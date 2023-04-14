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Торакальный хирург Женя за месяц должна пройти подготовку к космическому полету и затем отправиться на МКС, чтобы помочь космонавту, получившему серьезную травму. Героиня должна преодолеть свои страхи и сомнения и провести сложнейшую операцию в условиях невесомости. Справится ли Женя с таким тяжелым испытанием? Драма «Вызов» режиссера Клима Шипенко («Текст», «Холоп») – большое событие в российском кинематографе и, без преувеличения, самый…