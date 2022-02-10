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Она — Кэт Вальдез (Дженнифер Лопес), звезда поп-музыки, которая вот-вот должна выйти замуж (уже в четвертый или пятый раз) за столь же успешного и сладкоголосого, но гораздо более юного Бастиана (Малума). Он — Чарли Гилберт (Оуэн Уилсон), простой учитель математики из Флэтбуша, не расстающийся с вельветом и неловким чувством юмора. Бастиан и Кэт, жизнь которых проходит под неусыпным надзором соцсетей, должны пожениться прямо во время концерта в присутствии зрителей. Чарли,…