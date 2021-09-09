Молодой болельщик Артем (Антон Рогачев — «Клиника счастья», «Дылды») посвящает немало времени своей жизни матчам любимой хоккейной команды «Локомотив Ярославль». Впоследствии он занимается и в спортивной школе, где оттачивает навыки и умения настоящего хоккеиста. Дерзкий нрав, буйный характер и отсутствие фигуры отца в качестве ролевой модели делают из Артема «тяжелого» игрока. Директор спортивной школы (Алексей Гуськов —…
Прочитала рецензию Киноафиши, мне кажется, что у человека, который это написал, просто нет души, ужасный ценизм!
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