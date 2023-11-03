В прокате появился триллер «Дочь болотного царя» во главе с Дейзи Ридли

Звезда «Звездных войн» сыграла женщину, которая в детстве была пленницей своего сурового отца, жившего в диком лесу.

Вчера, 2 ноября, в отечественный прокат вышел триллер «Дочь болотного царя», главные роли в котором исполнили Дейзи Ридли, Бен Мендельсон и Гаррет Хедлунд.

Ридли воплотила женщину по имени Хелена, которая живет обычной жизнью со своим мужем (Хедлунд) и маленькой дочерью (Бруклин Принс). Однако Хелена хранит страшный секрет. Дело в том, что ее отцом является одиозный маньяк по прозвищу Болотный царь (Мендельсон). На протяжении многих лет Хелена и ее мать жили вместе с ним в пустынной лестной местности.

Когда отец Хелены сбегает из тюрьмы, героиня Ридли вынуждена найти в себе силы и лицом к лицу столкнуться со своими внутренними демонами и человеком, которого она некогда боготворила. Хелена должна выступить против Болотного царя, поскольку тот открывает охоту на нее и ее семью. Чтобы победить, героине придется использовать навыки и знания, которым ее обучил отец.

Режиссер Нил Бергер («Дивергент», «Области тьмы») описывает свою картину как «напряженный психологический триллер» о семейных проблемах и противостоянии своему прошлому. В основу фильма лег одноименный книжный бестселлер Карен Дионне.