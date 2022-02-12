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Малума (Хуан Луис Лондоньо Ариас)
Малума (Хуан Луис Лондоньо Ариас)
Maluma (Juan Luis Londoño Arias)
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Малума (Хуан Луис Лондоньо Ариас)
Maluma (Juan Luis Londoño Arias)
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Дата рождения
28 января 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Малума (Хуан Луис Лондоньо Ариас)
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Фильмография Малума (Хуан Луис Лондоньо Ариас)
Первый встречный
комедия, музыка, мелодрама
2022, США
7.0
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«Творческая карьера – это не то, за что берутся многие люди»: интервью с актерами Оуэном Уилсоном и Малумой к фильму «Первый встречный»
Накануне выхода нового ромкома «Первый встречный» Киноафише удалось поговорить с его двумя главными актерами: Оуэном Уилсоном и певцом Малумой. Они рассказали, каково это – играть в одном фильме с Дженнифер Лопес, и поделились своими самыми рискованными поступками в жизни.
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12 февраля 2022 09:59
Ромком «Первый встречный» с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном получит гибридный релиз
В день театральной премьеры его можно будет посмотреть и на Peacock.
Написать
14 декабря 2021 12:32
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