля 2023, 20:01
Оценка
Фильм - шедевр. Настоящий!!! Очень радует, что такого высокого уровня фильм снят нашим режиссером. Фильм на века!!!! И мы опять - первые! Спасибо большое Роскосмосу за возможность побывать на МКС, увидеть все своими глазами. Наша семья и все друзья в восторге.
Фильм такого высокого уровня, что Джемс Кэмерон со своими "мультиками" после просмотра, просто с позором уйдет на пенсию :)))))))😍
23 апреля 2023, 20:01 Ответить
Ксения Василиу 23 апреля 2023, 20:33
Оценка
1 звезда только космонавтам, всегда восхищалась ими. Фильм затянут, лучше бы был научно-фантастический, и то не факт, что получился бы.
23 апреля 2023, 20:33 Ответить
Меня Нету 23 апреля 2023, 20:48
Оценка
Да что вы взъелись все? Мне понравился. До любимых естественно не тянет, но потраченных денег однозначно стоил. Картинка завораживающая и актриса хорошая. Давайте дизьте меня, ведь это же дно кинематографа
23 апреля 2023, 20:48 Ответить
polun1959 23 апреля 2023, 21:53
Оценка
Отличный фильм! Никого не слушайте, посмотрите!!Три часа на одном дыхании.Спасибо создателям!
23 апреля 2023, 21:53 Ответить
Екатерина Сенчихина 23 апреля 2023, 22:02
Оценка
Фильм очень понравился, просто супер
23 апреля 2023, 22:02 Ответить
polina-mavrina 23 апреля 2023, 22:41
Оценка
Очень, очень хороший фильм! Зал в конце апплодировал❤️👍
А Юлия, конечно, потрясающая...
23 апреля 2023, 22:41 Ответить
Андрей Комаров 23 апреля 2023, 22:42
Оценка
нахожусь в восторге от просмотра! рекомендую!
23 апреля 2023, 22:42 Ответить
Андрей Комаров 23 апреля 2023, 22:53
в ответ на сообщение Валерий Карагерги от 22 апреля 2023, 13:39
Оценка
Валерий, рекомендую. В реальности (а не в "голливудском полёте на Луну", хотя до сих пор у нас двигателя для своих ракет покупают!!!) мы - ОПЯТЬ ПЕРВЫЕ(!!!): и первые - кто в реальности сделали сложную операцию с хирургически вмешательством в невесомости(!), и первые - кто реально отправил актрису и съёмочную группу в космос для того, чтобы об этом фильм снять!!!
23 апреля 2023, 22:53 Ответить
sokol.91 23 апреля 2023, 23:02
Оценка
Не плохой фильм, можно посмотреть, 2.44 быстро пролетели даже не заметно, хорошая актёрская работа. Наш кинематограф
23 апреля 2023, 23:02 Ответить
alena.taltaeva 24 апреля 2023, 00:16
Оценка
👍
24 апреля 2023, 00:16 Ответить
Алексей Иванов 24 апреля 2023, 08:24
Оценка
Фильм понравился.
24 апреля 2023, 08:24 Ответить
User 24 апреля 2023, 10:22
Оценка
Очень крутой фильм, 3 часа на одном дыхании! Простт супер.!)
24 апреля 2023, 10:22 Ответить
Юля Дубчикова 24 апреля 2023, 11:01
Оценка
Очень хороший фильм. И плакала и смеялась. И гордилась. ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ КИНО!!!!😍😍
24 апреля 2023, 11:01 Ответить
tatyanag.77 24 апреля 2023, 11:12
Оценка
Прочитав отзывы, настроилась на фильм \"не очень\". Пошла, потому что хотелось посмотреть съёмку в космосе. Фильм на самом деле оказался хороший,добрый. Советую сходить обязательно, и составить своё мнение.
24 апреля 2023, 11:12 Ответить
Виктор Сметанин 24 апреля 2023, 11:51
Оценка
Супер фильм.
24 апреля 2023, 11:51 Ответить
Анна Еремина (Гиринович) 24 апреля 2023, 14:08
Оценка
Смотрели фильм всей семьей! Фильм очень понравился! Картины космоса, взлет ракеты, преодоление трудностей, бюрократия! Все правда и правильно. Это так и есть! Молодцы все: и космонавты и актеры!
24 апреля 2023, 14:08 Ответить
Анна Еремина (Гиринович) 24 апреля 2023, 14:11
Оценка
И да! Зрители аплодировали стоя после фильма!!!!
24 апреля 2023, 14:11 Ответить
alex.chibisow 24 апреля 2023, 16:59
Оценка
Задумка хорошая. Простой, обычный врач-хирург со множеством бытовых проблем бросается спасать космонавта, для чего летит по призыву души в космос.
Такой образ Советского Человека, готового и способного на все.

На деле фильм воспринимается как мыльный сериал о девушке с инстаграммной внешностью и наркозависимым пустым взглядом, которой подарили квест с переодеванием в костюм врача и селфи на космической станции.
24 апреля 2023, 16:59 Ответить
Владимир Топоровский 24 апреля 2023, 19:16
Отличный фильм! Позор злопыхателям и либерастам, особо любителям голливуда.
24 апреля 2023, 19:16 Ответить
lianellafff 25 апреля 2023, 07:22
Оценка
Не смогли досмотреть, такой нудный и затянутый фильм , видимо все деньги 💰 ушли на рекламу. Не советую:(
25 апреля 2023, 07:22 Ответить
Никита Лазарев 25 апреля 2023, 10:04
Оценка
фильм супер
25 апреля 2023, 10:04 Ответить
george.serkin 25 апреля 2023, 14:02
Оценка
Очень хороший фильм понравился
25 апреля 2023, 14:02 Ответить
george.serkin 25 апреля 2023, 14:05
в ответ на сообщение tchnatasmirnowa от 19 апреля 2023, 22:12
Оценка
Ну и не идите нам какое дело!
На мой взгляд фильм очень хороший и главное познавательный.
25 апреля 2023, 14:05 Ответить
george.serkin 25 апреля 2023, 14:06
в ответ на сообщение Петя от 14 апреля 2023, 03:09
Оценка
Как бы это первый фильм в космосе вы до этого видели какие-нибудь фильмы в космосе это первые наш фильм в космосе что не так это очень хороший фильм на мой взгляд.
Но это чисто моё мнение
25 апреля 2023, 14:06 Ответить
george.serkin 25 апреля 2023, 14:08
в ответ на сообщение alromnof от 18 апреля 2023, 01:06
Оценка
А скажите у меня к вам вопрос а гордость за свою страну не берёт нет наша страна первая сняла фильм в космосе вы это понимаете или нет вы нормальный человек?
25 апреля 2023, 14:08 Ответить
george.serkin 25 апреля 2023, 14:09
в ответ на сообщение Даша Крутая от 19 апреля 2023, 21:15
Оценка
На мой взгляд не надо ставить одну звезду фильму из-за того что просто убрали Голливуд
25 апреля 2023, 14:09 Ответить
george.serkin 25 апреля 2023, 14:10
в ответ на сообщение Даша Крутая от 19 апреля 2023, 21:15
Оценка
Ещё вы его никак не вернёте зачем об этом писать
25 апреля 2023, 14:10 Ответить
george.serkin 25 апреля 2023, 14:13
в ответ на сообщение pankatiken891 от 22 апреля 2023, 08:43
Оценка
Для вас может быть и неинтересно Но для людей которые хотят узнать больше о космосе и о медицине будет очень интересно всем советую этот фильм посмотреть
25 апреля 2023, 14:13 Ответить
Наташа Грицук 25 апреля 2023, 16:27
Оценка
Не Голливуд далеко. Возможно кому-то понравится, если любите нудные и бездарные фильмы.
25 апреля 2023, 16:27 Ответить
barev66 25 апреля 2023, 18:53
Оценка
А мне фильм понравился. Было нескучно. Красивые съёмки. А критикующие фильм люди - просто завистливые и злые, и воспитанные на американском кино (худшей его части, я не имею ввиду классику). Я тоже сначала с некоторым скептицизмом шла в кино, просто хотела убедиться, что всё зря, реклама и прочее. Но нет. Нормально. Необычно. Вас бы туда в космос, дорогие критики.
25 апреля 2023, 18:53 Ответить
Валерий Мишаков 25 апреля 2023, 20:00
Оценка
Прежде всего, хорошо бы разделять оценку киноистории и проекта «Вызов» в целом.
Тот факт, что фильм снимался в космосе, несомненно, придает зрелищу дополнительную реалистичность. Возникает более сильная вовлеченность в действие, ярче становятся переживания за героев. К тому же этот ход дает великолепные перспективы для раскрутки картины.
Не будем сбрасывать со счетов и такие темы как «впервые в истории человечества…», «мы опять первые…», «не имеет аналогов…». Такие вещи всегда работают.

То есть, если не задаваться вопросом окупаемости, то проект следует признать удачным.
Да и 160 с лишним минут экранного времени проходят на удивление незаметно. Что само по себе уже что-то говорит.
Но вот если рассматривать чисто киноисторию, абстрагировавшись от информации, где и что снималось, тут оценка меняется в худшую сторону.
Здесь мы имеем совершенно беспомощную вторую линию сюжета, связанную с взаимоотношениями главной героини и ее коллеги по хирургическому цеху Владислава (Милош Бикович). До полета Женя его практически игнорирует, называя бабником. Постоянно воспоминает о погибшем муже. А вернувшись на Землю, вдруг ни с того ни с сего бросается целоваться с ним в засос в лифте. Я, конечно, понимаю, что выброшенные в открытый космос сережки, подаренные когда-то мужем, сыграли свою магическую роль. Но все это выглядит настолько схематично и немотивированно, что просто диву даешься.

Есть, к сожалению, также претензии и к основной линии сюжета.
Во-первых, совершенно скомкан момент выбора главной героини в качестве основного кандидата на полет в космос из числа нескольких претендентов. Ее коллега Владислав отлично прошел все испытания, к тому же, как потом оказалось, именно он придумал способ решения главной проблемы, возникшей в процессе хирургической операции на орбите. Чем именно Женя приглянулась руководителю полетов Волину (Владимир Машков), остается только догадываться.
Думаю, что в подобных случаях обсуждение претендентов и споры вокруг конкретных кандидатур были бы вполне уместны.

Также несколько разочаровывает чересчур быстрое выздоровление прооперированного Женей космонавта. В этом месте явно не хватает пары дополнительных проблем на пути к счастливому выздоровлению. Не мешало бы создателям фильма пересмотреть сериал «Доктор Хаус», и обратить внимание на то, как после временного улучшения состояния пациента вдруг возникают смертельно опасные обострения. Что уж говорить о хирургическом вмешательстве в условиях невесомости, где неприятные сюрпризы обязаны сыпаться как из рога изобилия.

Немалый интерес, как мне кажется, представляли бы для зрителей какие-то детали повседневной жизни на МКС. Но этот аспект совершенно опущен. А уж международный характер космической станции явно принесен в жертву нынешним напряженным отношением с нашими западными партнерами. Создается впечатление, что кроме наших космонавтов на станции вообще никого нет.

Необходимо еще заметить, что реальные съемки в космосе не дали существенного плюса в плане художественности картинки. И даже наоборот. Например, космос, созданный на компьютерах в фильме «Гравитация», выглядит куда более эффектно, чем тот, что мы видим на реалистических кадрах, снятых собственноручно Климом Шипенко на орбите. Видимо, по причине ограниченного выбора киноаппаратуры и трудностей работы в невесомости, съемочной группе «Вызова» было не до изысков.

Что же касается актерского состава, восхищаться тут тоже особенно некем. Наиболее точен, как всегда, был Владимир Машков, сыгравший умного и проницательного руководителя.
Юлия Пересильд картины не портит, но и звезд с неба не хватает.
Милош Бикович, похоже, так и не понял, что ему нужно играть. Поэтому в пространстве фильма существует сам по себе, радуя поклонников лишь своим внешним видом.
Космонавты выжали из себя все, что могли, но, положа руку на сердце, даже средненькие актеры сделали бы это на Земле лучше.

Если суммировать оценки , то 7,5 из 10 будет в самый раз.
25 апреля 2023, 20:00 Ответить
r01 26 апреля 2023, 01:47
Оценка
Фильм очень коутой! Всё время держит в напряжении! А когда ты осознаёшь, что половина фильма снималась в космосе, чувство будто ты словно сам побывал там.
Такого сюжета и реалистичных кадров я ни в одном фильме не видел. 10 баллов!
Не верьте негативным отзывам. Они написаны до официального выхода фильма. И они не отражают реальности.
26 апреля 2023, 01:47 Ответить
Галина Напрасная 26 апреля 2023, 09:28
Оценка
Очень хороший фильм,и кто пишет что бездарность,тот сам бездарен.Фильм интересен во всем.От начала до конца.Небыло даже скучных моментов.Все интересно,в напряжении и ждёшь постоянно что же дальше.Советую всем.Тут есть все.И ценности и патриотизм.
26 апреля 2023, 09:28 Ответить
Галина Напрасная 26 апреля 2023, 09:30
в ответ на сообщение lianellafff от 25 апреля 2023, 07:22
Оценка
Сама ты бездарность,одни боты
26 апреля 2023, 09:30 Ответить
Галина Напрасная 26 апреля 2023, 09:31
в ответ на сообщение Ксения Василиу от 23 апреля 2023, 20:33
Оценка
Одни режиссёры и одни советчики.Дотянись сначала до звезды,потом умничай
26 апреля 2023, 09:31 Ответить
alexyabs1987 26 апреля 2023, 13:34
в ответ на сообщение george.serkin от 25 апреля 2023, 14:08
Так они этим ничего не добились! То что деньги потратили это да, это наверное единственное достижение! Армагедон снят 25 лет назад, просто в студии! И угадайте какой из фильмов шедевр, а какой полный шлак???
26 апреля 2023, 13:34 Ответить
Иван Цветков 26 апреля 2023, 15:19
Оценка
Замечательный фильм.
26 апреля 2023, 15:19 Ответить
Вячеслав Ермолин 26 апреля 2023, 15:49
Оценка
Фильм нормальный. Не боевик и не фильм-катастрофа.
Без "происков кровавой гебни", ЛГБТ повестки, без казенного пафоса. С понятным и предсказуемым сюжетом.
26 апреля 2023, 15:49 Ответить
artnovocard 26 апреля 2023, 17:35
Оценка
Отличный фильм. Молодцы наши, постарались. Рекомендую. Но, ребята, 26 минут рекламы- это перебор.
26 апреля 2023, 17:35 Ответить
gnatali79 26 апреля 2023, 17:53
Фильм понравился, актеры и вся съёмочная группа молодцы. Почти три часа длится и совсем не скучно. Не понятно откуда так много отрицательных отзывов. Если кому то не интересна Пересильд, так не надо вообще ходить.
26 апреля 2023, 17:53 Ответить
Olga Smirnova 26 апреля 2023, 21:42
Оценка
Душевный фильм, замечательно рассказанная история. Наконец без пафоса, просто хорошо сделанное кино. Придраться не к чему.
26 апреля 2023, 21:42 Ответить
tihiy-l 27 апреля 2023, 01:18
Оценка
Фильм отличный!!! Думал, тяжело будет смотреть 3 часа, однако все прошло на одном дыхании. Ничего лишнего, все по делу, съёмки в космосе особенно впечатлили, будто сам там побывал.. Актёры все на своих местах.. Хотел посмотреть этот фильм сразу, как он вышел, но почитал плохие отзывы (от создателей Чебурашку) и решил отложить.. Но потом стали появляться хорошие, настоящие отзывы обычных людей и решил все же посмотреть. Не пожалел, напротив, получил большое удовольствие от просмотра, правда.. Не обращайте внимание на плохие отзывы, это отзывы недалёких людей, поклонников марвела.. Рекомендую!
27 апреля 2023, 01:18 Ответить
Алексей Дунаевский 27 апреля 2023, 08:39
Оценка
Отличный фильм про сильных и смелых людей! 👍👍👍Нам очень понравился! Рекомендуем! 🚀🚀🚀
27 апреля 2023, 08:39 Ответить
Мария Сергеева 27 апреля 2023, 10:06
Оценка
Хороший фильм, мне понравился. Много снято на МКС, то чего раньше не особо показывали, интересно смотреть. Сюжет хороший, смотрелся на одном дыхании тк много космоса, и подготовки к полетам. В общем рекомендую.
27 апреля 2023, 10:06 Ответить
old_falc 27 апреля 2023, 10:31
Оценка
Очень хороший фильм получился. Космонавты, конечно, скажут -\"Так не бывает\", врачи возмутятся -\"Это не возможно\".... Програмисты пожмут плечами -\" Это всё можно было сделать не выходи из студии. Незачем было в космос лезть\". К слову- швов между реальными \"космическими\"съёмками (они же были?) и компьютерной графикой я не заметил. (Да не очень и присматривался - кино смотрел). Мне понравилось. Лет 20 назад тоже было \"невозможно\", что в космос полетят кино снимать 😀. Жаль, что не 3D.
27 апреля 2023, 10:31 Ответить
old_falc 27 апреля 2023, 10:31
в ответ на сообщение tchnatasmirnowa от 19 апреля 2023, 22:12
Оценка
В таких случаях говорят \"Завидуй молча\"
27 апреля 2023, 10:31 Ответить
old_falc 27 апреля 2023, 10:32
в ответ на сообщение Петя от 14 апреля 2023, 03:09
Оценка
Так фильм то не \"о космосе\"
27 апреля 2023, 10:32 Ответить
old_falc 27 апреля 2023, 10:33
в ответ на сообщение sergfrolllof от 18 апреля 2023, 01:17
Оценка
А сам то уже послал?
27 апреля 2023, 10:33 Ответить
old_falc 27 апреля 2023, 10:34
в ответ на сообщение alexyabs1987 от 26 апреля 2023, 13:34
Оценка
Считать деньги в чужом кармане - удел убогих
27 апреля 2023, 10:34 Ответить
old_falc 27 апреля 2023, 10:36
Оценка
Оооо. Какой глубокий разбор. Кинокритик?
27 апреля 2023, 10:36 Ответить
old_falc 27 апреля 2023, 10:37
Оценка
Очень хороший фильм получился. Космонавты, конечно, скажут -\"Так не бывает\", врачи возмутятся -\"Это не возможно\".... Програмисты пожмут плечами -\" Это всё можно было сделать не выходи из студии. Незачем было в космос лезть\". К слову- швов между реальными \"космическими\"съёмками (они же были?) и компьютерной графикой я не заметил. (Да не очень и присматривался - кино смотрел). Мне понравилось. Лет 20 назад тоже было \"невозможно\", что в космос полетят кино снимать 😀. Жаль, что не 3D.
27 апреля 2023, 10:37 Ответить
old_falc 27 апреля 2023, 15:15
Оценка
Интересно, а кто все отрицательные отзывы собрал под закладкой \"лучшие\"?
27 апреля 2023, 15:15 Ответить
Артур Кравинов 27 апреля 2023, 15:18
Оценка
Фильм средний.
27 апреля 2023, 15:18 Ответить
Ольга Куприна 27 апреля 2023, 21:02
Оценка
Фильм просто шедевр, Пересильд просто талантливейшая актриса современности. Рекомендую к просмотру
27 апреля 2023, 21:02 Ответить
zhenya.agarkova.77 28 апреля 2023, 05:21
Оценка
Очень крутой фильм!!! На одном двхании…♥️
28 апреля 2023, 05:21 Ответить
old_falc 28 апреля 2023, 20:08
в ответ на сообщение Ксения Василиу от 23 апреля 2023, 20:33
Оценка
Лучше - кому?
28 апреля 2023, 20:08 Ответить
old_falc 28 апреля 2023, 20:11
в ответ на сообщение gedonis от 22 апреля 2023, 22:00
Оценка
Ещё один любитель посчитать деньги в чужом кармане
28 апреля 2023, 20:11 Ответить
old_falc 28 апреля 2023, 20:12
в ответ на сообщение belllbelllof от 22 апреля 2023, 18:33
Оценка
Давааа. Лексикончик...
28 апреля 2023, 20:12 Ответить
old_falc 28 апреля 2023, 20:13
в ответ на сообщение a-vik от 22 апреля 2023, 13:45
Оценка
Убогий, а кто тебе сказал, что \"из госбюджета\"?
28 апреля 2023, 20:13 Ответить
old_falc 28 апреля 2023, 20:25
в ответ на сообщение Александр Кочергин от 21 апреля 2023, 09:42
Оценка
Против фильма высказался только один космонавт - Фёдор Юрчихин. Знаете такого? А я вот не знал. Ни секунды не сомневаюсь, что Ф.Юрчихин получил звезду героя заслуженно.... И ему, наверное обидно, что он герой, а его никто не знает, а тут какая-то актриссочка сделала в космос на пару недельку, и её \"все знают\". Да. Все знают... Потому что Первых запоминают.
А вообще то, вся эта история не красит космонавта, тем более героя России, да и вообще - как мужика.
28 апреля 2023, 20:25 Ответить
Алексей Емельянов 28 апреля 2023, 20:45
в ответ на сообщение komofff45 от 22 апреля 2023, 15:19
Оценка
Так же, как и играть в футбол...
28 апреля 2023, 20:45 Ответить
Artem Kalichko 28 апреля 2023, 21:30
Оценка
Интересно, почему удалили коммент где я высмеиваю левых ботов ставящих низкие оценки?
28 апреля 2023, 21:30 Ответить
Аида Брагина 28 апреля 2023, 22:12
В восторге от фильма! Только превосходные эпитеты: и в сценарии, так и режиссерской работе и игре гармоничного актерского состава! Клим Шипилин и Юлия Перисильд заслуживают, как и космонавты, звания Героя России! Фильм воспитывает в человеке самые лучшие качества! Его нужно посмотреть каждому человеку! Огромное спасибо всем создателям такого уникального фильма!
28 апреля 2023, 22:12 Ответить
Artemio 29 апреля 2023, 01:51
Оценка
Неплохой фильм, смотрится на одном дыхании... Много негативных отзывов, но видимо заказные или от людей фильм не видевших...
Советую посмотреть и потом в ютубе - как снимался фильм...
29 апреля 2023, 01:51 Ответить
svetenish 29 апреля 2023, 11:53
Оценка
Ходили семьей , нам очень понравилось ! Фильм интересный сняли хорошо рекомендуем ! Мы долго обсуждали после ,о моментах которые понравились !
29 апреля 2023, 11:53 Ответить
User 29 апреля 2023, 16:19
в ответ на сообщение Петя от 14 апреля 2023, 03:09
Оценка
Конечно заказные войны гораздо умнее. Фильм не о космосе амеба ты.
29 апреля 2023, 16:19 Ответить
User 29 апреля 2023, 16:20
Оценка
Лучший филь который я видел за последние ГОДЫ!! Вот что нужно показывать в России а не левиафан
29 апреля 2023, 16:20 Ответить
User 29 апреля 2023, 16:23
в ответ на сообщение Лика от 16 апреля 2023, 04:32
Оценка
Ты наверное из аристократии. Ну бузовой в фильме не место. Так что дуй в инстаграм
29 апреля 2023, 16:23 Ответить
Елена Гордеева (Борисова) 29 апреля 2023, 20:08
Оценка
Фильм просто супер! Понравилось все: сюжет, игра актёров, масштаб съёмок и вообще - КОСМОС!!! Гордость за свою страну, за Россию. В очередной раз мы первые. Спасибо за впечатления от картины!
29 апреля 2023, 20:08 Ответить
Андрей Павленко 29 апреля 2023, 21:09
в ответ на сообщение alromnof от 18 апреля 2023, 01:06
Оценка
А вы уверены, что деньги потратили зря? А на что бы вы потратили эти деньги?
29 апреля 2023, 21:09 Ответить
Андрей Павленко 29 апреля 2023, 21:14
в ответ на сообщение alexyabs1987 от 26 апреля 2023, 13:34
Оценка
Неправильный ответ, однако!
29 апреля 2023, 21:14 Ответить
lionelandresmessi198724 30 апреля 2023, 09:36
Оценка
просто бомбуля ,держла в напряжении до конца, на одном дыхание смотрели
30 апреля 2023, 09:36 Ответить
minihifisystem 30 апреля 2023, 09:45
в ответ на сообщение old_falc от 27 апреля 2023, 10:33
Разумеется, глядя на тебя
30 апреля 2023, 09:45 Ответить
minihifisystem 30 апреля 2023, 09:48
в ответ на сообщение old_falc от 28 апреля 2023, 20:13
Ты, убогий, под каждым коментом отметился. Долго гадить собираешься?
30 апреля 2023, 09:48 Ответить
minihifisystem 30 апреля 2023, 09:56
в ответ на сообщение Галина Напрасная от 26 апреля 2023, 09:31
Что плохого в том, что кому-то фильм не понравился и он решил написать свои впечатления?
30 апреля 2023, 09:56 Ответить
Сергей Левшин 30 апреля 2023, 11:46
Оценка
Всем, кто в детстве мечтал стать космонавтам - РЕКОМЕНДУЮ.
Документальные съемки Российского (Советского) КОСМОСА - просто великолепны. Старт ПРОТОНА - это МОЩЬ и ВОСТОРГ!!!
Девушкам - фильм так же понравится (романтика, трагедия, сильные женщины ;) )

Дмитрию Рогозину - отдельное БЛАГОДАРЮ за то, что этот фильм вышел в свет.
Оператору, который снимал в космосе - уважение и респект (картинка - великолепна).
Всей съёмочной бригаде - СПАСИБО!!!
У Вас получился ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ фильм!!!

P.S. Данный фильм смотреть нужно в максимально возможном качестве / на максимально большом экране (в идеале - кинотеатрах IMAX). Тогда погружение максимально.
P.P.S. Владимир Машков в роли руководителя полётов / центра - великолепен. Образ руководителя умеющего принимать решения и брать на себя ответственность - эталонный (на таких руководителях и построен Российско-Советствий космос).
30 апреля 2023, 11:46 Ответить
Максим Лисовский 30 апреля 2023, 11:50
Оценка
Фильм не про катастрофу без искусственных \"эффектов\", но добротный и душевный. Работа в космосе изнутри кратко, но интересно показана. Спасибо создателям и негатив противникам, кто и не смотрел фильм. Советую посмотреть.
30 апреля 2023, 11:50 Ответить
stolopova 30 апреля 2023, 12:30
Оценка
Понравился фильм
30 апреля 2023, 12:30 Ответить
makcabaim 30 апреля 2023, 16:02
Оценка
Фильм неплохой. Но очень сильно затянули... Почти 3 часа, вполне можно было уложить весь сюжет и в 1,5.
30 апреля 2023, 16:02 Ответить
Дмитрий Адейкин 30 апреля 2023, 18:23
Оценка
Почитал много умных нечистот от якобы критиков "высокого" уровня. Люди, очнитесь, женщина - не космонавт, слетала не на острова в море покупаться,а в космос, где до сих пор никто до конца не даст 100 процентов , что все до конца получится. Не испугалась, как пугались повестки на мобилизацию, многие особи мужского пола. Она честно сделала свою работу . Да будьте же Вы, пишущие про трясущиеся груди, уже патриотами своей страны. Работа над фильмом очень огромная: хороший сценарий, съёмки на реальных объектах, хороший состав актеров. Что ещё надо?! Учитесь уже любить свою Родину!
30 апреля 2023, 18:23 Ответить
Анастасия Черных 30 апреля 2023, 20:56
Оценка
Благодарю всех создателей и участников фильма! Очень русский, душевный, настоящий. Ходили всей семьей, всем понравилось очень! Приятно провели время. Фильм очень глубокий, каждый поймет про свое. Огромное СПАСИБО!
30 апреля 2023, 20:56 Ответить
Анастасия Черных 30 апреля 2023, 20:58
Оценка
БРАВО!!!👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🫶
30 апреля 2023, 20:58 Ответить
Pavel.Rashchupkin 1 мая 2023, 00:27
Оценка
На удивление хороший фильм.Не читайте отзывы,видимо писали злопыхатели из Nasa.Не много подпортила реклама вражеского и русофобского банка тинькоф,и зачем-то приплели вечно унылого, и высокомерного эрнста.Съемки отличные,актерская игра хорошая,сюжет интересный.
1 мая 2023, 00:27 Ответить
User 1 мая 2023, 05:58
Оценка
Отличный фильм, около 3 часов на одном дыхании!!!
1 мая 2023, 05:58 Ответить
denisenco90 1 мая 2023, 10:02
Оценка
Отличный фильм
1 мая 2023, 10:02 Ответить
Татьяна Черенкова 1 мая 2023, 13:06
Оценка
Прекрасный фильм, рекомендую посмотреть...как будто сама побывала в космосе...спасибо за драйв и положительные эмоции..мне нравятся наши современные фильмы,в них есть что то .. такое приятное и счастливое..
1 мая 2023, 13:06 Ответить
Ольга Ковалева 1 мая 2023, 14:39
Оценка
Фильм для меня испорчен звуковыми музыкальными эффектами! Человеческая речь звучит как из глубокой ямы и перекрывается громким музыкальным сопровождением! Половина фраз из диалогов мною не была услышана! Может быть это косяк в кинотеатре, я не знаю, но людям, рядом со мной музыка в фильме тоже очень мешала понимать смысл происходящего. Мы смотрели в КАРО в Галерее.
Сам фильм очень классный и понравился! Замечательные красивые кадры космоса, игра актеров и интересный захватывающий сюжет! Всё великолепно! Да, сюжет довольно предсказуемый, поэтому даже не разбирая диалогов можно понять о чём разговор.
Не знаю, кому поставить двойку - звукорежиссеру фильма или звуковой аппаратуре в кинотеатре? Если бы не отвратительный звук, оценка от меня была бы максимальная!
1 мая 2023, 14:39 Ответить
sokors 1 мая 2023, 16:15
Оценка
Этот фильм не для обсасывания чьих-то косточек, а для выводов и пережитых эмоций. У каждого они будут свои.
1 мая 2023, 16:15 Ответить
sokors 1 мая 2023, 16:17
в ответ на сообщение Лика от 16 апреля 2023, 04:32
Оценка
Каждый судит по себе😂
1 мая 2023, 16:17 Ответить
User 1 мая 2023, 16:32
Оценка
Отличный фильм!!! Отличная игра актеров!!! Посмотрел на одном дыхании👍👍👍
1 мая 2023, 16:32 Ответить
Лейсан 1 мая 2023, 20:58
в ответ на сообщение Петя от 14 апреля 2023, 03:09
Глупыш
1 мая 2023, 20:58 Ответить
Лейсан 1 мая 2023, 20:58
Я ВДОХновилась , и я Вдохнула!!!! Актеры, разрыв сердца !!!!!!
1 мая 2023, 20:58 Ответить
Лейсан 1 мая 2023, 21:02
в ответ на сообщение Ольга Ковалева от 1 мая 2023, 14:39
Двойку надо поставить вам))),ибо эти ребята снимали фильм прям там в космосе в маленьком пространстве! Мое внимание было поглащено игрой актеров, порой меня больше бесит звук попкорна ,а не ошибки режиссеров))
1 мая 2023, 21:02 Ответить
User 1 мая 2023, 21:34
Оценка
Снят бомбически
1 мая 2023, 21:34 Ответить
Алла Батенко 1 мая 2023, 22:56
Оценка
Фильм супер!
1 мая 2023, 22:56 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 1 мая 2023, 23:45
Оценка
Фильм понравился. Скучно не было, больше двух часов пролетели быстро, на одном дыхании! Космонавты отлично сыграли сами себя. Очень органично звучит стихотворение в устах раненого героя!
Юлия Пересильд на сердце тоже приятно ложится. Не одноклеточная, губастая коза, а очень даже красивая, умная личность, при этом - без потери эротической привлекательности. Женственная по хорошему. Наша русская женщина! Я бы не смогла, вестибулярный аппарат не справился бы, Пересильд молодец!
Машков - всегда без промаха, Балуев, как и Милош, все хороши.
Ничего, кроме поздравлений! Впечатлений актеры получили море, ни с чем не сравнимые! Но как финансист, ну не рационально, дороговато обошелся фильм! Если бы это была реальная история, то да. А так вымысел, стоил ли этот фильм такого бюджета. Может бы в нужное русло, больным деткам помочь!
1 мая 2023, 23:45 Ответить
skornilovich 2 мая 2023, 07:08
Оценка
Фильм супер, советую посмотреть. Смотрела на одном дыхании. Гордость за нашу страну
2 мая 2023, 07:08 Ответить
Наталья Зелёнкина 2 мая 2023, 10:26
Оценка
29.04.23 с родителями я ходила на фильм «Вызов» в ТЦ «Авентура» Формула Кино Чертаново. Мы ходили за 330₽/ за человека (я ходила по Пушкинской карте. Оплачивала онлайн). Кино снято бомбически. Нам очень понравился фильм. Эмоции не передать. Превосходно была проведена операция. Весь фильм смотрели на одном дыхании. Мы в восторге.
Минус был в том, что было холодно в зале.
Если бы мне предложили пойти ещё раз, то я бы пошла.
2 мая 2023, 10:26 Ответить
Наталья Высоцкая 3 мая 2023, 07:56
Оценка
Фильм очень интересный! Смотрели 2 мая в кинотеатре Дебют, Георгиевск. Бомба, а не фильм!!!! 2,44 экранного времени проходят на одном дыхании! История держит в напряжении, не даёт отвлекаться. Смотрели всей семьёй, все в восторге! Дети под впечатлением, да и мы с мужем тоже! Считаю, что Юля Пересильд очень убедительно сыграла! Спасибо создателям и всем, кто причастен к созданию фильма! 😍😀
3 мая 2023, 07:56 Ответить
User 3 мая 2023, 15:59
Классный очень…. Дома такого впечатления не будет
3 мая 2023, 15:59 Ответить
Иван Ильин 3 мая 2023, 19:54
Оценка
Замечательный фильм. Да, есть и недостатки, но где их нет. Нисколько не жалко потраченных денег.
3 мая 2023, 19:54 Ответить
Женя Фомин 4 мая 2023, 13:10
Оценка
Отличный фильм! Не ожидал и приятно удивлен! 3 часа на одном дыхании! Спасибо! Мне очень понравился!
4 мая 2023, 13:10 Ответить
elviramavlutova888 4 мая 2023, 17:19
Оценка
Фильм бомба 🔥, не ожидала что наши смогут так здорово снять
4 мая 2023, 17:19 Ответить
Ярослав Топко 4 мая 2023, 18:32
Потому, что Российское кино снимается по американской системе. Потому и в последнее время такое снимают, это как молодой-действующий деятель искусства говорю.
4 мая 2023, 18:32 Ответить
Даша Никитина 4 мая 2023, 21:41
Оценка
Это прекрасное кино! Очень интересно и необычно для современного кинематографа. Мне очень понравилось, всем советую посмотреть. А те, кто удосуживается писать гадости и негатив, помойте рот с мылом.
4 мая 2023, 21:41 Ответить
seleste65 5 мая 2023, 10:22
Оценка
Супер
5 мая 2023, 10:22 Ответить
Ольга Лохмутова 5 мая 2023, 16:11
Оценка
Фильм не понравился, бессодержательный, игра артистов блеклая, волосы у актрисы, исполняющей роль врача, все время распущенные, это даже и не прилично, и в космосе опасно для воздушной системы замкнутого пространства космического корабля. Образу врача такого уровня хирурга никак не соответствует. Исполнению песни в зеленом платье более подошел бы образ подтянутой, серьезной женщине-врачу, с красиво уложенными волосами, но никак ни кувыркающейся . Красивые кадры космоса скрашивают унылость фильма, Вспомнился советский фильм - "Укрощения огня", по-настоящему замечательный, захватывающий фильм, созданный на земле.
5 мая 2023, 16:11 Ответить
Киноафиша.инфо 5 мая 2023, 17:20
в ответ на сообщение Ольга Лохмутова от 5 мая 2023, 16:11
Добрый день! Сожалеем, что фильм не оправдал ваших ожиданий☹️ Спасибо, что поделились мнением!
5 мая 2023, 17:20 Ответить
Лилия Гренц 5 мая 2023, 17:42
Оценка
Потрясный фильм: как красиво на мкс, как красиво снято, какие добрые шутки и оммажи добавлены (за Балабанова отдельное спасибо), как круто играют актеры. Ходили 2 раза.
5 мая 2023, 17:42 Ответить
Полина Васильева 6 мая 2023, 09:32
Оценка
Это бесподобно! Когда видишь настоящую невесомость, понимаешь ограниченность наших возможностей в снятии фильмов о космосе. А Клим Шипенко и Юлия Пересильд вместе сделали одно большое дело: они вернули интерес к космонавтике. А какие у нас классные космонавты! Спасибо всей съемочной команде, что сделали космос ближе и роднее
6 мая 2023, 09:32 Ответить
fruktlana 6 мая 2023, 14:10
Оценка
С удивлением узнала после просмотра фильма , что он такой длинный 🤭, во время просмотра не почувствовала времени.Мне понравился юмор, отношение матери с дочкой, упоминание о Юрии Гагарине и Королёве.Фильм учит человеческим отношениям.В фильме снялись настоящие космонавты,это было здорово и забавно. Меня поразила толщина космической станции, от этой информации стало жутко).Многие кадры были с реальными эмоциями. Виден был страх актрисы, когда она возвращалась на землю. После фильма ещё долго его вспоминаешь. Хочется заново пересмотреть. Фильм совсем не скучный, не пустой. Удивительно лёгкий, интересный.Несколько раз прослезилась. В зале были все поколения молодёжь, школьники. Пенсионеры. 10 баллов 💗
6 мая 2023, 14:10 Ответить
kudrycha 6 мая 2023, 15:27
Оценка
Фильм понравился! Идея интересная! Как будто вместе с ней летала в космос. Захотелось так же полететь как актриса . Юлия Пересильд молодец!!!
6 мая 2023, 15:27 Ответить
aabondar 6 мая 2023, 23:24
Самый лучший и проникновенный фильм за долгое время!
Чувство реальности происходящего просто потрясает!
Спасибо огромное всем создателям этого фильма, этого шедевра.
Мне очень жаль, что у нас в стране так много мелких душенок, жалких пакостников, которые, даже толком не посмотрев этот фильм, так сильно хаят его....
Дай Бог, чтобы Россия скорее проснулась полностью, дабы отделить от себя шелуху поскорей.
6 мая 2023, 23:24 Ответить
Bruh aaaa 7 мая 2023, 16:00
Отличный фильм, всем советуем
7 мая 2023, 16:00 Ответить
ruzanamusaeva1 7 мая 2023, 19:58
Оценка
Ошеломительный фильм смотрела с удовольствием ,очень шикарный фильм🤙
7 мая 2023, 19:58 Ответить
Семëн Горбунков 8 мая 2023, 11:37
Скатались в космос за народные денги. За налоги от стариков и бабушек, которые в "Пятëрочке" считают копейки на покупку еды. СТЫДОБИЩЕ !!!
8 мая 2023, 11:37 Ответить
User 8 мая 2023, 14:14
Оценка
Великолепный!Шедевр! Чувство гордости за свою страну, людей,которые у нас живут.Такой человечный фильм.Так снято захватывающе❤️С восторгом смотрела,на настоящую обстановкй МКС!Отличгые актеры, Браво создателям 👏🏻
8 мая 2023, 14:14 Ответить
Аполлинария Понятых 8 мая 2023, 19:29
Оценка
Очень интересный фильм и история , которая в нем разворачивается. Рекомендую сходить )
8 мая 2023, 19:29 Ответить
Елена и Сергей Побоженские 8 мая 2023, 21:00
Оценка
супер!!!
8 мая 2023, 21:00 Ответить
Stanis 8 мая 2023, 21:48
в ответ на сообщение Ирина Майборода от 20 апреля 2023, 13:57
Оценка
Ирина, какая Вы умничка! Полностью Вас поддерживаю! Прекрасный отзыв о замечательном фильме! А хейтерастам подавиться от своей тупой, бессмысленной, быдлячей злобы:(
8 мая 2023, 21:48 Ответить
Stanis 8 мая 2023, 21:58
в ответ на сообщение User от 16 апреля 2023, 13:09
Оценка
А он и не видел. Он прирожденный хейтераст)))
8 мая 2023, 21:58 Ответить
Stanis 8 мая 2023, 22:23
в ответ на сообщение Ярослав Топко от 4 мая 2023, 18:32
Оценка
Уважаемый "молодой-действующий деятель искусства", абсолютно без разницы (чуть гадость не написал) по какой системе снимается российское кино. Это российское кино, снятое российскими мастерами, с российскими актерами, которые летели на российской ракете на российскую же часть МКС. И Ваше упоминание об "американской" системе здесь не уместно и не существенно. А кино отменное получилось.
8 мая 2023, 22:23 Ответить
Stanis 8 мая 2023, 22:25
в ответ на сообщение Семëн Горбунков от 8 мая 2023, 11:37
Оценка
Стыдобище писать такие тупые комменты, недалекий человечек. С города Куева небось? Лечись, болезный...
8 мая 2023, 22:25 Ответить
Stanis 8 мая 2023, 22:48
Оценка
С гордостью и удовольствием назову "Вызов" фильмом как минимум десятилетия. Причем не только по российским меркам, но и с точки зрения глобального кинематографа. Почти 3 часа на одном дыхании! Смотрели всей семьей и все в восторге! Никакого пафоса, пошлости, глупости, вульгарности. Но при этом проникаешься гордостью за Великую страну и потрясающих людей, каждый день совершающих подвиги просто хорошо исполняя свою работу. Шутки остроумные и добрые, Юлечка бесподобная актриса, умничка, стройняшка, красавица. Актеры ВСЕ потрясающие и старая (в хорошем смысле этого слова) гвардия и совсем еще юные. Режиссерская, операторская работа восхитительны. Вот только со звуком как всегда в российских фильмах засада, бывают проблемные моменты. Ну, что ж, в бочке меда должна быть ложка дегтя... Всем, всем, всем, кто еще не ходил в кино - ноги в руки и бегом на просмотр) Именно в кино! Таких съемок стартующей ракеты, МКС и космоса Вы еще не видели! Не пожалеете!
Ну и обращение к хейтерастам (кстати явно прослеживается след государства 404. И сюда пробрались), многие из которых 100% фильм не видели, но обгадили все, что и кого могли: рано или поздно рискуете подавиться от своей бессмысленной и беспощадной злобы. Будьте добрее и объективнее. Берегите себя, убогие...
8 мая 2023, 22:48 Ответить
Екатерина Лашкевич 8 мая 2023, 23:34
Оценка
Фильм "ВЫЗОВ"- очень понравилось❤️и мне и моему скептически настроенному мужу🙂 Начитались негативных отзывов и шли на фильм без каких либо ожиданий. Но получили заряд положительных эмоций👍 И всем рекомендую. Как минимум приятно полюбоваться и умницей и на самом деле красавицей Юлией Пересильд. А зная что она действительно слетала в КОСМОС и съёмки это не компьютерный дизайн ,а настоящая пленка с орбитальной станции!!!🎉..и посмотреть на космонавтов и их жизнь изнутри...я прониклась глубоким уважением. Улыбка Антона Шкаплерова меня прямо таки преследует☺️ И Машков тоже понравился, и как коньяк пили- верю, очень жизненно. Сюжет , конечно, предсказуем - ну как и все американские блокбастеры...но в отличие от них...наш фильм вызывает чувство ГОРДОСТИ ЗА НАШУ СТРАНУ, а не за чужую🥰 и апплодисменты в конце фильма- тоже дорого стоят❤️ Давно надо было начать снимать такие фильмы..а то несколько поколений молодежи потеряно...пропитались не тем духом, не тем.
8 мая 2023, 23:34 Ответить
Екатерина Лашкевич 8 мая 2023, 23:35
в ответ на сообщение sergfrolllof от 18 апреля 2023, 01:17
Оценка
Похоже ваши отзывы проплачены каким нибудь фондом Сороса???
8 мая 2023, 23:35 Ответить
Любовь Сушкова 9 мая 2023, 13:13
Оценка
Великолепный фильм! Рекомендую сходить!!
9 мая 2023, 13:13 Ответить
olga-anm 9 мая 2023, 13:21
Оценка
Пошла на фильм по рекомендации одного очень уважаемого мной человека. И получила удовольствие от просмотра! Я так устала от голливудского "экшна" со спецэффектами каждую минуту, от "спецэффектов ради спецэффектов". И этот фильм стал настоящей отдушиной. Красивые профессиональные съёмки, актёры, которым веришь. История - простая и добрая. Фильм без этой вечной голливудщины, без "закоса под запад", от которого тошнит всех нормальных людей. Наш фильм. И не понимаю этих негативных отзывов, ну на бесконечные спецэффекты можно посмотреть голливудское фуфло, где ничего нового вот уже лет 10, всё какие-то продолжения, форсажи 10 и прочие. А этот наш фильм - сделан красиво, аккуратно, без понтов, но при этом масштабы увиденного - захватывают. Спасибо создателям, актёрам, проделана хорошая работа. Результат - из зала многие выходили со мокрыми глазами! И аплодировали фильму в конце! Однозначно и категорически рекомендую к просмотру!
9 мая 2023, 13:21 Ответить
Atews_07 9 мая 2023, 22:39
Оценка
Фильм очень понравился всем и мужу и мне и детям.
Нет каких-то фантазийных спецэффектов и надуманных эмоций.
Все как в жизни, отношение с мамой, с дочкой, работа.
Добрый фильм!
9 мая 2023, 22:39 Ответить
Максим Емельянов 10 мая 2023, 04:30
Оценка
Взрыв - ХЛОПОК 🤷‍♂️
Как-то не политкорректно
10 мая 2023, 04:30 Ответить
Максим Емельянов 10 мая 2023, 04:31
в ответ на сообщение Максим Емельянов от 10 мая 2023, 04:30
Оценка
А где иконостас на космической станции?
👽
🙏
10 мая 2023, 04:31 Ответить
old_falc 10 мая 2023, 18:49
в ответ на сообщение minihifisystem от 30 апреля 2023, 09:48
Оценка
Так читаю комменты, поэтому и \"отметился\". Предусмотрено правилами форума. Не нравится? Твои проблема
10 мая 2023, 18:49 Ответить
old_falc 10 мая 2023, 19:07
в ответ на сообщение Илья Суханов от 23 апреля 2023, 18:30
Оценка
Называется этот приём \"Неявная реклама\". К этому нужно привыкнуть: фактически любой фильм, если смотреть внимательно, несёт в себе неявную рекламу (в виде рекламного щита на заднем плане, кружки из которой пьёт чай главный герой с логотипом, упоминание фирмы, или названия продукта) тех, кто финансировал проект. Размещение такой рекламы проводится очень по строгим правилам и ооооочень дорого стоит. Я думаю (и не вижу в этом греха), что сцена со \"сломаным телевизором на ремонт которого нужно перевести 3000 руб,\" и придумана ради того, чтоб показать логотип Банка Тинькофф.
ЗЫ. А интересно, на МКС действительно можно со смартфона в инет заходить?
10 мая 2023, 19:07 Ответить
old_falc 10 мая 2023, 19:19
Оценка
Ходил второй раз (сопровождал маму - ей лет много). Ещё раз убедился, что фильм получился замечательный. Во второй раз даже интереснее - так как в сюжет уже особо \"вникать\" не нужно было, можно было больше сосредоточиться на деталях (не только технического характера). Хотя захватил фильм, как \"в первый раз\". Что касается мамы - то она была просто потрясена фильмом. Сказать \"Очень понравилось\" - это ничего не сказать.
10 мая 2023, 19:19 Ответить
old_falc 10 мая 2023, 22:03
в ответ на сообщение Семëн Горбунков от 8 мая 2023, 11:37
Оценка
То, что за \"народные\" - сам придумал, или подсказал кто? Считать деньги в чужом кармане - удел лузеров.
10 мая 2023, 22:03 Ответить
09solt83 11 мая 2023, 13:51
Оценка
Отличный фильм😍
11 мая 2023, 13:51 Ответить
User 12 мая 2023, 10:49
Оценка
Фильм оставил очень мощное впечатление. Почти 3 часа пролетели совершенно незаметно. Большая гордость за нашу страну, за такие фильмы!
12 мая 2023, 10:49 Ответить
Виола Игнатенко 12 мая 2023, 18:49
в ответ на сообщение Сергей Кузин от 21 апреля 2023, 09:49
Оценка
Очень радостно, что ещё есть критические умы, способны мыслить трезво! Так и есть, эти 2 обезьяны ни в какой космос не летали.
12 мая 2023, 18:49 Ответить
Виола Игнатенко 12 мая 2023, 19:01
в ответ на сообщение alextarankof от 23 апреля 2023, 13:19
Оценка
Точно-точно. В каждом положительном отзыве «на одном дыхании»и «гордимся». Весь бюджет фильма слит на ботов, клепающих «восхищённые» отзывы на всех возможных сайтах.
12 мая 2023, 19:01 Ответить
old_falc 12 мая 2023, 20:01
в ответ на сообщение Виола Игнатенко от 12 мая 2023, 18:49
Оценка
Это сарказм? Надеюсь.
12 мая 2023, 20:01 Ответить
old_falc 12 мая 2023, 20:05
в ответ на сообщение Алексей Емельянов от 28 апреля 2023, 20:45
Оценка
А футбол то каким боком?
12 мая 2023, 20:05 Ответить
old_falc 12 мая 2023, 20:08
в ответ на сообщение Виола Игнатенко от 12 мая 2023, 19:01
Оценка
Осталось разобраться - кто здесь бот
12 мая 2023, 20:08 Ответить
old_falc 12 мая 2023, 20:10
в ответ на сообщение gedonis от 22 апреля 2023, 22:00
Оценка
А в голову не пришла мысль, что это и был \"эксперимент\"?
12 мая 2023, 20:10 Ответить
old_falc 12 мая 2023, 20:15
в ответ на сообщение Pavel.Rashchupkin от 1 мая 2023, 00:27
Оценка
Банк Тиньков, видимо, один из спонсоров. Ну а Эрнсту простим эту 5 секундную \"слабость\" 😀, тем более, что в канву сюжета этот момент вполне укладывался 😉
12 мая 2023, 20:15 Ответить
old_falc 12 мая 2023, 20:17
в ответ на сообщение Artem Kalichko от 28 апреля 2023, 21:30
Оценка
Не удалили - просто не нашёл 😉
12 мая 2023, 20:17 Ответить
bereslavka739 12 мая 2023, 23:48
Оценка
Смотрели на одном дыхании💖 Добрый, душевный, настоящий, проникновенный фильм. Очень понравился)) А слова в самое сердечко- где есть русская женщина , там всегда будет притяжение 🙌😍😍😍
12 мая 2023, 23:48 Ответить
Татьяна Титова 13 мая 2023, 13:44
Оценка
Понравился, фильм хорошо проработан и заснят
13 мая 2023, 13:44 Ответить
Арина Евгенивна 16 мая 2023, 14:57
в ответ на сообщение suhyar от 16 апреля 2023, 19:28
почему всем не наравится? фильм пощнователен говорю как троишница на самом деле это вы не воспринимаете всю суть фильма максимум пожелаю что бы про ваш фильм потом так же сказали.
16 мая 2023, 14:57 Ответить
Человек 16 мая 2023, 19:54
Оценка
Скучный примитивный и затянутый сюжет. Ужасная актерская игра. Не интересные персонажи.
16 мая 2023, 19:54 Ответить
17032013g 16 мая 2023, 20:53
Оценка
Отличный фильм. Смотрели на одном дыхании. Спасибо за такие фильмы всем создателям и исполнителям этого фильма. Ощущение что сами побывали в космосе. Берет гордость за нашу страну и за наших людей.
16 мая 2023, 20:53 Ответить
rusl1411 17 мая 2023, 11:27
Оценка
Шикарный фильм про космос. Дико рекомендую!
17 мая 2023, 11:27 Ответить
User 17 мая 2023, 14:01
Оценка
Не очень.кузнец бухой не оценил
17 мая 2023, 14:01 Ответить
Maryka 17 мая 2023, 23:58
Оценка
Тот случай, когда пиар компания намного круче, богаче и ярче самого фильма. Столько шума подняли вокруг данного произведения, а по факту ничего особенного. Реальные кадры из космоса по итогу явно переплетаются с графикой, сюжетная линия оставляет желать лучшего - долгая завязка сюжета, на протяжении которой ждёшь: вот-вот что-то будет, но по факту так ничего и не происходит. Много крови и операционных действий, на которые лично мне было неприятно смотреть, только и отводила взгляд от неприглядной бутафорской крови. Актёрская игра космонавтов - забавное зрелище, одна только попытка выдавить из себя эмоции сопереживания чего стоит. Здесь скорее надо лавры кидать Юли и Климу за то, что они в кратчайшие сроки подготовились и полетели в космос, то есть оценивать как такое масштабное событие в целом, ибо позиционирование \"первый фильм снятый в космосе\" мало отражает действительность, т.к. по факту мы видим всего парочку сцен/кадров снятых в космосе, от силы всего минут 20 экранного времени. Хронометраж растянули на почти полноценных 3 часа, высидеть которые было не так то и просто, да и в принципе картина вовсе не захватывающая и не впечатляющая какая-то получилась. 3 звезды ставлю только из-за шумихи вокруг фильма и отличной пиар компании, в отличие от самого фильма. Ну, и конечно, за сопереживания актрисе и режиссёру на протяжении всей киноэкспедиции в космос.
17 мая 2023, 23:58 Ответить
Наталия Рачёва 18 мая 2023, 04:41
Оценка
Под большим впечатлением находимся с мужем после просмотра фильма,всю обратную дорогу домой делились эмоциями,согласны в одном, российский режиссер с плеядой замечательных актеров сняли прекрасный фильм,в первую очередь нам показали настоящий полет космонавтов,как будто ты сам едешь на лифте в корабль на Байнокуре,словно ты сам глядишь в окно корабля и смотришь на зелено-голубую поверхность океана и очертания суши.
Узнали,что на МКС все отсеки и помещения забиты разными мешками,тюками.Все по-настоящему,не как нам показывают красивых космонавтов в серебристых комбинезонах в американском кино))
И вообще фильм снят с русской душой,с ее жертвенностью,не похож на американское кино.
Мы восхищены главной героиней,простой человек,не подготовленный космонавт,актриса,молодая женщина,наша Юлия Пересильд,перешагнула через свой страх,полетела в космос! ,чтобы показать нам,все можно преодолеть!!!
С самого начала фильм не пошел,мин .через 15,подождите все раскрутится!
Хотите побывать на космическом корабле,получить яркие эмоции,приходите на просмотр этого фильма!
18 мая 2023, 04:41 Ответить
Валерия Балабан 20 мая 2023, 11:23
Оценка
Супер
20 мая 2023, 11:23 Ответить
golandiy2010 21 мая 2023, 12:58
Оценка
Фильм бомба
21 мая 2023, 12:58 Ответить
Милла Золотова 21 мая 2023, 17:53
Только что вышла из кинотеатра
Вызов очень понравился, такой нашенский, русский, проникновенный, про жизнь, смерть, любовь, души и космос.
Так мне в 1994;понравился Форрест Гамп!! Только он был американский
21 мая 2023, 17:53 Ответить
konstantinlesnikov505 21 мая 2023, 18:22
Оценка
Понравилась актриса юлия пересильд за отличную роль хирурга в космосе.
А вообщем фильм не реально круто всем советую посмотреть.
21 мая 2023, 18:22 Ответить
User 22 мая 2023, 05:46
Оценка
Фильм понравился, но слишком уж простой сюжет
22 мая 2023, 05:46 Ответить
Людмила Елагина 23 мая 2023, 13:27
Оценка
Фильм откровенно слабый. Столько было рекламы, такой агрессивной и,в принципе, в рекламе показали всё самое интересное. Пошла посмотреть с желанием, но.... разочаровалась! Полфильма тошнило от громадного экрана-глаза то в кучку, то разбегались, а от круговой смены кадра кружилась голова, как в космосе! Слабый, предсказуемый сценарий, наспех состряпанный; какая-то дурь с больной мамой и посылкой из челябинска, непонятная любовь(любовь ли?)и какой-то приглашённый Бикович...Своих,что ли, героев-любовников мало?! И, главное, какая-то глупая операция на коленке...
Много шума из ничего
23 мая 2023, 13:27 Ответить
Уорнер Бразерс 24 мая 2023, 02:03
Оценка
Всем доброго времени суток! 1) Фильм считается драмой, но по драматичности 5 баллов из 10-ти. В начале фильма показали часть фильма про виновника всей истории, и за тем благополучно во всю пустились раскрывать всякие детали земной рутины. Человеку в космосе требуется немедленная помощь, а зрителю заливают про семейные отношения, про роман, про то и про сё. А космонавт всё это время еле дышит, "загибается", ждёт помощи. Было бы драматично снять ещё пару сюжетов на борту станции о том, как ему плохо, как его товарищи поддерживают, и эти сюжеты вставить между всеми теми, земными эпизодами. Фильм бы держал зрителя на одном дыхании, в напряжении и в ожидании. 2) Юлия Пересильд могла бы свои волосы оформить в два хвостика сзади. Тогда обзор космической станции был бы лучше, выглядела бы она сама аккуратнее и обстановка была бы по настоящему рабочая, а не расслабленная, как у туристов. В остальном мы, конечно впереди планеты всей. Мы снова первые из первых.
24 мая 2023, 02:03 Ответить
Хаги-Ваги Хагивагиев 24 мая 2023, 07:07
Оценка
Топ
24 мая 2023, 07:07 Ответить
daguzhiev 24 мая 2023, 09:35
Оценка
Мы пошли в кино на первый попавшийся фильм, не зная о нём ничего. Мы с женой были в восторге. Фильм понравился с первой и до последней минуты.
24 мая 2023, 09:35 Ответить
Андрей Шестов 25 мая 2023, 06:11
Пойду смотреть фильм, когда посмотрят ВСЕ, чтобы иметь полностью свое мнение. Спасибо.
25 мая 2023, 06:11 Ответить
vitaliy.klimov.1989 25 мая 2023, 11:58
Оценка
Фильм бомба ! Сюжет мегаинтересный , захватывающий ! Те кто пишут что отстой им место в погребе !
25 мая 2023, 11:58 Ответить
Ирина Попова 26 мая 2023, 15:38
Оценка
Прекрасный ,потрясающий фильм !!! Спасибо всем , кто участвовал в его создании !!!
26 мая 2023, 15:38 Ответить
Marina Ordynskaya 26 мая 2023, 17:48
в ответ на сообщение mixbelll от 16 апреля 2023, 04:42
Оценка
Спецэффекты ищите в американских фэнтези со штампованным содержанием и целью примитизировать сознание зрителя. "Вызов" показал вам, как выглядит космическая станция космос, подготовка к нему будущих космонавтов - в реальности. Чудесный, человечный фильм! Для мыслящих!
26 мая 2023, 17:48 Ответить
Вера Маслак 27 мая 2023, 05:50
в ответ на сообщение Валерий Карагерги от 22 апреля 2023, 13:39
понятно, все кто не думает так же как вы - бессовестные, убогие, недоросли, короче быдло! Несмотря на то, что вашего мнения о фильме пока нет оскорбить остальных прочих высказавшихся - это ж святое дело для такого интеллигентного знатока как вы!)))) Вы перечитывать свое творчество в комментах не пробовали? Хотя, я думаю, это бесполезно)) Для вас.
27 мая 2023, 05:50 Ответить
Вера Маслак 27 мая 2023, 05:57
в ответ на сообщение old_falc от 28 апреля 2023, 20:13
а для того чтобы это знать нужно просто уметь пользоваться интернетом, а не только оскорблять в комментах тех кто пользоваться им умеет, в отличие от вас конечно!)) А поллярда бюджетных средств, официально выделенных на фильм безвозвратно, это отнюдь не чужой карман, это лично мои налоги. Но вы по видимому и в этом плохо разбираетесь)
27 мая 2023, 05:57 Ответить
Роман Соколов 27 мая 2023, 11:48
Оценка
Очередная шляпа от российского кинематографа
27 мая 2023, 11:48 Ответить
Sergey Ivanov 27 мая 2023, 16:09
Оценка
Фильм супер! Очень сильный.
27 мая 2023, 16:09 Ответить
Иван Коробенков 27 мая 2023, 16:49
Оценка
Сходив на показ ничего не приобретёте.
Если не пошли, ничего не потеряли. Только время сэкономили.
27 мая 2023, 16:49 Ответить
Вячеслав Ильин 27 мая 2023, 21:39
Оценка
Фильм полное фуфло с глупым сюжетом, потому что одна показуха:реклама мегафона, тинькофбанка. Сюжет про дуру которая заговаривала мужу зубы который вел машину в итоге муж погиб, а героиня выкинула его сережки в космосе, показала свои трусы и носки всем зрителям,и влюбилась в другого хирурга... Сюжет могли бы и поинтересней придумать... Я бы еще много чего мог написать про этот фильм... Ах да про полные кинозалы еще забыл. В зале было в пятницу 7 семеро человек🤣🤣🤣Посмотрите фильм Пассажиры вот действительно фильм жизненный и тоже про космос...
27 мая 2023, 21:39 Ответить
Наталья Злыгостева 28 мая 2023, 12:12
Замечательный фильм! Птрясающая актерская игра! Смотрится на одном дыхании. Не представляю кого-то другого в главной роли! Юлия, браво! Чувствуется дух настоящей женщины и врача с большой буквы. Приятное послевкусие от фильма и добрые чувства))
28 мая 2023, 12:12 Ответить
Сергей Яменков 28 мая 2023, 17:12
Оценка
Цапюк, сразу видно укропский заказ на антирекламу. Целую статью написал своих пасхальных мыслей на отличный фильм. Актёры играли свои роли с большой отдачей, а не голливудские говорящие головы, с вечным "пошёл в жору". Вот это шедевр.
28 мая 2023, 17:12 Ответить
lorik_04 29 мая 2023, 08:08
Оценка
Фильм замечательный! Смотрится на одном дыхании и все три часа просмотра - это напряжение, сопереживание с героями фильма. Прекрасный актерский состав. Юлия Пересильд великолепна - прекрасна не сыграла, а прожила на экране кусочек жизни высококлассного врача. Гордость за наших профессионалов врачей и космонавтов!
Пять баллов по пятибальной системе.
29 мая 2023, 08:08 Ответить
Алена Милл 29 мая 2023, 15:30
Оценка
Прекрасный фильм! Смотрится легко и приятно. Да, нет голивудских спецэффектов, но тут они и не требуются, картинка на протяжении всего фильма более чем достойная. Все в целом очень хорошо и неожиданно качественно, идите и даже не думайте.
29 мая 2023, 15:30 Ответить
marina92121 1 июня 2023, 19:30
Оценка
Фильм посмотрела с удовольствием. Красивый, жизненный,захатывающий.
1 июня 2023, 19:30 Ответить
User 4 июня 2023, 07:52
Оценка
Отличный фильм
4 июня 2023, 07:52 Ответить
kiti8607 4 июня 2023, 12:37
Оценка
Очень довольна! Фильм супер! И посмеяться есть моменты и поплакать. Замечательные артисты. Наши умеют снимать замечательные фильмы!
4 июня 2023, 12:37 Ответить
Татьяна Андреевна 4 июня 2023, 13:09
Оценка
Почитала хорошие отзывы и к сожалению посмотрела. Как жаль свое потерянное время. Лучше бы не смотрела.
4 июня 2023, 13:09 Ответить
Эрика Громова 5 июня 2023, 14:53
в ответ на сообщение polun1959 от 23 апреля 2023, 21:53
Оценка
"На одном дыхании"... Где то уже встречались эти словечки, а! вспомнила! ВЕЗДЕ в проплатах эти "словечки".
5 июня 2023, 14:53 Ответить
Владимир Толоконников 6 июня 2023, 10:45
в ответ на сообщение Петя от 14 апреля 2023, 03:09
Оценка
Петя, дружище, возьми стакан кукурузы, и иди на саксонский боевик: там тебя научат спасать мир:)
6 июня 2023, 10:45 Ответить
Владимир Толоконников 6 июня 2023, 10:57
в ответ на сообщение kriskrotov от 16 апреля 2023, 19:43
Оценка
Америкаканская космонавтика, впереди , значит? Знаю об одном из их достижений : высокая смертность среди астронавтов благодаря шаттлам. Не слыхал? Посчитай сам.
6 июня 2023, 10:57 Ответить
Владимир Толоконников 6 июня 2023, 11:07
в ответ на сообщение Виктор Куликов от 16 апреля 2023, 19:13
Оценка
Привет завсегдатаям пивточек!
6 июня 2023, 11:07 Ответить
Радмилла Сальмаева 6 июня 2023, 12:21
Оценка
шикарно , в конце похлопала по привычке , и похлопал весь зал , 😂😂😂😂😂😂
реклама тинькоф убила конечно , но мне все понравилось , есть возможность стереть память и посмотреть еще раз ?
6 июня 2023, 12:21 Ответить
Анна Курич 6 июня 2023, 19:13
Оценка
Замечательный фильм. В нём есть идея, энергия, искренность.Трогает за душу!
6 июня 2023, 19:13 Ответить
polgreg14 9 июня 2023, 00:20
Оценка
Прекрасно! Юлия Пересильд держит тебя весь этот фильм, блестящая игра 💯!

Интересные виды станции в Космосе 🔥🔥🔥.

Правдоподобие сюжета захватывает! 👍👍👍
9 июня 2023, 00:20 Ответить
User 9 июня 2023, 17:57
Отличный добрый фильм. Смотрится на одном дыхании. А при мыли о том, в каких условиях снимали, захватывает дух.
9 июня 2023, 17:57 Ответить
Андрей Иванов 11 июня 2023, 11:56
Великолепный фильм 🎥
Считаю правильное направление российского кино:
Вместо того, чтобы соревноваться с западными производителями в спецэффектах
двинуть в сторону мотивации и позитивного восприятия.
Такие фильмы будут пересматривать через годы.
Никто не вспомнит о Кинг Конге 70-х, а «Москв слезам не верит» до сих пор пересматривают
11 июня 2023, 11:56 Ответить
subbotkinaa 13 июня 2023, 17:00
Оценка
Отличный фильм! Снято супер, сценарий отличный, ситуация понятная и в полне реальная, актёры шикарны, одни только испуганные глаза Юлии чего стоят. Настоящие, живые эмоции, так не сыграешь! Заражает напряжением. Отправить Пересильд в космос было гениальной идеей!👍👍👍
13 июня 2023, 17:00 Ответить
djkjiby 14 июня 2023, 10:17
Оценка
Отличный фильм.
14 июня 2023, 10:17 Ответить
re-klame 16 июня 2023, 11:33
Оценка
Сюжет с самого начала предсказуем: в космосе человек со сломанными ребрами, на земле лучший хирург - главная героиня. Маме хирургу у которой по 3 сложнейшей операции в день некогда заниматься дочерью.
Разочаровало одно – я не увидел ни одного сюжета, подверждающего съёмку фильма в космосе, как это громко заявлено во всех СМИ! Всё, что показано, всё можно было снять в падающем самолёте, с установленными соответствующими декорациями. А учитывая, что главная героиня не выходила в открытый космос, то и последние кадры сняты в зелёной комнате.
Что понравилось: Немного естественного юмора, на протяжении всего фильма очень органично подобрана музыка, ключевой слоган: «Там, где есть русская женщина там всегда есть притяжение».
Дибильный момент: начальник ЦУП десять раз подряд обращается к героине, она специально молчит, будто не слышит, подозревая запрет… наконец отвечает и начальник ЦУП говорит «Я даю добро на проведение операции»!
Техническая недоработка: шел разговор о сломанных ребрах у космонавта, но во время операции об этом ни слова, всё внимание заострили на необходимости удаления фасции, огрубевшей в результате продолжительное время пробитого лёгкого.
В целом снято неплохо, есть переживательные моменты: особенно прощание в космосе с серёжками подаренными погибшим мужем.
16 июня 2023, 11:33 Ответить
re-klame 16 июня 2023, 11:39
в ответ на сообщение Уорнер Бразерс от 24 мая 2023, 02:03
Оценка
Насчет струящихся волос в стерильной обстановке корабля абсолютно согласен. Но учтите, что фильм не снимался в космосе - это просто рекламный трюк! Я не увидел ни одного сюжета, подтверждающего съёмки в космосе. Всё снято в падающем самолёте напичканом декорациями!
16 июня 2023, 11:39 Ответить
re-klame 16 июня 2023, 11:48
в ответ на сообщение Семëн Горбунков от 8 мая 2023, 11:37
Оценка
Да никто ybrlf не летал... это пиар!
16 июня 2023, 11:48 Ответить
old_falc 17 июня 2023, 22:25
Оценка
Как-то в спорте о фильме мы упустили очень важное - главных героев фильма..... Космонавтов. Они же играли не \"самих себя\", а, космонавтов на космической станции, согласно \"сценарию фильма\". Они же не профессиональные артисты... и у них всё получилось.... Спасибо и им за отличный фильм.
17 июня 2023, 22:25 Ответить
Галина Кривова 18 июня 2023, 00:54
Ужас! Стыдно такое рекламировать. Всё ужасно и сюжет и игра актёров. Не советую к просмотру!
18 июня 2023, 00:54 Ответить
Tatyana G 19 июня 2023, 03:36
в ответ на сообщение Виктор Куликов от 16 апреля 2023, 19:13
У Пересильд лицо из пивточки?) Интересно посмотреть на ваше. Похоже на виноград зелен
19 июня 2023, 03:36 Ответить
Tatyana G 19 июня 2023, 03:40
в ответ на сообщение re-klame от 16 июня 2023, 11:33
К тому времени как она полетела уже началась консолидация переломов и было, она же рентген сделала
19 июня 2023, 03:40 Ответить
derg-s 19 июня 2023, 23:49
Оценка
Когда реклама прет изо все матюгальников, и нет ни одного компетентного мнения, всегда остерегашься, что поход в кино может привести к разочарованию. Но как говорят, лучше один раз увидеть. Сходил и не пожалел, до шедевра он не дотягивает, это просто хорошее кино, поэтому рекомендую к просмотру. Развернутую характеристику фильма можете найти выше комментарий от "Валерий Мишаков"(для удобства поиска), а дальше пусть каждый сам решает для себя насколько для него принципиальны эти недочеты. Звезда за музыкальное сопровождение, советские хиты вечны, таких уже не пишут, измельчали. Основная цель проекта: застолбить за собой первенство в этом виде деятельности, а все остальное отошло на второй план. Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО НАШИМ КОСМОНАВТАМ. Только благодаря им, мы смогли получить заряд положительных эмоций. По мне, если картина продвигается на уровне государства, то можно было бы обойтись и без рекламы, обычно такой подход свойственен для посредственных фильмов.
19 июня 2023, 23:49 Ответить
patrul.tlt 21 июня 2023, 15:08
Оценка
Понравилось
21 июня 2023, 15:08 Ответить
Настюшка Кулакоаа 22 июня 2023, 17:07
Оценка
Сегодня ходила, мне понравился фильм
22 июня 2023, 17:07 Ответить
Зоя 30 июня 2023, 12:55
Оценка
Ходила в кино на этот фильм с мамой, она безумно загорелась желанием посмотреть его, когда узнала, что российские актёры собираются полететь в КОСМОС на съемки фильма. Это уже какой-то новый уровень... Подход к съемкам фильма с размахом))
Мама просто в восторге, а мне на девяточку из 10
30 июня 2023, 12:55 Ответить
galnov325 6 июля 2023, 08:52
в ответ на сообщение sergfrolllof от 18 апреля 2023, 01:17
Оценка
Отл