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Карен Писториус
Карен Писториус
Caren Pistorius
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Карен Писториус
Caren Pistorius
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Дата рождения
1 января 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Карен Писториус
Актриса. Родилась в 1985 году в Южной Африке.
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Фильмография Карен Писториус
Неистовый
триллер
2020, США
7.0
Возвышенность
боевик, триллер
2019, Австралия
5.0
Бремя
драма, ужасы
2017, Австралия
6.0
Свет в океане
драма
2016, США / Новая Зеландия
7.0
Строго на запад
боевик, триллер, вестерн
2015, Великобритания / Новая Зеландия
7.0
Дочь болотного царя
драма, триллер
, США
0.0
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Опасный Рассел Кроу на свежем постере триллера «Неистовый»
Психологический триллер должен выйти на экраны уже 10 июля.
Написать
25 июня 2020 14:43
«Неистовый» с Расселом Кроу станет первым релизом широкого проката после открытия кинотеатров в США
Посмотреть на «дорожные разборки» Гладиатора можно будет уже с 1 июля.
Написать
13 мая 2020 09:05
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