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Владимир Алеников

Vladimir Alenikov
Владимир Алеников
Владимир Алеников Vladimir Alenikov
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Дата рождения
7 августа 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Владимир Алеников

Режиссер. Родился 7 августа 1948 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Владимир Алеников
Небесная команда
Небесная команда
драма, спорт 2020, Россия / Беларусь
5.0
Странники терпенья
Странники терпенья
триллер 2019, Россия
5.0
Война принцессы
драма 2013, Россия
7.0
Улыбка Бога, или чисто одесская история
Улыбка Бога, или чисто одесская история
комедия 2009, Россия
7.0
Пистолет (с 6 до 7-30)
Пистолет (с 6 до 7-30)
драма, триллер, боевик 2003, США
0.0
Триумф
Триумф
драма, криминал 2000, Россия
7.0
Убийство Батурлина
криминал 1996, Россия
0.0
Шантаж
криминал 1996, Россия
0.0
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Написать
11 мая 2021 08:22
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