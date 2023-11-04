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Дочь болотного царя
Отзывы о фильме «Дочь болотного царя»
The Marsh King's Daughter
Дочь болотного царя
2023 / США
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Рейтинг IMDb: 7.2
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alina-maksa
4 ноября 2023, 22:06
Оценка
Кто пишет рецензии?
Фильм хороший.
Но по рецензии:
1. Он не убица, а просто охотник
2. «Обрела свободу» дочь не находилась в заточении, а любила его.
4 ноября 2023, 22:06
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User
4 ноября 2023, 22:20
Оценка
Типичнейший сюжет, сценаристы и продюсеры решили далеко не ходить и снять то, что сняли
Аюсолютно все плоско и понятно
Я бы ничего не написал про фильм, если бы не отдал по 500 руб. за билет
Действительно скучно, просто, смотреть не на что
Товарищи, не тратьте свое время и деньги, стоит мне поверить
4 ноября 2023, 22:20
0
0
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Фильм хороший.
Но по рецензии:
1. Он не убица, а просто охотник
2. «Обрела свободу» дочь не находилась в заточении, а любила его.
Аюсолютно все плоско и понятно
Я бы ничего не написал про фильм, если бы не отдал по 500 руб. за билет
Действительно скучно, просто, смотреть не на что
Товарищи, не тратьте свое время и деньги, стоит мне поверить
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