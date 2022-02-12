Малума (Хуан Луис Лондоньо Ариас)

«Творческая карьера – это не то, за что берутся многие люди»: интервью с актерами Оуэном Уилсоном и Малумой к фильму «Первый встречный»

Накануне выхода нового ромкома «Первый встречный» Киноафише удалось поговорить с его двумя главными актерами: Оуэном Уилсоном и певцом Малумой. Они рассказали, каково это – играть в одном фильме с Дженнифер Лопес, и поделились своими самыми рискованными поступками в жизни.