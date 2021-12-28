«Я думаю, что в любви есть что-то такое, чего не объяснить»: интервью с актрисой Джозефиной Лэнгфорд

К премьере «После. Глава 3» мы пообщались с исполнительницей главной роли Джозефиной Лэнгфорд. Актриса рассказала нам о том, как ее героиня изменилась в третьей части этой романтической истории, каково было снимать фильм в эпоху пандемии, об ожиданиях фанатов и многом другом.