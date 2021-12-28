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Кастилло Лэндон
Кастилло Лэндон
Castille Landon
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Кастилло Лэндон
Castille Landon
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Дата рождения
2 октября 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Брейдентон, США
Биография Кастилло Лэндон
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Фильмография Кастилло Лэндон
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама
2022, США
7.0
Девушка, которая боялась дождя
драма, ужасы, триллер
2021, США
5.0
После. Глава 3
драма
2021, США
6.0
Зеница ока
семейный
2017, США
5.0
Бесконечная история. Альбион
боевик, приключения, комедия
2016, Болгария
5.0
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Мелодрама «После. Долго и счастливо» получила тизер и дату выхода в России
В финальной части франшизы главные герои попытаются разобраться в своих сложных отношениях.
Написать
28 декабря 2021 10:44
«Я думаю, что в любви есть что-то такое, чего не объяснить»: интервью с актрисой Джозефиной Лэнгфорд
К премьере «После. Глава 3» мы пообщались с исполнительницей главной роли Джозефиной Лэнгфорд. Актриса рассказала нам о том, как ее героиня изменилась в третьей части этой романтической истории, каково было снимать фильм в эпоху пандемии, об ожиданиях фанатов и многом другом.
Написать
31 августа 2021 15:15
«Полностью верю в их влюбленность, настолько это красиво»: интервью с режиссером «После. Глава 3» Кастилл Лэндон
Уже 2 сентября на больших экранах стартует продолжение «После. Глава 3». Одна из самых романтичных кинофраншиз, основанная на бестселлерах, продолжает приковывать к себе внимание зрителей по всему миру. Мы не остались в стороне и решили пообщаться с режиссером новой картины, чтобы узнать подробности о любимых героях и о том, как проходили съемки.
Написать
31 августа 2021 15:09
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