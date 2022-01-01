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Фильмы похожие на «Реальная любовь»
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Фильмы похожие на «Реальная любовь»

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Рождественская ночь в Барселоне
Рождественская ночь в Барселоне
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6.0
мелодрама, комедия
2015, Испания
"Старый" новый год
7.0
мелодрама, комедия
2011, США
Эта дурацкая любовь
Эта дурацкая любовь
7.0
комедия
2011, США
Ёлки 2
Ёлки 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2011, Россия
День Святого Валентина
День Святого Валентина
7.0
комедия, мелодрама
2010, США
Да, нет, наверное
Да, нет, наверное
7.0
мелодрама, комедия
2008, США
Обещать - не значит жениться
Обещать - не значит жениться
7.0
комедия
2008, США
Нью-Йорк, я люблю тебя
Нью-Йорк, я люблю тебя
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7.0
мелодрама, драма, сборник
2008, США / Франция
Отпуск по обмену
Отпуск по обмену
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, комедия
2006, США
Реальная любовь
Реальная любовь
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
Дневник Бриджит Джонс
Дневник Бриджит Джонс
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, драма
2001, Великобритания / Франция
Интуиция
Интуиция
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, мелодрама, комедия
2001, США
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Киноафиша собрала в одном списке лучшие фильмы, похожие на «Реальную любовь». Эта рождественская романтическая история выйдет в повторный российский прокат в кинотеатрах 23 декабря 2021 года. А пока зрители могут насладиться фильмами, напоминающими ее теми или иными чертами. «Реальная любовь» – это британская кинолента, снятая в 2003 году. Она рассказывает одновременно 9 любовных историй, герои которых не знают друг друга, но судьба причудливым образом переплетает их жизни. Кто-то в канун праздников ссорится со своей половинкой, кто-то решает в корне изменить жизнь, кто-то готовится к незабываемому отпуску. Но все эти линии доказывают существование главного человеческого чувства, без которого бессмысленно вставать по утрам, – настоящей любви. Она проявляется в разных формах и вариациях, но все же она присутствует в сердце каждого героя. Люди, которым близка эта идея, любят пересматривать «Реальную любовь», особенно в преддверии зимних праздников, когда чудеса кажутся возможными и близкими.

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