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Фильмография
Шон Кинэн
Sean Keenan
Киноафиша
Персоны
Шон Кинэн
Шон Кинэн
Sean Keenan
Дата рождения
18 января 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Басселтон, Австралийский союз
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Шон Кинэн
Родился 18 января 1993 года. Австралия.
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Популярные фильмы
7.9
Танцевальная академия
(2010)
7.0
Власть пса
(2021)
6.9
Нитрам
(2021)
Фильмография Шон Кинэн
7
Власть пса
The Power of the Dog
драма
2021, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Нитрам
Nitram
триллер
2021, Австралия
Смотреть трейлер
5.8
Подлинная история банды Келли
True History of the Kelly Gang
боевик, криминал
2019, Австралия / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
5.2
Чужая страна
Strangerland
драма, триллер
2015, Австралия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
На гребне
Drift
драма, спорт
2012, Австралия
Смотреть трейлер
7.9
Танцевальная академия
драма, музыка, мелодрама
2010, Австралия
6.2
Остров Ним
Nim's Island
приключения, семейный, комедия
2008, США
Смотреть трейлер
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