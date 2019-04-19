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Постер фильма Кто-то классный
6.2
Киноафиша Фильмы Кто-то классный
6.2

Кто-то классный

, 2019
Someone Great
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Кто-то классный
6.2

О фильме

Музыкальный обозреватель Дженни переживает расставание с любимым и отправляется на поиски приключений вместе с близкими друзьями.

В ролях

Джина Родригез
Джина Родригез
Jenny Young
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Nate Davis
Бриттани Сноу
Бриттани Сноу
Blair Helms
ДеВанда Уайз
ДеВанда Уайз
Erin Kennedy
Мишель Бюто
Мишель Бюто
Cynthia
Ребекка Наоми Джонс
Leah
Питер Вак
Питер Вак
Matt Lasher
Алекс Моффат
Will
Joe LoCicero
Paul
Меган Хэйли
Abby
Режиссер Дженн Робинсон
Сценарист Дженн Робинсон
Композитор Жермен Франко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 19 апреля 2019
Премьера в мире 19 апреля 2019
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Производство Feigco Entertainment, I Can & I Will Productions, Likely Story
Другие названия
Someone Great, Alguém Especial, Alguien especial, Alguien extraordinario, Egy remek valaki, Kažkas nuostabaus, Keegi suurepärane, Ktoś wyjątkowy, Người Tuyệt Vời, Quelqu'un de bien, Someone Great: Alguien extraordinario, Κάποιος υπέροχος, Кто-то классный, Хтось класний, サムワン・グレート　輝く人に, 大人物, לילה בניו-יורק

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Jenny Young Ты думаешь, можно поцеловаться ещё раз? Я найду закрытие на твоих губах, а потом уйду. Может, ещё один завтрак, ещё один обед и ещё один ужин. Я буду сыта и счастлива, и мы расстанемся. Но между приёмами пищи, может, мы ещё раз полежим в постели. Ещё один долгий момент, когда время останавливается, и я кладу голову на твою грудь. Я надеюсь, если сложить все эти "ещё раз", получится целая жизнь, и мне никогда не придётся дойти до того момента, когда придётся отпустить тебя. Но это не реально, правда? Больше нет этих "ещё раз". Я встретила тебя, когда всё было новым и захватывающим, и мир казался бесконечным. И он всё ещё такой... для тебя, для меня, но не для нас. Где-то между тогда и сейчас, здесь и там, видимо, мы не просто отдалились, мы повзрослели. Когда что-то ломается, если осколки достаточно крупные, можно починить. К сожалению, иногда вещи не ломаются — они разбиваются вдребезги. Но когда пускаешь свет, разбитое стекло начинает блестеть. И в те моменты, когда осколки того, что мы были, ловят солнце, я буду помнить, насколько это было прекрасно. Насколько это всегда будет прекрасно. Потому что это были МЫ. И мы были волшебством. Навсегда.

Отзывы о фильме

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