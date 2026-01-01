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Малума (Хуан Луис Лондоньо Ариас)
Maluma (Juan Luis Londoño Arias)
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Малума (Хуан Луис Лондоньо Ариас)
Малума (Хуан Луис Лондоньо Ариас)
Maluma (Juan Luis Londoño Arias)
Дата рождения
28 января 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Медельин, Колумбия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.9
Первый встречный
(2022)
Фильмография Малума (Хуан Луис Лондоньо Ариас)
6.9
Первый встречный
Marry Me
комедия, музыка, мелодрама
2022, США
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