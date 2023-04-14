Торакальный хирург Женя за месяц должна пройти подготовку к космическому полету и затем отправиться на МКС, чтобы помочь космонавту, получившему серьезную травму. Героиня должна преодолеть свои страхи и сомнения и провести сложнейшую операцию в условиях невесомости. Справится ли Женя с таким тяжелым испытанием? Драма «Вызов» режиссера Клима Шипенко («Текст», «Холоп») – большое событие в российском кинематографе и, без преувеличения, самый…
Расслабиться не получится, т.к. действие развивается быстро и все очень интересно.. Фильм о реальной жизни космонавтов на МКС с подробностями, о подготовке к полёту в космос кандидатов врачей для спасения космонавта, получившего случайную травму, фильм о правильном принятии решений, в частности руководителя полёта и потом женщины-хирурга во время операции в космосе. Также фильм о любви, бережном отношении к родным и отношениях людей друг к другу в различных жизненных ситуациях. Посчастливилось попасть на премьеру. Переполняет чувство гордости за создателей, актёров фильма и свою Родину Россию! Сходите всей семьей, коллективом или с друзьями - не пожалеете!!! Салфетка с собой не помешает. Здорово! Фильм с сюрпризом!!! Рекомендую!
Первая актриса в космосе! И это наша актриса! Россия - священная наша держава! Россия - любимая наша страна!🇷🇺❤️
Сами космонавты ненавидят это фильм потому что это показуха которая мешает только космонавтов, и заняло место тех кто должен полететь и готовился все жизнь а какая актрисотка заняла ее место!!!!
Вообще прежде чем писать о фильме нужно его посмотреть, а в этом я сильно сомневаюсь.
3 часа На одном дыхании! Однозначно рекомендую к просмотру. Совершенно не ясно отуда столько негативных отзывов, похоже на проплаченный хейт.
Фильм очень понравился, хотя и не без спорных моментов. Захватывает с первых минут и не отпускает до самых титров. Хотите верьте, хотите нет - зал аплодировал. Мне кажется фильм подойдет и для семейного просмотра, и для романтичского вечера, и просто получить эмоции.Вышел из кинозала под впечатлением. Рекомендую.
Единственный минус в продактплэйсменте, но неужели вы готовы смешать фильм с грязью за упоминание Мегафона и Тинькоффа?
Понабежали критики не по годам и давай своё конструктивное мнение высказывать.
Всем умникам, считающих себя "знающими", а всех остальных быдлом не разбирающимся в фильмах, советую пройти на эвтаназию.
Актеры и космонавты играли профессионально.
2 ч 44 минуты пролетели не заметно.
Молодцы! Браво!
Фильм такого высокого уровня, что Джемс Кэмерон со своими "мультиками" после просмотра, просто с позором уйдет на пенсию :)))))))😍
А Юлия, конечно, потрясающая...
Такой образ Советского Человека, готового и способного на все.
На деле фильм воспринимается как мыльный сериал о девушке с инстаграммной внешностью и наркозависимым пустым взглядом, которой подарили квест с переодеванием в костюм врача и селфи на космической станции.
На мой взгляд фильм очень хороший и главное познавательный.
Но это чисто моё мнение
Тот факт, что фильм снимался в космосе, несомненно, придает зрелищу дополнительную реалистичность. Возникает более сильная вовлеченность в действие, ярче становятся переживания за героев. К тому же этот ход дает великолепные перспективы для раскрутки картины.
Не будем сбрасывать со счетов и такие темы как «впервые в истории человечества…», «мы опять первые…», «не имеет аналогов…». Такие вещи всегда работают.
То есть, если не задаваться вопросом окупаемости, то проект следует признать удачным.
Да и 160 с лишним минут экранного времени проходят на удивление незаметно. Что само по себе уже что-то говорит.
Но вот если рассматривать чисто киноисторию, абстрагировавшись от информации, где и что снималось, тут оценка меняется в худшую сторону.
Здесь мы имеем совершенно беспомощную вторую линию сюжета, связанную с взаимоотношениями главной героини и ее коллеги по хирургическому цеху Владислава (Милош Бикович). До полета Женя его практически игнорирует, называя бабником. Постоянно воспоминает о погибшем муже. А вернувшись на Землю, вдруг ни с того ни с сего бросается целоваться с ним в засос в лифте. Я, конечно, понимаю, что выброшенные в открытый космос сережки, подаренные когда-то мужем, сыграли свою магическую роль. Но все это выглядит настолько схематично и немотивированно, что просто диву даешься.
Есть, к сожалению, также претензии и к основной линии сюжета.
Во-первых, совершенно скомкан момент выбора главной героини в качестве основного кандидата на полет в космос из числа нескольких претендентов. Ее коллега Владислав отлично прошел все испытания, к тому же, как потом оказалось, именно он придумал способ решения главной проблемы, возникшей в процессе хирургической операции на орбите. Чем именно Женя приглянулась руководителю полетов Волину (Владимир Машков), остается только догадываться.
Думаю, что в подобных случаях обсуждение претендентов и споры вокруг конкретных кандидатур были бы вполне уместны.
Также несколько разочаровывает чересчур быстрое выздоровление прооперированного Женей космонавта. В этом месте явно не хватает пары дополнительных проблем на пути к счастливому выздоровлению. Не мешало бы создателям фильма пересмотреть сериал «Доктор Хаус», и обратить внимание на то, как после временного улучшения состояния пациента вдруг возникают смертельно опасные обострения. Что уж говорить о хирургическом вмешательстве в условиях невесомости, где неприятные сюрпризы обязаны сыпаться как из рога изобилия.
Немалый интерес, как мне кажется, представляли бы для зрителей какие-то детали повседневной жизни на МКС. Но этот аспект совершенно опущен. А уж международный характер космической станции явно принесен в жертву нынешним напряженным отношением с нашими западными партнерами. Создается впечатление, что кроме наших космонавтов на станции вообще никого нет.
Необходимо еще заметить, что реальные съемки в космосе не дали существенного плюса в плане художественности картинки. И даже наоборот. Например, космос, созданный на компьютерах в фильме «Гравитация», выглядит куда более эффектно, чем тот, что мы видим на реалистических кадрах, снятых собственноручно Климом Шипенко на орбите. Видимо, по причине ограниченного выбора киноаппаратуры и трудностей работы в невесомости, съемочной группе «Вызова» было не до изысков.
Что же касается актерского состава, восхищаться тут тоже особенно некем. Наиболее точен, как всегда, был Владимир Машков, сыгравший умного и проницательного руководителя.
Юлия Пересильд картины не портит, но и звезд с неба не хватает.
Милош Бикович, похоже, так и не понял, что ему нужно играть. Поэтому в пространстве фильма существует сам по себе, радуя поклонников лишь своим внешним видом.
Космонавты выжали из себя все, что могли, но, положа руку на сердце, даже средненькие актеры сделали бы это на Земле лучше.
Если суммировать оценки , то 7,5 из 10 будет в самый раз.
Такого сюжета и реалистичных кадров я ни в одном фильме не видел. 10 баллов!
Не верьте негативным отзывам. Они написаны до официального выхода фильма. И они не отражают реальности.
Без "происков кровавой гебни", ЛГБТ повестки, без казенного пафоса. С понятным и предсказуемым сюжетом.
А вообще то, вся эта история не красит космонавта, тем более героя России, да и вообще - как мужика.
Советую посмотреть и потом в ютубе - как снимался фильм...
Документальные съемки Российского (Советского) КОСМОСА - просто великолепны. Старт ПРОТОНА - это МОЩЬ и ВОСТОРГ!!!
Девушкам - фильм так же понравится (романтика, трагедия, сильные женщины ;) )
Дмитрию Рогозину - отдельное БЛАГОДАРЮ за то, что этот фильм вышел в свет.
Оператору, который снимал в космосе - уважение и респект (картинка - великолепна).
Всей съёмочной бригаде - СПАСИБО!!!
У Вас получился ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ фильм!!!
P.S. Данный фильм смотреть нужно в максимально возможном качестве / на максимально большом экране (в идеале - кинотеатрах IMAX). Тогда погружение максимально.
P.P.S. Владимир Машков в роли руководителя полётов / центра - великолепен. Образ руководителя умеющего принимать решения и брать на себя ответственность - эталонный (на таких руководителях и построен Российско-Советствий космос).
Сам фильм очень классный и понравился! Замечательные красивые кадры космоса, игра актеров и интересный захватывающий сюжет! Всё великолепно! Да, сюжет довольно предсказуемый, поэтому даже не разбирая диалогов можно понять о чём разговор.
Не знаю, кому поставить двойку - звукорежиссеру фильма или звуковой аппаратуре в кинотеатре? Если бы не отвратительный звук, оценка от меня была бы максимальная!
Юлия Пересильд на сердце тоже приятно ложится. Не одноклеточная, губастая коза, а очень даже красивая, умная личность, при этом - без потери эротической привлекательности. Женственная по хорошему. Наша русская женщина! Я бы не смогла, вестибулярный аппарат не справился бы, Пересильд молодец!
Машков - всегда без промаха, Балуев, как и Милош, все хороши.
Ничего, кроме поздравлений! Впечатлений актеры получили море, ни с чем не сравнимые! Но как финансист, ну не рационально, дороговато обошелся фильм! Если бы это была реальная история, то да. А так вымысел, стоил ли этот фильм такого бюджета. Может бы в нужное русло, больным деткам помочь!
Минус был в том, что было холодно в зале.
Если бы мне предложили пойти ещё раз, то я бы пошла.
Чувство реальности происходящего просто потрясает!
Спасибо огромное всем создателям этого фильма, этого шедевра.
Мне очень жаль, что у нас в стране так много мелких душенок, жалких пакостников, которые, даже толком не посмотрев этот фильм, так сильно хаят его....
Дай Бог, чтобы Россия скорее проснулась полностью, дабы отделить от себя шелуху поскорей.
Ну и обращение к хейтерастам (кстати явно прослеживается след государства 404. И сюда пробрались), многие из которых 100% фильм не видели, но обгадили все, что и кого могли: рано или поздно рискуете подавиться от своей бессмысленной и беспощадной злобы. Будьте добрее и объективнее. Берегите себя, убогие...
Нет каких-то фантазийных спецэффектов и надуманных эмоций.
Все как в жизни, отношение с мамой, с дочкой, работа.
Добрый фильм!
Как-то не политкорректно
👽
🙏
ЗЫ. А интересно, на МКС действительно можно со смартфона в инет заходить?
Узнали,что на МКС все отсеки и помещения забиты разными мешками,тюками.Все по-настоящему,не как нам показывают красивых космонавтов в серебристых комбинезонах в американском кино))
И вообще фильм снят с русской душой,с ее жертвенностью,не похож на американское кино.
Мы восхищены главной героиней,простой человек,не подготовленный космонавт,актриса,молодая женщина,наша Юлия Пересильд,перешагнула через свой страх,полетела в космос! ,чтобы показать нам,все можно преодолеть!!!
С самого начала фильм не пошел,мин .через 15,подождите все раскрутится!
Хотите побывать на космическом корабле,получить яркие эмоции,приходите на просмотр этого фильма!
Вызов очень понравился, такой нашенский, русский, проникновенный, про жизнь, смерть, любовь, души и космос.
Так мне в 1994;понравился Форрест Гамп!! Только он был американский
А вообщем фильм не реально круто всем советую посмотреть.
Много шума из ничего
Если не пошли, ничего не потеряли. Только время сэкономили.
Пять баллов по пятибальной системе.
реклама тинькоф убила конечно , но мне все понравилось , есть возможность стереть память и посмотреть еще раз ?
Интересные виды станции в Космосе 🔥🔥🔥.
Правдоподобие сюжета захватывает! 👍👍👍
Считаю правильное направление российского кино:
Вместо того, чтобы соревноваться с западными производителями в спецэффектах
двинуть в сторону мотивации и позитивного восприятия.
Такие фильмы будут пересматривать через годы.
Никто не вспомнит о Кинг Конге 70-х, а «Москв слезам не верит» до сих пор пересматривают
Разочаровало одно – я не увидел ни одного сюжета, подверждающего съёмку фильма в космосе, как это громко заявлено во всех СМИ! Всё, что показано, всё можно было снять в падающем самолёте, с установленными соответствующими декорациями. А учитывая, что главная героиня не выходила в открытый космос, то и последние кадры сняты в зелёной комнате.
Что понравилось: Немного естественного юмора, на протяжении всего фильма очень органично подобрана музыка, ключевой слоган: «Там, где есть русская женщина там всегда есть притяжение».
Дибильный момент: начальник ЦУП десять раз подряд обращается к героине, она специально молчит, будто не слышит, подозревая запрет… наконец отвечает и начальник ЦУП говорит «Я даю добро на проведение операции»!
Техническая недоработка: шел разговор о сломанных ребрах у космонавта, но во время операции об этом ни слова, всё внимание заострили на необходимости удаления фасции, огрубевшей в результате продолжительное время пробитого лёгкого.
В целом снято неплохо, есть переживательные моменты: особенно прощание в космосе с серёжками подаренными погибшим мужем.
Мама просто в восторге, а мне на девяточку из 10