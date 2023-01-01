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Власть пса
Власть пса, 2021: актеры и роли
The Power of the Dog
Власть пса
2021 / Великобритания
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7.1
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Власть пса, 2021: актеры и роли
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Режиссер
Джейн Кэмпион
Jane Campion
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Томасин МакКензи
Thomasin Harcourt McKenzie
Джесси Племонс
Jesse Plemons
Кит Кэрредин
Фрэнсис Конрой
Frances Conroy
Коди Смит-МакФи
Kodi Smit-McPhee
Адам Бич
Adam Beach
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