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Через некоторое время после событий второй части Тесса (Джозефина Лэнгфорд) и Хардин (Хиро Файнс-Тиффин) живут вместе, их покой нарушает разве что явившийся внезапно отец Тессы Ричард (Атанас Сребрев), которого мать Тессы выгнала из дома из-за пьянства девять лет назад. Но проблемы их пары куда серьёзнее. Тесса окончила университет и получает отличное предложение работы в Сиэтле, Хардин же явно не настроен переезжать. Киноэкранизация серии книг, выросшая из фанфиков по творчеству One…