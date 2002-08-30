Три разные женщины, три разных судьбы и три такие схожие проблемы — одиночество, потеря веры в себя, вечные поиски счастья и душевного покоя… и любовь, любовь… Главные героини фильма Оливия — художник, Наталия — фотожурналист и Катерина — виолончелистка незнакомы друг с другом, однако сюжет фильма переплетает истории их жизни в одно целое. Проблема необходимого выбора, который каждый день стоит перед каждым из нас — между правдой и ложью, между прошлым и настоящим, между работой и семьей, между долгом и любовью. Все время между, между… и правильное решение будет только то, что подсказывает Ваше сердце.

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