Три разные женщины, три разных судьбы и три такие схожие проблемы — одиночество, потеря веры в себя, вечные поиски счастья и душевного покоя… и любовь, любовь… Главные героини фильма Оливия — художник, Наталия — фотожурналист и Катерина — виолончелистка незнакомы друг с другом, однако сюжет фильма переплетает истории их жизни в одно целое.
Проблема необходимого выбора, который каждый день стоит перед каждым из нас — между правдой и ложью, между прошлым и настоящим, между работой и семьей, между долгом и любовью. Все время между, между… и правильное решение будет только то, что подсказывает Ваше сердце.
Between Strangers, Coeurs inconnus, A női lélek fájdalmai, Cuori estranei, Desejo de Liberdade, Entre Estranhos, Entre extraños, Inimi necunoscute, Pośród obcych, Tarp nepažistamuju, Zwischen Fremden, Μεταξύ αγνώστων, Между странници, Только между нами, 微笑みに出逢う街角