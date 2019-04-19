Jenny Young Ты думаешь, можно поцеловаться ещё раз? Я найду закрытие на твоих губах, а потом уйду. Может, ещё один завтрак, ещё один обед и ещё один ужин. Я буду сыта и счастлива, и мы расстанемся. Но между приёмами пищи, может, мы ещё раз полежим в постели. Ещё один долгий момент, когда время останавливается, и я кладу голову на твою грудь. Я надеюсь, если сложить все эти "ещё раз", получится целая жизнь, и мне никогда не придётся дойти до того момента, когда придётся отпустить тебя. Но это не реально, правда? Больше нет этих "ещё раз". Я встретила тебя, когда всё было новым и захватывающим, и мир казался бесконечным. И он всё ещё такой... для тебя, для меня, но не для нас. Где-то между тогда и сейчас, здесь и там, видимо, мы не просто отдалились, мы повзрослели. Когда что-то ломается, если осколки достаточно крупные, можно починить. К сожалению, иногда вещи не ломаются — они разбиваются вдребезги. Но когда пускаешь свет, разбитое стекло начинает блестеть. И в те моменты, когда осколки того, что мы были, ловят солнце, я буду помнить, насколько это было прекрасно. Насколько это всегда будет прекрасно. Потому что это были МЫ. И мы были волшебством. Навсегда.