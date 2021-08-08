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После. Глава 3 После. Глава 3
Киноафиша Фильмы После. Глава 3 Отзывы о фильме «После. Глава 3»
After We Fell После. Глава 3 2021 / США
6.3 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «После. Глава 3»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Через некоторое время после событий второй части Тесса (Джозефина Лэнгфорд) и Хардин (Хиро Файнс-Тиффин) живут вместе, их покой нарушает разве что явившийся внезапно отец Тессы  Ричард (Атанас Сребрев), которого мать Тессы выгнала из дома из-за пьянства девять лет назад. Но проблемы их пары куда серьёзнее. Тесса окончила университет и получает отличное предложение работы в Сиэтле, Хардин же явно не настроен переезжать. Киноэкранизация серии книг, выросшая из фанфиков по творчеству One…

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Александр 💟 Лилия 8 августа 2021, 21:08
Оценка
Посмотрела первую и вторую главу! Это просто самый лучший фильм о любви! Обязательно схожу на 3 главу!
8 августа 2021, 21:08 Ответить
marina.davydova31-01 27 августа 2021, 12:17
Оценка
Ты просто не читала книги
27 августа 2021, 12:17 Ответить
Виталий Свалов 1 сентября 2021, 15:16
Оценка
Поддерживаю
1 сентября 2021, 15:16 Ответить
Soluhova1991 2 сентября 2021, 11:53
Оценка
Так себе.
2 сентября 2021, 11:53 Ответить
Викуся Руссо 2 сентября 2021, 13:37
Оценка
Взрыв мозга , столько много новых фактов сплыло в их жизни ,и говорится что будет продолжение ,почему то я склоняюсь к тому то частей будет 6
2 сентября 2021, 13:37 Ответить
User 4 сентября 2021, 22:16
Не о чем . Фигня
4 сентября 2021, 22:16 Ответить
User 4 сентября 2021, 22:16
в ответ на сообщение User от 4 сентября 2021, 22:16
Первые две части намного интереснее .
4 сентября 2021, 22:16 Ответить
User 5 сентября 2021, 19:57
Оценка
Ужасный фильм, мне кажется снять такое могли в нетрезвом уме
5 сентября 2021, 19:57 Ответить
User 6 сентября 2021, 04:48
самый худший фильм из всех трех, очень скучно, еле досидели до конца. будет еще одна часть этой фигни…. уходить надо красиво!!!! 3/10(((
6 сентября 2021, 04:48 Ответить
User 7 сентября 2021, 03:56
Оценка
Те, кто читал книгу, поймут, что фильм себя абсолютно не оправдал. Оттуда убрали столько важных деталей, ЛЮДЕЙ, где Зед? Даже после книги казалось, что они очень наигранно выполняли свою роль.
7 сентября 2021, 03:56 Ответить
User 7 сентября 2021, 12:09
Оценка
Лучше воооще не ходить,мне не понравился !вторая и первая часть была намного лучше
7 сентября 2021, 12:09 Ответить
olgailina85 10 сентября 2021, 15:27
Оценка
Очень понравился фильм, как и все предыдущие части. Да, возможно это «детская мелодрама» , но она стоящая. Актёры все очень приятные и смотреть на них одно удовольствие!)
10 сентября 2021, 15:27 Ответить
Таня Тихонова 11 сентября 2021, 18:10
Оценка
Я думала, что хуже 50 оттенков серого быть не может, но я еще никогда так не ошибалась. Отвратительная часть((
11 сентября 2021, 18:10 Ответить
Екатерина Абрамова 15 сентября 2021, 21:42
Оценка
Всё,что могло быть интересныс в фильме-запихнули в трейлер.От фильма к фильму Тесс всё истеричнее,а Хардин теряет в себе мужчину(Лучше бы и не делали 3-ю часть…да ещё и 4-ю обещают…
15 сентября 2021, 21:42 Ответить
Софья Голованова 17 сентября 2021, 18:17
Оценка
Фильм классный\nМне очень понравился, особенно Хардин в конце
17 сентября 2021, 18:17 Ответить
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