Киноафиша собрала в одном списке лучшие фильмы, похожие на «Реальную любовь». Эта рождественская романтическая история выйдет в повторный российский прокат в кинотеатрах 23 декабря 2021 года. А пока зрители могут насладиться фильмами, напоминающими ее теми или иными чертами. «Реальная любовь» – это британская кинолента, снятая в 2003 году. Она рассказывает одновременно 9 любовных историй, герои которых не знают друг друга, но судьба причудливым образом переплетает их жизни. Кто-то в канун праздников ссорится со своей половинкой, кто-то решает в корне изменить жизнь, кто-то готовится к незабываемому отпуску. Но все эти линии доказывают существование главного человеческого чувства, без которого бессмысленно вставать по утрам, – настоящей любви. Она проявляется в разных формах и вариациях, но все же она присутствует в сердце каждого героя. Люди, которым близка эта идея, любят пересматривать «Реальную любовь», особенно в преддверии зимних праздников, когда чудеса кажутся возможными и близкими.