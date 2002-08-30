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Постер фильма Только между нами
6.0
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6.0

Только между нами

, 2002
Between Strangers
Канада, Италия / драма / 18+
Постер фильма Только между нами
6.0

О фильме

Три разные женщины, три разных судьбы и три такие схожие проблемы — одиночество, потеря веры в себя, вечные поиски счастья и душевного покоя… и любовь, любовь… Главные героини фильма Оливия — художник, Наталия — фотожурналист и Катерина — виолончелистка незнакомы друг с другом, однако сюжет фильма переплетает истории их жизни в одно целое. Проблема необходимого выбора, который каждый день стоит перед каждым из нас — между правдой и ложью, между прошлым и настоящим, между работой и семьей, между долгом и любовью. Все время между, между… и правильное решение будет только то, что подсказывает Ваше сердце.

В ролях

Софи Лорен
Софи Лорен
Olivia
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Natalia Bauer
Дебора Кара Ангер
Дебора Кара Ангер
Catherine
Пит Постлетуэйт
John
Джулиан Ричингс
Джулиан Ричингс
Nigel
Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Alan Baxter
Клаус Мария Брандауэр
Клаус Мария Брандауэр
Alexander Bauer
Len Doncheff
Grocery Store Owner
Кори Севьер
Jeb
Дов Тифенбах
Matt
Режиссер Эдоардо Понти
Сценарист Эдоардо Понти
Композитор Збигнев Прайснер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Италия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 30 августа 2002
Дата выхода
30 августа 2002 Италия
MPAA R
Сборы в мире $48 821
Производство Equinox Entertainment, Capri Films, MediaTrade
Другие названия
Between Strangers, Coeurs inconnus, A női lélek fájdalmai, Cuori estranei, Desejo de Liberdade, Entre Estranhos, Entre extraños, Inimi necunoscute, Pośród obcych, Tarp nepažistamuju, Zwischen Fremden, Μεταξύ αγνώστων, Между странници, Только между нами, 微笑みに出逢う街角

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 12 голосов
6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
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саундтрек фильма Только между нами

Отзывы о фильме

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