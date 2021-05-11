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Владимир Алеников
Владимир Алеников
Vladimir Alenikov
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Владимир Алеников
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Дата рождения
7 августа 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Владимир Алеников
Режиссер. Родился 7 августа 1948 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Владимир Алеников
Небесная команда
драма, спорт
2020, Россия / Беларусь
5.0
Странники терпенья
триллер
2019, Россия
5.0
Война принцессы
драма
2013, Россия
7.0
Улыбка Бога, или чисто одесская история
комедия
2009, Россия
7.0
Пистолет (с 6 до 7-30)
драма, триллер, боевик
2003, США
0.0
Триумф
драма, криминал
2000, Россия
7.0
Убийство Батурлина
криминал
1996, Россия
0.0
Шантаж
криминал
1996, Россия
0.0
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11 мая 2021 08:22
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