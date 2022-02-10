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Первый встречный Первый встречный
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Marry Me Первый встречный 2022 / США
7.8 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Первый встречный»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Она — Кэт Вальдез (Дженнифер Лопес), звезда поп-музыки, которая вот-вот должна выйти замуж (уже в четвертый или пятый раз) за столь же успешного и сладкоголосого, но гораздо более юного Бастиана (Малума). Он — Чарли Гилберт (Оуэн Уилсон), простой учитель математики из Флэтбуша, не расстающийся с вельветом и неловким чувством юмора. Бастиан и Кэт, жизнь которых проходит под неусыпным надзором соцсетей, должны пожениться прямо во время концерта в присутствии зрителей. Чарли,…

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Степан Хижняк 10 февраля 2022, 21:34
Оценка
Фильм ужас, нудятина и старая джей ло
10 февраля 2022, 21:34 Ответить
Елена 11 февраля 2022, 15:36
Оценка
Хороший лёгкий фильм. Отлично провели вечер.
11 февраля 2022, 15:36 Ответить
Елена Несмеева 11 февраля 2022, 17:56
Оценка
Какая красивая и музыкальная история любви! Несравненная Дженнифер Лопес! Получила огромное удовольствие! Ставлю 5 звезд.
11 февраля 2022, 17:56 Ответить
User 11 февраля 2022, 20:43
Оценка
На раз. Слишком слащавый фильм. Немного разочарована. Трейлер прям очень понравился было. Не опускает мысль, что нужно было идти на Анчартед ))
11 февраля 2022, 20:43 Ответить
User 11 февраля 2022, 20:45
Оценка
Самый большой плюс красивая картинка, красивые наряды Лопез. На этом, думаю, все. Разок посмотреть можно.
11 февраля 2022, 20:45 Ответить
User 12 февраля 2022, 12:54
Оценка
Как комедия очень слабенький,посмеяться поактически не над чем,фильм больше для подростков
12 февраля 2022, 12:54 Ответить
User 12 февраля 2022, 12:55
в ответ на сообщение Степан Хижняк от 10 февраля 2022, 21:34
Оценка
Точно Джей Ло уже на пенсию пора
12 февраля 2022, 12:55 Ответить
User 12 февраля 2022, 18:50
Оценка
Побольше бы таких фильмлв! 😍😍😍😍😍
12 февраля 2022, 18:50 Ответить
simakova4547 14 февраля 2022, 18:26
Оценка
Ужас, испанский стыд. Позорно было даже сидеть в зале при просмотре.
14 февраля 2022, 18:26 Ответить
User 20 февраля 2022, 00:57
Легкий, милый фильм) Красивая Ло) \n\nP.S. Только у нас в России могут облить грязью и сказать, что женщине пора на пенсию. Просто позор! Пишут они, а стыдно мне.
20 февраля 2022, 00:57 Ответить
Ольга Пономарева 20 февраля 2022, 19:33
Оценка
Очень понравился фильм ,даже где то прослезилась. Главная песня огонь,поставила на рингтон. Оуен постарел, но сыграл немного нужного чувака.
Лёгкая добрая сказка о любви.
20 февраля 2022, 19:33 Ответить
invisible9008 22 февраля 2022, 15:43
Оценка
Лёгкий, приятный, добрый фильм, с хорошими смыслами хорошо провели время ) но больше для нас девочек фильм, конечно, парням мало кому зайдёт) мы, девчонки в кино зале, и смеялись и немножко плакали, вобщем душевное наслаждение получила от этого кино, второй раз бы уже пересматривать конечно не стала, но один раз сходить и приятно провести время- рекоммендую! Моя оценка 5! :)
22 февраля 2022, 15:43 Ответить
Angelika.bosak 25 февраля 2022, 11:05
Оценка
Хороший фильм для приятного вечера ✅\nРомантическая история о том , что любовь не знает границ. Очень красивые песни 💥🙌🏻😍
25 февраля 2022, 11:05 Ответить
User 26 февраля 2022, 02:10
в ответ на сообщение simakova4547 от 14 февраля 2022, 18:26
А че сидела то, испанский стыд?
26 февраля 2022, 02:10 Ответить
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