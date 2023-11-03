Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В прокате появился триллер «Дочь болотного царя» во главе с Дейзи Ридли

В прокате появился триллер «Дочь болотного царя» во главе с Дейзи Ридли

3 ноября 2023 11:33
В прокате появился триллер «Дочь болотного царя» во главе с Дейзи Ридли

Звезда «Звездных войн» сыграла женщину, которая в детстве была пленницей своего сурового отца, жившего в диком лесу.

Вчера, 2 ноября, в отечественный прокат вышел триллер «Дочь болотного царя», главные роли в котором исполнили Дейзи Ридли, Бен Мендельсон и Гаррет Хедлунд.

Ридли воплотила женщину по имени Хелена, которая живет обычной жизнью со своим мужем (Хедлунд) и маленькой дочерью (Бруклин Принс). Однако Хелена хранит страшный секрет. Дело в том, что ее отцом является одиозный маньяк по прозвищу Болотный царь (Мендельсон). На протяжении многих лет Хелена и ее мать жили вместе с ним в пустынной лестной местности.

Когда отец Хелены сбегает из тюрьмы, героиня Ридли вынуждена найти в себе силы и лицом к лицу столкнуться со своими внутренними демонами и человеком, которого она некогда боготворила. Хелена должна выступить против Болотного царя, поскольку тот открывает охоту на нее и ее семью. Чтобы победить, героине придется использовать навыки и знания, которым ее обучил отец.

Режиссер Нил Бергер («Дивергент», «Области тьмы») описывает свою картину как «напряженный психологический триллер» о семейных проблемах и противостоянии своему прошлому. В основу фильма лег одноименный книжный бестселлер Карен Дионне.

Фото: Lionsgate
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске» Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске» Читать далее 2 ноября 2023
Новый шедевр Хаяо Миядзаки: вышел дублированный трейлер мультфильма «Мальчик и птица» Новый шедевр Хаяо Миядзаки: вышел дублированный трейлер мультфильма «Мальчик и птица» Читать далее 3 ноября 2023
Каскадер Райан Гослинг становится Джейсоном Борном в трейлере боевика The Fall Guy Каскадер Райан Гослинг становится Джейсоном Борном в трейлере боевика The Fall Guy Читать далее 3 ноября 2023
Евгения Громова открывает себя через сексуальные ролевые игры в трейлере сериала «Госпожа» Евгения Громова открывает себя через сексуальные ролевые игры в трейлере сериала «Госпожа» Читать далее 2 ноября 2023
Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы Читать далее 3 ноября 2023
Самый вдохновляющий фильм осени: 5 интересных фактов о «Я богиня» Самый вдохновляющий фильм осени: 5 интересных фактов о «Я богиня» Читать далее 3 ноября 2023
Наследника Цезаря посещают видения о будущем в трейлере фильма «Королевство планеты обезьян» Наследника Цезаря посещают видения о будущем в трейлере фильма «Королевство планеты обезьян» Читать далее 3 ноября 2023
В России стартовал фестиваль Европейского кино В России стартовал фестиваль Европейского кино Читать далее 2 ноября 2023
Юлия Пересильд отправляется в Грузию к Евгению Цыганову в трейлере драмы «Нина» Юлия Пересильд отправляется в Грузию к Евгению Цыганову в трейлере драмы «Нина» Читать далее 3 ноября 2023
Люди сражаются с гигантским реактивным ящером в трейлере фильма «Годзилла -1.0» Люди сражаются с гигантским реактивным ящером в трейлере фильма «Годзилла -1.0» Читать далее 3 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше