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Небесная команда Небесная команда
Киноафиша Фильмы Небесная команда Отзывы о фильме «Небесная команда»
Небесная команда 2020 / Россия / Беларусь
5.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 3.5
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Отзывы о фильме «Небесная команда»

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Наша рецензия

Молодой болельщик Артем (Антон Рогачев — «Клиника счастья», «Дылды») посвящает немало времени своей жизни матчам любимой хоккейной команды «Локомотив Ярославль». Впоследствии он занимается и в спортивной школе, где оттачивает навыки и умения настоящего хоккеиста. Дерзкий нрав, буйный характер и отсутствие фигуры отца в качестве ролевой модели делают из Артема «тяжелого» игрока. Директор спортивной школы (Алексей Гуськов —…

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lena.march2020 9 сентября 2021, 16:35
Оценка
Побывала на премьере замечательного фильма Владимира Аленикова Небесная Команда. До сих пор нахожусь под впечатлением!!! В голове постоянно всплывают образы героев и отдельные эпизоды, которые переживаю заново. Так трогательно рассказана история Команды! При этом так продумано не затронуты чувства близких погибших, никто не выступает в роли хоккеистов, на экране появляются лишь документальные кадры из архива Команды. Фильм заставляет и смеяться, и плакать! Фильм о любви! Через любовь передана вся глубина человеческой трагедии. Уверена, что картина никого не оставит равнодушным!
Прочитала рецензию Киноафиши, мне кажется, что у человека, который это написал, просто нет души, ужасный ценизм!
9 сентября 2021, 16:35 Ответить
sutwert2019 10 сентября 2021, 16:38
Оценка
Видимо прошлый комментарий писал кто-то из съемочной группы. Такое г... не может понравиться адекватному человеку!!! За весь фильм ни слова о команде, игра актёров- на уровне сериалов ТВ3
10 сентября 2021, 16:38 Ответить
lena.march2020 10 сентября 2021, 22:13
в ответ на сообщение sutwert2019 от 10 сентября 2021, 16:38
Оценка
Видимо невидимо! Весь мой бизнес связан с финансами. Просто кто-то чувствует душой, а кто-то нет
10 сентября 2021, 22:13 Ответить
Екатерина Макеева 12 сентября 2021, 00:57
МДА.. на таком горе снимать такое дно... постыдились б продавать фильм.. фильм фу, только вырезки из новостей заставили заново пропустить через себя эту трагедию.. а брызгов сколько было по поводу этого «шедевра»
12 сентября 2021, 00:57 Ответить
p848288 12 сентября 2021, 09:53
Оценка
Крутой
12 сентября 2021, 09:53 Ответить
Аяз Камалов 12 сентября 2021, 12:26
Оценка
Фильм ни о чем, полный отстой. Тупые диалоги, актеры, которые не могут выговорить слова, сцены, которые абсолютно между собой не связаны, монтаж ужасный. Из всех возможных Эмоций этот фильм вызывает только испанский стыд. Такое чувство будто этот фильм - проект выпускников какого-нибудь средненького колледжа, и то за него им поставили бы 3. Очень жаль, что из такой трагедии сделали такое нечто. Никому не советую смотреть, тратить время и деньги.
12 сентября 2021, 12:26 Ответить
lidaobutova 12 сентября 2021, 13:35
Оценка
столько жизней прервала эта трагедия(( Соглашусь, что это нужно помнить. Поэтому такой фильм более, чем уместен.
12 сентября 2021, 13:35 Ответить
o.konstantinova 15 сентября 2021, 17:58
Оценка
Я не болельщик Локо (хотя стала бы с удовольствием), не из Ярославля. Но тогда, 10 лет назад, меня до глубины души потрясла эта ужасная трагедия! Я изучила уйму материалов, прочитала о жизни каждого из парней. Что я могу сказать: фильм слабоват именно на эмоции. Сцена, где пассажиры поезда из новостей узнают о крушении самолёта - это вообще нечто! В ночь с 7-го на 8-е сентября Ярославль вообще не спал (посмотрите документальные хроники), у болельщиков душа рвалась на части, а тут - скупые слезы и больше ничего! Невеста, потерявшая любимого, разве так реагирует на страшное известие о его гибели?!\nОператорская работа тоже оставляет желать лучшего - весь фильм казалось, что кружится голова.\nЕдинственная сцена, которая зацепила, - это Команда, уходящая в небо. Последним надо было Сашу Галимова поставить, ведь он всегда уходил со льда после всех. И из жизни ушёл за Командой, 12.09 🙏\nСветлая память ребятам, будем помнить! 💔
15 сентября 2021, 17:58 Ответить
fedoraptekerov 18 сентября 2021, 00:52
Оценка
Фильм мне понравился,сначала там очень такая интересная завязка,где всё хорошо,всё прекрасно,я уже и забыл про что этот фильм,и тут бам!и эта трагедия!\nА вот название фильма конечно немного подкачало,ибо как мне кажется данное название не совсем себя оправдывает потому что команду там не так часто показывают,поэтому 4,5 звезды
18 сентября 2021, 00:52 Ответить
User 21 сентября 2021, 09:16
Оценка
😓
21 сентября 2021, 09:16 Ответить
User 25 сентября 2021, 11:34
Оценка
Фильм в память о погибших в авиакатастрофе. Он ужасный, неинтересный, но я узнала о команде Локомотив, которая погибла в самолете, летев на матч.
25 сентября 2021, 11:34 Ответить
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