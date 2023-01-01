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Поворот не туда: Наследие Поворот не туда: Наследие
Киноафиша Фильмы Поворот не туда: Наследие Поворот не туда: Наследие, 2021: актеры и роли
Wrong Turn: The Foundation Поворот не туда: Наследие 2021 / Германия
6.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Поворот не туда: Наследие, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк П. Нельсон Майк П. Нельсон Mike P. Nelson
В ролях
Мэттью Модайн Мэттью Модайн Matthew Modine Эмма Дюмон Эмма Дюмон Emma Dumont Шарлотта Вега Шарлотта Вега Charlotte Vega Дэйзи Хэд Дэйзи Хэд Daisy Head Дилан МакТи Дилан МакТи Dylan McTee
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