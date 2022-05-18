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Фильмография Кэт Койро
Первый встречный
комедия, музыка, мелодрама
2022, США
7.0
Дело в тебе
комедия, мелодрама
2013, США
6.0
Пока мы были здесь
драма
2012, США
6.0
Лучшие друзья и ребенок
комедия
2011, США / Канада
5.0
Тайна моего мужа
драма, триллер
,
0.0
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Адвокат Татьяна Маслани превращается в зеленую супергероиню в первом трейлере сериала «Женщина-Халк»
Перевоплощение не мешает ей ходить на работу, светские мероприятия и свидания.
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18 мая 2022 11:23
Постановщица «Первого встречного» Кэт Койро экранизирует роман Лианы Мориарти «Тайна моего мужа»
За проект отвечает студия Sony.
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15 февраля 2022 17:07
Дженнифер Лопес возвращается к ромкомам: появились первые отзывы о фильме «Первый встречный»
Картина получила теплый прием от критиков.
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11 февраля 2022 17:09
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