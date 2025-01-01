Меню
Оскар 2022
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший звук
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший режиссер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
Graffetta d'Oro for Best Film
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2021
Премия "Artisian"
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
