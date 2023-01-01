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Власть пса Власть пса
Киноафиша Фильмы Власть пса Власть пса, 2021: актеры и роли
The Power of the Dog Власть пса 2021 / Великобритания
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16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Власть пса, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейн Кэмпион Джейн Кэмпион Jane Campion
В ролях
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Томасин МакКензи Томасин МакКензи Thomasin Harcourt McKenzie Джесси Племонс Джесси Племонс Jesse Plemons Кит Кэрредин Фрэнсис Конрой Фрэнсис Конрой Frances Conroy Коди Смит-МакФи Коди Смит-МакФи Kodi Smit-McPhee Адам Бич Адам Бич Adam Beach
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