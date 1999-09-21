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Кристина Корбут
Кристина Корбут
О персоне
Фильмография
Кристина Корбут
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Дата рождения
21 сентября 1999
Возраст
22 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Любань, Беларусь
Рост
160 см
Биография Кристины Корбут
Родилась 21 сентября 1999 года. Любань, Беларусь.
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Фильмография Кристины Корбут
Мира
фантастика, приключения, драма, семейный
2023, Россия
0.0
Небесная команда
драма, спорт
2020, Россия / Беларусь
5.0
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